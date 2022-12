Heiß begehrte Wärme

Von: Hans Moritz

Herzstück der Erdinger Geothermie: Das neue Heizwerk 1 an der Therme, wo auch die Quelle liegt. Das Gegenstück liegt weiter nördlich auf dem Kletthamer Feld. © ZV Geowärme

Für hunderte Erdinger Haushalte, Betriebe und öffentliche Einrichtung kommt die Wärmeenergie nicht primär aus Gas-Pipelines, sondern aus der Erdinger Erde in über 2000 Meter Tiefe.

Erding - In Zeiten explodierender Energiepreise ist die Geowärme eine beliebte, weil preisstabilere Alternative – auch wenn es ganz ohne Gas nicht geht. Denn das Wasser aus der Tiefe ist mit 63 Grad nicht heiß genug, um ohne Zuheizen eingesetzt werden zu können.



„Wir verzeichnen heuer eine hohe Nachfrage nach Fernwärme-Anschlüssen“, berichtete Michael Perzl, Geschäftsführer des Zweckverbandes (ZV) Geowärme, in der Verbandssitzung. „Zum Teil müssen die Interessenten schon auf 2024 vertröstet werden, weil die Firmen nicht hinterherkommen.“



Die an sich CO2-neutrale und nachhaltige Energie hat einen Haken – den erforderlichen Einsatz von Gas. Dessen Anteil will der ZV in den nächsten Jahren senken. In der Sitzung stellte der ZV-Vertriebspartner Steag ein Dekarbonisierungskonzept vor, allerdings noch hinter verschlossenen Türen. Das Ziel: Die zusätzlich nötige Energie soll ebenfalls nachhaltig sein. Eine Möglichkeit wäre eine Hackschnitzelheizung.



Perzl kündigte hierzu an, dass mithilfe einer neuen Wärmepumpe, Neuanschlüssen mit niedrigerer Rücklauftemperatur sowie der Optimierung eben dieser „eine Reduzierung des Gasanteils zu erwarten ist“.



Wirtschaftlich läuft es jedenfalls gut für den ZV. 2023 rechnet Perzl mit einem Gewinn von 1,51 Millionen Euro. Das sei etwas weniger als zuletzt (1,53 Mio. €), was der Geschäftsführer mit den allgemeinen Kostensteigerungen begründete.



Parallel dazu gehen die Schulden kontinuierlich zurück. Denn die großen Investitionen waren für den Aufbau der Fernwärme-Infrastruktur ab den 90er Jahre erforderlich. 2008 erreichte der Schuldenberg mit 27 Millionen Euro seinen Gipfel, heuer werden es nur noch 10,6 Millionen Euro sein. Entsprechend gehen auch die Zinsaufwendungen zurück.



Die Zukunft sieht aus weiteren Grünen rosig aus: Neben den Einkünften aus der Verpachtung des Netzes erwartet Perzl zahlreiche neue Anschließer, demnächst die auf dem neuen Industriegebiet in Erding-West sowie in den Wohnbau-Flächen. Zuletzt war die Trassenlänge nur um 300 Meter auf 31,8 Kilometer, die Gesamtleistung von 68 auf 69,1 Megawatt gestiegen.



Weil auch die Therme wieder brummt, kann der ZV mit höheren Erträgen bei der Thermalwasserabgabe rechnen.



Auf der anderen Seite der Bilanz stehen wegen der hohen Gewinne und des Wegfalls des Verlustvortrags mehr Körperschaftssteuer sowie vor allem die Inflation. Die explodierenden Gaspreise belasten den ZV laut Perzl indes nicht. Die träfen die Steag als Betreiberin. ham