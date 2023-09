Herbstfest-Bilanz: 20 000 Mass und ein Besucher-Plus

Von: Hans Moritz

Teilen

Katerstimmung nach zehn Tagen Herbstfest? Mitnichten! Alle Beteiligten ziehen ein positives Fazit.

Erding - Es seien deutlich mehr Besucher als 2022 gewesen, das Vor-Corona-Niveau von 2019 sei aber noch nicht wieder erreicht worden, bilanzierten OB Max Gotz und Wolfgang Kuffner, Marketing-Chef des Erdinger Weißbräu. Beide zeigten sich erfreut, dass die Neuerungen wie die Erdinger Hütten Oberbayerns drittgrößtes Volksfest spürbar belebt hätten. Vor allem die beiden Wochenenden mit gutem Wetter hätten für einen Ausgleich für den tagelangen Dauerregen vergangene Woche gesorgt.



Sichere Wiesn: Die Polizei zeigte die gesamten zehn Tage eine starke Präsenz, ebenso Ordnungsamt, Security und BRK. Die Wiesnwache leitete 44 Strafanzeigen in die Wege, 17 davon wegen Körperverletzung. © Hans Moritz

„Es war durchweg schön und entspannt“, erklärt ein sichtlich gut gelaunter OB Max Gotz am Montag. „Besonders schön war, dass ich viele Familien mit Kindern gesehen habe.“ Gefreut habe ihn auch, dass die Neuerungen gut angenommen worden seien. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Toiletten erstmals kostenlos waren“, so der OB.



Auch die Sicherheitsarchitektur habe gestimmt. „Die Polizei hat mit dem Ordnungsamt starke Präsenz gezeigt, was auch gut und richtig war.“ Gotz berichtet aber auch, „dass wir heuer weniger Security engagiert hatten als etwa 2015/16 in der Hochphase der ersten Flüchtlingswelle“. Er stellt sich auch hinter die intensiven Jugendschutzkontrollen. Lob zollt Gotz zudem dem Bauhof. „Der Festplatz war immer gleich in der Früh aufgeräumt.“



Für 2024 kündigt er an: Auf Wunsch der Beschicker „werden wir die Beleuchtung der Parkplätze verbessern – wohl mit mobilen Lichtmasten“. Und er will Frauen entgegenkommen, die den Wunsch geäußert hätten, in Festplatznähe eigene Frauenparkplätze auszuweisen.



Ebenso nehme er den Wunsch nach einem besseren Handynetz ernst, „vor allem, um bei Notfällen rasch Hilfe holen zu können“. Das dürfte allerdings mit hohen Kosten verbunden sein. Verbessern will er auch den Umgriff der Erdinger Hütte, der unter dem Regen gelitten hatte. Künftig sollen Platten dafür sorgen, dass die Besucher nicht durch den Schlamm waten müssen.



Eine Ankündigung Gotz’ lässt aufhorchen: „Ich werde dem Volksfestausschuss vorschlagen, statt der Lasershow doch wieder ein Feuerwerk zu veranstalten.“ Das sei eindrucksvoller und werde von vielen Gästen gewünscht. Gotz betonte aber auch: „Das gilt nur für einen Herbstfesttag und auch nicht für Silvester in der Innenstadt.“ Aber ein einmaliger Funkenregen sei sowohl hinsichtlich Lärm als auch Feinstaub vertretbar, findet der OB.



Bedauerlich sei, „dass es uns trotz intensiver Suche nicht gelungen ist, für den Kindertag eine zweite Blaskapelle zu rekrutieren“. Einige Ensembles hätten sich in Corona aufgelöst. Insgesamt sei der Kindertag aber ein großer Erfolg gewesen – mit deutlich mehr Beteiligung als den Vorjahren.



Spürbar mehr Besucher als 2022 hat auch der Erdinger Weißbräu registriert. Kuffner kann das mit Zahlen belegen; „Es wurden in etwa 20 000 Maß Getränke verkauft, ein Plus von sechs Prozent.“ Damit sei man sehr zufrieden. Gotz und Kuffner sind überzeugt, dass das Herbstfest vor einem Jahr noch unter dem Eindruck von Corona stand. Heuer hätten viele die Inflation gespürt, umso erfreulicher sei der Erfolg. Auch Kuffner ist sich sicher: „Die Neuerungen haben dem Herbstfest gutgetan.“



Patrick Schmidt, zum zweiten Mal Wirt des Weißbräuzelts, resümiert: „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden.“ Vor allem die beiden Wochenenden mit gutem Wetter hätten es herausgerissen. „Da hatten wir einen Besuch wie vor Corona“, ist Schmidt überzeugt. 2023 wolle er wieder Wiesn-Wirt in Erding sein.



Schon 49 Mal auf dem Herbstfest war die Wirte-Familie Römersperger-Richter vom Stiftungszelt. Klaus Richter berichtet vom gleichen Trend: „Es waren mehr Besucher als 2022, aber das Niveau von vor der Pandemie werden wir wohl nie wieder erreichen.“ Das habe viele Gründe. Gotz hat eine ähnliche Erfahrung gemacht: „Die Zahl der Vereinsveranstaltungen rund ums Herbstfest ist leider rückläufig. Da müssen wir aufpassen, dass nicht eine Tradition stirbt.“ Richter profitierte heuer zumindest an den schönen Tagen von dem deutlich größeren und besser einsehbaren Biergarten, seit es die Urweiße-Hütte dort nicht mehr gibt.



Gerührt zeigt sich Gabi Rilke, Sprecherin der Schausteller: „Ich möchte mich bei allen Besuchern bedanken, die uns die Treue gehalten haben und nach dem Regen am zweiten Wochenende zu uns gekommen sind.“ Das habe ihr und all ihren Kollegen über die Durststrecke geholfen. „Die letzten Tage konnten wir noch ein wenig aufholen“, so Rilke.



Von einem weitgehend friedlichen Verlauf sprechen auch die Sicherheitsorganisationen. „Wir können grundsätzlich eine positive Resonanz ziehen“, erklärt Harald Pataschitsch, Leiter der Wiesnwache. Mit der Wetterbesserung hätten die Besucherzahlen stark zugenommen. „Insbesondere am Freitag- und Samstagabend hatten wir zahlreiche Einsätze zu bewältigen“, so Pataschitsch. Die Anzahl der Körperverletzungen habe im Vergleich zu den Regentagen zuvor deutlich zugenommen. „Insgesamt musste die Polizei 44 Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Herbstfest bearbeiten, darunter 17 Körperverletzungen“. Daneben sei es vereinzelt zu Diebstählen, Beleidigungen und Bedrohungen gekommen.



Zum Vergleich: 2022 habe die Erdinger Polizei 23 Straftaten aufgenommen. Während der Festtage wurden laut Pataschitsch die Alkoholkontrollen verstärkt. Aber nur ein Autofahrer habe deswegen beanstandet werden müssen.



Von einem rückläufigen Einsatzaufkommen berichtet namens der BRK-Sanitätsstation auf dem Herbstfest Danuta Pfanzelt. „Es gab weniger Verletzungen durch Schlägereien als 2022“, so die Sprecherin. Auch alkoholbedingte Einsätze seien „eher selten“ gewesen. „Dafür hatten die Kräfte vor allem am zweiten Herbstfest-Wochenende viel zu tun. „Allein am Samstag mussten acht Patienten zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus transportiert werden.“



Hauptursache der rund 40 Versorgungen an zehn Tagen seien Stürze – auch ohne Alkoholeinfluss –, Kreislaufprobleme und vermehrt Schnittverletzungen durch umherliegende Scherben gewesen. Über 200 Blasenpflaster habe man ausgegeben, so Pfanzelt.



Zur Aktion „Sicheres Herbstfest“, berichtet sie: „Das wurde von den Frauen sehr gut angenommen, es gab mehrere positive Kommentare.“ Bei den Rundgängen sei es gut zehn Mal zu „nennenswerten Situationen“ gekommen. „Meist war ein Eingreifen aber nicht erforderlich“, so Pfanzelt. Am zweiten Wochenende sei eine junge Frau angetroffen worden, die im Dunkeln auf ihre Abholung wartete. Sie sei von einem fremden Mann belästigt worden. Daraufhin hätten BRKler mit ihr gewartet. Zudem sei man Zeuge eines Beziehungsstreits geworden, aber auch hier habe man nicht intervenieren müssen.



Seitens des BRK waren laut Pfanzelt etwa 300 Kräfte 1800 Stunden ehrenamtlich im Einsatz, unter anderem im Glückshafen. ham