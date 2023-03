Erding hat wieder ein Politikerderblecken

Von: Hans Moritz

Teilen

Gelungene Premiere: Dieter Jäckel derbleckte als Heiliger Prosper die Erdinger Stadtpolitik. © Hans Moritz

War es Zufall oder Ausdruck großen Selbstbewusstseins? Zeitgleich mit dem Starkbieranstich auf dem Nockherberg hat der Erdinger Weißbräu in Erding die Prosperzeit eingeläutet.

Erding - Der Vergleich ist deswegen erlaubt, weil die zwei Jahre ohne Prosperanstich in der Post kreativ genutzt wurden. Nun hat Erding endlich wieder eine eigene Starkbierrede und damit ein Politikerderblecken. Verdanken hat es die Brauerei Hanno Stanzel-Deffner und Dieter Jäckel von der Narrhalla Erding. Und noch etwas war neu beim Prosper-Anstich 2023: Es war der erste für Wirt Mario Pianka, der die Post mitten in der Hochphase der Pandemie von der Familie Rötzer übernommen hatte.



Erdinger-Geschäftsführer Josef Westermeier räumte ein, dass die Tradition des Derbleckens, die es in Erding schon mal gegeben hatte, „leider irgendwie ein bissl eingeschlafen war“. Er wolle, dass daraus eine neue Tradition erwachse. Lob zollte er seinem Braumeister Norbert Schmank, seit über drei Jahrzehnten beim Weißbräu, „der sich mit Liebe und Leidenschaft ums Bier kümmert“. Der Prosper hat eine Stammwürze von 18,3 Prozent und acht Prozent Alkohol. Unter den Gästen auch Familie Vincenti aus Eitting, in deren Fischerbräu der Prosper gebraut wird.



Drei Schläge brauchte OB Max Gotz, hier mit Braumeister Norbert Schmank und Andreas Brenninger vom Weißbräu (v. l.), um das erste Prosper-Fassl anzuzapfen. © Hans Moritz

Und dann schritt der Stadtheilige Prosper Tiro von Aquitanien aus dem Hochzeitszimmer in die Wirtsstube, begleitet vom Defiliermarsch der Band Ledawix. Ins Kostüm geschlüpft war Jäckel.



Er nahm sich unter anderem die Stadthallen-Gastronomie zur Brust, die wegen ihrer neuen Praxis, etwa bei Bällen Essen vorbestellen zu müssen, in der Kritik steht. „Wenn ich in die Küche der Stadthalle Erding blicke, bekommt das Wort ,Krisenherd‘ eine ganz neue Bedeutung.“ So eine Ballsaison komme für die Stadthalle aber auch vollkommen überraschend. „Dass man da spontan keine Servicekräfte findet, ist sonnenklar“, lästerte der Prosper.



Schon deswegen sei es clever gewesen, dass am Wochenende die Jobmesse in der Stadthalle stattfand. „Scheinbar sind sie nicht dazu in der Lage, die Agentur für Arbeit eigenständig aufzusuchen, um sich über Jobs zu informieren, die sie beherrschen. Dann kommt eben der Berg zum Propheten.“



Aber auch OB Max Gotz, der kurz zuvor mit drei Schlägen souverän das erste Fassl Starkbier angezapft hatte, bekam sein Fett weg: Erding befinde sich wohl im direkten Vergleich mit der Nachbarstadt Freising, wer die eintönigste Innenstadt habe. Da erwartet der Prosper mehr Engagement, „nicht dann am Schluss Forstern oder Dorfen an uns vorbeizieht“.



Lob hingegen erntete Weißbräu-Inhaber Werner Brombach, der freilich nicht in Erding weilte, sondern auf dem Nockherberg. Der Bier-Namenspatron würdigte, dass Brombach alle kaufinteressierten Bier-Barone wieder heimgeschickt habe. Seine Schlussfolgerung: „Ein Erdinger lässt sich nicht kaufen.“ Und dem technischen Geschäftsführer Stefan Kreisz würde Prosper im Brauereigasthof einen eigenen Raum widmen – den Kreisz-Saal.



Verkaufsleiter Andreas Brenninger ermahnte er hingegen, darauf zu achten, dass nicht noch mehr Sonnenschirme mit einem anderen Brauerei-Logo als dem des Weißbräu Einzug halten. Doch Brenninger habe es nicht leicht, müsse er den Wirten doch eine Bierpreiserhöhung um 15 Cent pro Halbe schmackhaft machen. „Das sind für einen Jungelfer der Narrhalla Erding Mehrkosten von 3 Euro am Tag“, rechnete Prosper unter Gelächter vor.



Und dann lüftete er ein Geheimnis von Post-Wirt Pianka: Der wahre Grund, warum er das Hochzeitszimmer so selten aufsperre, liege an einem Rechtschreibfehler. In der Tat: Dort steht: „Stifungsbrauerei“ an der Wand. Und er ermahnte Pianka, auch einfache Küche wie Würstl oder Wurstsalat auf die Karte zu setzen. „Sonst hat man ja gar keine Wahl mehr und muss der Walhalla Kletthams mit ihrem Bayern-Buddha einen Besuch abstatten, dem Kreuzeder.“



Ein Lapsus von Stadt und Volksfestausschuss konnte nicht unerwähnt bleiben. Bekanntlich konnte ein großes Fahrgeschäft nicht aufgebaut werden, weil sich die Verantwortlichen vermessen hatten und ein Baum im Weg stand. „Das war wirklich ruhmreich“, schimpfte der Stadtheilige.



„Da hat sich der Fisch-Bäda gedacht, wenn der Baum nicht fragt, ob er da einfach so stehen kann, dann frag ich auch nicht, ob meine Bude da einfach so stehen kann. Pech für ihn, in Erding gibt’s zwar keine Baumschutzverordnung, aber auch keine FischBäda-Schutzverordnung. Da hatte er nicht mit dem resoluten OB gerechnet und durfte nicht aufsperren.



Das Riesenrad auf dem Christkindlmarkt direkt vor dem Rathaus war für den Prosper das Kandidatenkarussell für den OB-Sessel – einmal kurz durchs Fenster schauen und weiterfahren. Als mögliche Kandidaten nannte Prosper laut denkend Alexander Gutwill (SPD), Janine Altheimer (CSU), Petra Bauernfeind als Hillary Clinton Erdings (FW), Helga Stieglmeier von den Grünen als „genderfluide Kandidatin für die woke Szene in Erding“ und „Facebook- Woifi“ Kellermann von der AfD. Ihm attestierte der Prosper, die Teilnahme an den Montagsspaziergängen tue ihm vielleicht ganz gut, „denn manche Facebook-Kommentare sind womöglich nur durch Sauerstoffmangel in einem muffigen Arbeitszimmer zu erklären“.



Doch dann kam der Stadtheilige zu einem für alle möglichen Kandidaten ernüchternden Schluss: „Wählen Sie Max Gotz! Denn Sie kennen die Alternativen.“ Und Martin Bayerstorfer könnte als Landrat auf Rekordjagd gehen. Träte er noch einmal an, könne er es zum dienstältesten Landrat Bayerns bringen. „Martin und Max, Ihr beiden Sonnenkönige. Euer Glanz überstrahlt eben sofort jeden potenziellen Nachfolger – gerade in der eigenen Partei.“



Gotz indes sollte beim nächsten politischen Aschermittwoch nicht wieder den Fehler machen, als Bezirkstagskandidat ans Rednerpult zu treten, wenn nebenan noch der Gottesdienst läuft.



Und natürlich konnte sich der Prosper die Frage nicht verkneifen, „wo denn das von allen so geliebte und ob seiner Toleranz und Freundlichkeit so geschätzte Erdinger Ordnungsamt“ gewesen sei, als am Faschingsdienstag die Narren mit dem Autoverkehr kollidierten. Wie gut, „dass dann die Profis gekommen sind – Polizei und Feuerwehr. Auf die ist halt Verlass.“ Und er wundere sich, warum für feiernde Erdinger die Innenstadt nicht gesperrt wurde, dafür aber für die Coca-Cola-Trucks vor Weihnachten. ham