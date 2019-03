Umsatz steigt auf über 1,4 Milliarden Euro

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Handwerk im Landkreis offensichtlich nicht. „Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft“ stand über dem Empfang der Kreishandwerkerschaft am Sonntag in der Raiffeisenbank in Altenerding.

Erding – Dass das herstellende Gewerbe in der Tat ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region ist, bewiesen die Zahlen, die Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger für das vergangene Jahr vorlegte. Der Bauunternehmer aus Altenerding sprach von 9800 Beschäftigten, 700 mehr als noch im Jahr zuvor. Dass das Handwerk weiter wächst, zeigt auch die Zahl der Betriebe, die in einem Jahr um weitere neun auf 2543 zugenommen hat.

Als „stolzes Ergebnis, mit dem ich so nicht gerechnet hätte“, bezeichnete Waxenberger den Gesamtumsatz, den er mit über 1,4 Milliarden Euro bezifferte, ein Plus im Vergleich zu 2017 von 339 Millionen Euro – ohne Umsatzsteuer.

Nach einer aktuellen Erhebung des Landesamts für Statistik ist jedes fünfte Unternehmen im Erdinger Land ein Handwerksbetrieb. 16,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse entfallen auf diesen Wirtschaftszweig. „Unser Anteil am Gesamtumsatz beläuft sich auf 17,6 Prozent“, so Waxenberger.

Aktuell werden nach seinen Angaben 777 junge Leute ausgebildet, 280 hatten im Herbst ihre Lehre angetreten. „40 Prozent aller Azubis sind in Handwerksberufen tätig“, so der Sprecher aller Innungen und Obermeister.

Die künftige Entwicklung beobachtet Waxenberger dennoch mit einer gewissen Sorge. „Im Moment haben wir gerade noch ausreichend Kräfte. Aber der eklatante Mangel nimmt weiter zu.“ Es erfülle ihn mit Skepsis, dass mittlerweile bis zu 60 Prozent eines Jahrgangs aufs Gymnasium gingen, um dann eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Was ihn ein wenig beruhigt: „In Erding steht das Handwerk deutlich besser da als in anderen Regionen.“ Denn neben der öffentlichen Hand vertraue auch der Flughafen auf die örtlichen Zünfte.

An Kommunen und Land als Auftraggeber übte Waxenberger einmal mehr Kritik. Er warf ihnen nicht nur überbordende Bürokratie vor, sondern auch eine schlechte, weil oft hinausgezögerte Zahlungsmoral. „Deswegen nehmen viele Kollegen lieber Aufträge aus der Privatwirtschaft an“, schlussfolgerte er.

Gerade die Baubranche arbeitet seinen Angaben zufolge am Anschlag. Es sei für Kunden gar nicht mehr so leicht, einen Auftrag loszuwerden. Für das Handwerk der Vorteil: Die Preise steigen. „Wir sind gefragt, aber auch gefordert“, resümierte er. Den Fachkräftemangel führte er auch deshalb weniger auf die Bezahlung zurück, sondern eher auf den Zeitgeist, dass das Handwerk keine attraktiven Berufe biete.

Welch gravierenden Folgen Entscheidungen der Bundespolitik haben können, zeigte Waxenberger am Beispiel der abgeschafften Wehrpflicht auf: „In Deutschland herrscht ein drastischer Mangel an Lkw-Fahrern.“ Die Lizenz hätten früher viele beim Bund gemacht. Heute seien Kosten von 8000 bis 10 000 Euro für so manchen Interessierten eine zu hohe Hürde.

Als Gastredner trat der in Gaden wohnende Triathlet und Sportpsychologe Florian Wildgruber mit einem mitreißenden Vortrag auf. Der Teilnehmer am Ironman 2016 meinte: „Alles, was man gut kann, ist wertvoll.“ Darauf sollte man sich besinnen. Dumm sei es, immer nur seine Schwächen bekämpfen zu wollen. Das gehe an die Selbstakzeptanz.