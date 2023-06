Hautkrebs: Über 600 neue Fälle in einem Jahr

AOK legt alarmierende Zahlen vor und gibt Tipps, wie man sich schützen kann

Von Hans Moritz schließen

Wenn die Sonne zur potenziell tödlichen Gefahr wird: Im Landkreis Erding sind zuletzt 610 Menschen am schwarzen Hautkrebs erkrankt. Bayernweit waren es fast 59 000 neue Diagnosen.

Diese Zahlen nennt die AOK-Direktion Freising-Erding für das Jahr 2021. Deren Gesundheitsatlas zufolge treffen die Melanom-Erstdiagnosen 0,52 Prozent der Gesamtbevölkerung.



Das Problem: Schwarzer Hautkrebs ist nicht zuletzt wegen der stärkeren Sonnenintensität bundesweit auf dem Vormarsch. Laut Deutscher Krebsgesellschaft stellt das maligne Melanom bei Männern den fünfthäufigsten und bei Frauen den vierthäufigsten soliden Tumor dar. Das liegt allerdings auch am verbesserten Screening, sodass entsprechend mehr Fälle bekannt werden.



Schwarzer Hautkrebs muss laut Krebsgesellschaft operativ entfernt werden. Das sei die wichtigste und effektivste Behandlungsmethode. Bei dem Eingriff wird das Tumorgewebe mit einem Sicherheitsabstand entnommen, um möglichst zuverlässig alle Krebszellen zu entfernen. Die Größe des Sicherheitsabstands richtet sich nach der Tumordicke. Lebensbedrohlich ist Hautkrebs dann, wenn er bereits gestreut und andere innere Organe befallen hat.



Doch so weit muss es nicht kommen, sagt Katja Keipert, Teamleiterin Markt und Gesundheit bei der AOK Freising-Erding. „Grundsätzlich lässt sich das Risiko für Hautkrebs deutlich senken, wenn man drei Dinge beachtet: Die Haut vor UV-Strahlen schützen, seine Haut regelmäßig auf Auffälligkeiten untersuchen und unbedingt das kostenfreie Angebot der Krankenkasse zum Hautkrebsscreening ab 35 Jahren alle zwei Jahre wahrnehmen“, lautet Keiperts Ratschlag. „Zusätzlich bietet die AOK bereits 18- bis 34-jährigen Versicherten eine Kostenerstattung oder einen Zuschuss für die Hautkrebsvorsorge beim Hautarzt an, ebenfalls alle zwei Jahre“, so Keipert weiter.



Bedauerlich: Nach Studien der AOK nimmt weniger als ein Fünftel der Berechtigten ab 35 Jahre die Vorsorge in Anspruch – „mit aktuell sogar rückläufiger Tendenz“, so die Expertin, die auch rät, sich möglichst viel im Schatten aufzuhalten und dem Hauttyp entsprechend ausreichend passende Sonnencreme zu verwenden. ham