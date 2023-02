Erding: Hauswirtschafterinnen suchen dringend Verstärkung

Der neu gewählte Vorstand des HWF (v. l.): Beisitzerin Andrea Spargel, Schriftführerin Maria Lanzinger, Kassierin Maria Neumair, Vorsitzende Christine Zollner, 2. Vorsitzende Nicole Schöberl, Brigitte Mogensen (AELF) und Kassenprüferin Lilly Neumeier. © AELF

Der Hauswirtschaftliche Fachservice in Erding unterstützt Jahr für Jahr viele Familien. Die Arbeit wird immer mehr, deshalb wird Verstärkung gesucht.

Erding – Der Hauswirtschaftliche Fachservice (HWF) leistet im sozialen Leben des Landkreises wertvolle Dienste. Allein 2022 haben 21 Mitarbeiterinnen des Vereins 232 Familien betreut. Das bedeutet, sie versorgen die Familien und unterstützen sie bei vielen Tätigkeiten im Haushalt und Garten.

Da die Arbeit immer mehr wird, braucht der HWF dringend Verstärkung, heißt es in einer Mitteilung. Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des HWF rund 11 900 Arbeitsstunden geleistet. Auch aus den umliegenden Landkreisen gehen immer häufiger Anfragen ein, deshalb sucht der Verein qualifiziertes Personal. Einsatzleiterin Maria Neumair und Brigitte Mogensen vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) stellen die beruflichen Möglichkeiten im HWF bei einem Informationsabend vor. Er findet am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im AELF Erding, Dr.-Ulrich-Weg 4, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an brigitte.mogensen@aelf-ee.bayern.de oder unter Tel. (0 81 22) 480-12 04.

Der Hauswirtschaftliche Fachservice Erding besteht seit 25 Jahren. Die Mitglieder sind laut Mitteilung „Unternehmer mit fundierter hauswirtschaftlicher Ausbildung zur Hauswirtschafterin oder zum Betriebsleiter“. Auch voriges Jahr waren die Helfer des HWF für Krankenkassen, Pflegekassen, Privatpersonen und die Koordinierende Kinderschutzstelle im Einsatz. Der HWF biete jedoch nicht nur kompetente Hilfe für die Bevölkerung, heißt es in der Erklärung des AELF, er ist für hauswirtschaftliche Fachkräfte sowie Dorfhelferinnen, Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen oder examinierte Altenpfleger auch eine flexible Einkommensalternative.

Infos dazu gibt es im Internet: www.hwf-erding.de, unter Tel. (0 81 22) 2 06 55 oder (01 70) 4 35 06 78. red