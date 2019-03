Umsatz steigt auf über 1,4 Milliarden Euro

Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger (l.) sprach am Sonntag in der Raiffeisenbank Erding vor Obermeistern, Unternehmern, Politikern und Vertretern der Banken, darunter die Abgeordneten Ulrike Scharf und Andreas Lenz.

Kreishandwerkerempfang: Volle Auftragsbücher, aber immer weniger Nachwuchs

von Hans Moritz schließen

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Handwerk im Landkreis offensichtlich nicht. „Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft“ stand über dem Empfang der Kreishandwerkerschaft am Sonntag in der Raiffeisenbank in Altenerding.