Herbert Berndt wird 90 – Der direkte Draht zur Nato

Eine lange Militärkarriere und ein ruhiges Pensionärsdasein. Herbert Berndt feiert seinen 90. Geburtstag – mit Verwandschatsbesuch aus Jena.

Erding – Bei bester Gesundheit feierte Herbert Berndt aus dem Stadtteil Williamsville seinen 90. Geburtstag. Eigentlich stammt der pensionierte Oberstleutnant der Bundeswehr aus einem Hof in der Gegend von Wittenberg in Mitteldeutschland. Nach dem Abitur wollte er Veterinärmedizin studieren, „doch aus politischen Gründen bekam ich in der damaligen DDR keinen Studienplatz“, erinnert sich der Jubilar.

So verließ er 1950 seine Heimat und ging nach Berlin, wo er sechs Jahre lang als Polizist tätig war. Doch es zog ihn zum Militär, und so wechselte er Mitte der 1950er Jahre nach Erding zur Luftwaffe, arbeitete hier bei der Flugsicherung.

Verwandschaftsbesuch aus Jena

„Zehn Jahre lang war ich zudem Verbindungsoffizier beim Wehrbereichskommando 6 zu den übrigen Nato-Streitkräften in München, und von 1966 an vier Jahre lang Chef der Erdinger Flugbetriebsstaffel“, berichtet Berndt aus seiner Militär-Karriere. 1982 schied er als Oberstleutnant aus und genießt seitdem sein Pensionärsdasein.

1955 hatte er seine Frau Carmen geheiratet, die allerdings vor 14 Jahren verstarb. Da seine Ehe kinderlos blieb, freut sich Herbert Berndt heute vor allem über Verwandtschaftsbesuch aus Jena. Denn dort lebt seine Nichte Evelyn Lange, Ärztin von Beruf, zusammen mit ihrem Mann Ralph, einem Diplom-Ingenieur. Selbstverständlich waren sie zum großen Tag ihres Onkels angereist, auch die beiden Großnichten, Zahnärztin Saskia und Irene, die biomedizinische Technik studiert.

„Manchmal leide ich unter Einsamkeit“

„Ich versorge mich noch selbst, nur bei der Reinigung meiner großräumigen Wohnung an der Rotkreuzstraße hilft mir eine Putzfrau“, sagt der rüstige Senior. Er geht gerne spazieren, liest jeden Tag die Zeitung und trifft sich noch regelmäßig mit den wenigen Altersgenossen. „Viele sind leider schon gestorben, manchmal leide ich unter der Einsamkeit.“

Früher, sagt Berndt, sei er auch noch viel mit seinem Wohnmobil unterwegs gewesen, doch mittlerweile fährt er nur noch kürzere Strecken mit dem Auto.

Bevorstehende Augen-OP

Zur Feier des Tages waren auch OB Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer sowie zwei Freunde vom Deutschen Bundeswehrverband gekommen, die kleine Geschenke mitgebracht hatten.

Sich selbst will Herbert Berndt demnächst ein ganz besonderes Geschenk machen: „Ich habe bisher noch keine Brille gebraucht. Aber ich merke, dass meine Augen nicht mehr so funktionieren wie früher und lasse sie mir deshalb jetzt in München operieren.“

Friedbert Holz