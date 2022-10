Hasstiraden gegen Journalisten: 51-Jähriger muss wegen Beleidigung 6000 Euro Geldstrafe zahlen

Beleidigung: Wegen dieses Posts auf Telegram wurde der 51-Jährige zu 6000 Euro Strafe verurteilt. © Wolfram Kastl/dpa, Montage: Vroni Macht

Wegen Beleidigung zweier Journalisten im Zusammenhang mit den Montagsspaziergängen hat das Amtsgericht Erding einen 51-Jährigen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Erding - Richterin Michaela Wawerla verhängte 60 Tagessätze á 100 Euro, was die Forderungen der Staatsanwaltschaft sogar übertraf. Das Plädoyer von Verteidiger Dubravko Mandic geriet zu einem Querdenker-Tribunal.



Hasstiraden auf Telegramm: Journalisten von SZ und Merkur als „Volksverhetzer“ bezeichnet

Der Mann hatte die Redakteure Florian Tempel von der Süddeutschen Zeitung und Hans Moritz vom Erdinger Anzeiger unter anderem als „Volksverhetzer“, „anti-demokratische Faschisten“ und „korrupte Mittäter am Genozid“ bezeichnet. Die Nachricht postete der Angeklagte im „Erdinger Freiheitsforum“, einer Telegram-Gruppe mit über 1000 Mitgliedern.

Der Angeklagte und sein Anwalt räumten die Urheberschaft der Nachricht direkt zu Beginn ein. Anschließend erläuterte Moritz im Zeugenstand, dass er einen Screenshot der Nachricht erhalten habe und dadurch auf die Beleidigung aufmerksam geworden sei.



Hate Speech gegen Journalisten: Anwalt des Angeklagten ist Ex-AfD-Stadtrat

Anschließend habe er Anzeige erstattet, der Staatsschutz der Kripo Erding ermittelte den Verfasser über dessen IP-Adresse. Mandic befragte den Zeugen intensiv. Der Verteidiger ist ehemaliger AfD-Stadtrat in Freiburg und war laut Wikipedia Mitglied der rechtsnationalen und völkischen Gruppierung „Der Flügel“. Auf seiner Webseite bezeichnet er sich selbst als „Volksverteidiger“.



Als Anlass für die Beleidigung sah Moritz die Berichterstattung über Corona-Pandemie und die Montagsspaziergänge, die in Erding über Monate gut besucht waren. Anschließend fragte der Rechtsanwalt den Zeugen nach den einzelnen Begriffen der Nachricht und warum er sich von diesen beleidigt fühle.

Mit Wortwahl eindeutig Grenze überschritten - Nachricht von über 1000 Menschen gelesen

Als Redaktionsleiter sei er Anfeindungen zwar durchaus gewohnt, in diesem Fall sah er aber aufgrund der Wortwahl eindeutig Grenzen überschritten. Außerdem sei es von Relevanz, dass die Nachricht von über 1000 Menschen gelesen werden konnte und die beiden Journalisten namentlich genannt wurden.



Der Rechtsanwalt hingegen sah den Sachverhalt ganz anders. Bereits vor der Gerichtsverhandlung hatte er einen Schriftsatz eingereicht und die Einstellung des Verfahrens gefordert. Die Aussagen seines Mandanten seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. In seiner Erklärung hinterfragte er außerdem, ob sich der Journalist von der Nachricht wirklich beleidigt gefühlt habe.



Viel mehr warf er ihm vor, die Erdinger Patrioten bekämpfen zu wollen und einzig aufgrund seiner politischen Motivation Anzeige erstattet zu haben. So sei seine Berichterstattung keineswegs ausgewogen, er ergreife gezielt Partei für die Regierung, um weiterhin in gutbürgerlichen Kreisen verkehren zu können und seinen Posten sowie Status nicht zu verlieren. In diesem Kontext sprach der Anwalt von Korruption und einer Mitschuld der Medienvertreter an Impfschäden durch die Berichterstattung zur Pandemie und Impfdebatte.



Diesen Aussagen widersprach Moritz ausdrücklich und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Auch die Staatsanwaltschaft nahm zum Sachverhalt eine klare Stellung ein. Es handle sich eindeutig um eine Beleidigung, da die Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem Ehrschutz eindeutig zugunsten der Klagenden ausfalle. Aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens der Verteidigung wurde eine Erhöhung der Geldstrafe von 40 auf 60 Tagessätze zu jeweils 50 Euro gefordert.



Die Richterin stimmte dem Staatsanwalt zu, erhöhte in ihrem Urteil den Tagessatz allerdings auf 100 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. chl

