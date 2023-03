„Wohnungsbau nicht mehr bezahlbar“

Von: Hans Moritz

Eine Torte für den Gastgeber übergaben Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger und Franz Gruber, Chef der Bäcker Innung, an Bertram Brossardt (v. r.). © KHW Erding

Das Handwerk im Landkreis Erding ist nach wie vor stabil und gut aufgestellt. Allerdings verzeichnen etliche Betriebe teils deutliche Umsatzeinbußen. Und die Corona-Krise hat ihre Spuren hinterlassen.

Erding - Diese Diagnose stellte Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. Beim Jahresempfang in der Raiffeisenbank Erding, dem ersten seit 2019, übte er vor 70 Gästen einerseits Kritik an der Politik, andererseits freute er sich über den steigenden Ruf des Handwerks.



Dass das Handwerk die Wirtschaftsmacht von nebenan ist, verdeutlichte Waxenberger an einigen Zahlen. Die 2613 Betriebe (minus 10 im Vergleich zu 2022) zählten 10 500 Beschäftigte, eine unverändert hohe Zahl. Den Gesamtumsatz bezifferte er mit 1,63 Milliarden Euro, etwa 70 Million Euro mehr als im Vorjahr. Der Handwerkeranteil an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung belaufe sich in Erding auf 17,8 Prozent, also knapp ein Fünftel. Der Anteil am Gesamtumsatz der Wirtschaft beträgt laut Kreishandwerksmeister 19,8 Prozent.



„Mit 775 derzeit bestehenden Ausbildungsverhältnissen und davon zum aktuellen Lehrjahresbeginn 261 Neuabschlüssen können wir uns im oberbayernweiten Vergleich gut sehen lassen“, betonte Waxenberger. Seit vielen Jahren seien um die 40 Prozent aller Azubis im Landkreis bei Handwerksbetrieben beschäftigt. „Derzeit sind es sogar 45 Prozent.“



Mit Blick auf drei Jahre Corona-Pandemie bilanzierte Waxenberger: „Diese Krisenzeit hat auch im Handwerk ihre Spuren hinterlassen – mehr bei den ,Indoor-Berufen‘ wie Frisör- und Kosmetikbetrieben sowie Bäckern und Metzgern, weniger bei den ,Freiluftsportarten‘ wie am Bau.“



Doch der werde aktuell gebeutelt, berichtete der Bauunternehmer aus Erding. Einerseits habe der Bund das (wenig realistische) Ziel ausgegeben, pro Jahr 400 000 neue Wohnungen zu bauen, anderseits „hat man nicht nur flugs nahezu alle Förderungen auslaufen lassen, sondern auch die ohnehin überzogenen und überbürokratisierten Anforderungen, hauptsächlich an die Gebäudeenergetik, aber auch Schall- und Brandschutz manifestiert und eher noch ausgebaut“.



Ein wieder steigendes Zinsumfeld und nie da gewesene Materialpreisteuerungen tragen laut Waxenberger zusätzlich dazu bei, „dass der Wohnungsbau derzeit nicht mehr bezahlbar ist, und die Bautätigkeit bereits im Dezember vergangenen Jahres einen Umsatzeinbruch um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen hatte“. Bei Neugenehmigungen habe man bereits einen Rückgang um 20 Prozent zu meistern. Waxenberger ist überzeugt, „dass diese Talfahrt noch nicht zu Ende ist“.



Erfreulich hingegen sei, dass handwerkliche Arbeit heute wieder stärker geschätzt werde. Passend dazu zitierte Waxenberger aus einer Umfrage, wer in seinem Beruf am glücklichsten sei. Das Handwerk sei dabei erneut auf Platz eins gelandet.



Angesichts Klimaschutz sowie Energiewende und -krise benötige man aber auch künftig viele junge Leute. Sein Fazit: „Ohne uns wird es keine Lösungen geben.“



Den Festvortrag hielt Bertram Brossardt, mittlerweile in Forstern lebender Chef unter anderem der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Er erklärte, aufgrund der aktuellen Lage seien viele Betriebe am Kämpfen. Man hänge durchaus am Standort Deutschland und wisse auch dessen Vorteile zu schätzen. Dennoch seien Absiedelungen ins Ausland nicht zu verhindern – aus wirtschaftlichen Gründen. „Die Energiekosten sind bei uns nun einmal die höchsten“, rechnete der 63-Jährige vor.



Auch die VBW gehe den Schritt ins Ausland, so Brossardt weiter, um Fachkräfte direkt in deren Heimatländern zu rekrutieren, unter anderem aus Osteuropa. Er begrüßte in diesem Zusammenhang die neue Linie der Staatsregierung, dort auch Büros zu eröffnen, um die Abläufe – und damit die Arbeitsaufnahme – in Deutschland zu beschleunigen. Das dauere viel zu lange. ham