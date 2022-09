Erding: „Es war eine sehr, sehr schöne Wiesn“

Bilanz des 80. Herbstfests

Von Gabi Zierz schließen

Das 80. Erdinger Herbstfest ist am Sonntag zu Ende gegangen - mit einer Lasershow. Stadt, Wirte und Schausteller sind trotz Besucherrückgang zufrieden.

Erding – Bestes Wiesn-Wetter, deutlich weniger Besucher, aber dennoch zufriedene Wirte: So kann man das 80. Erdinger Herbstfest, das am Sonntagabend zu Ende gegangen ist, zusammenfassen. Viele waren froh, nach der Corona-Zwangspause überhaupt wieder feiern zu können. Das taten sie auch, aber weit friedlicher als in den Jahren zuvor. „Es war eine sehr, sehr schöne Wiesn“, sagte Oberbürgermeister Max Gotz, der schon von Berufswegen täglich dort war.

Lasershow

Das Jubiläumsherbstfest ging am Sonntag mit einer Premiere zu Ende. Erstmals wurde nach Einbruch der Dunkelheit eine Lasershow geboten. Statt der traditionellen Feuerwerke. Vielen gefiel die Lasershow. Einige kritisierten, dass man sie vom Herbstfestplatz aus nicht gut sehen konnte. Darauf hatte die Stadt vorab hingewiesen und die Bürger eingeladen, auf die Parkplatzwiese zu kommen.

Dem kamen einige hundert Zuschauer nach. Sie hatten freien Blick auf die bunten Lichtstrahlen, die im Rhythmus fulminanter Musik über ihre Köpfe durch den Nachthimmel streiften. Auch künstlich erzeugter Nebel machte sie sichtbar. Ein beeindruckendes Erlebnis. Das Lichtspektakel ließ staunen und entführte optisch in eine fantastische Welt. Aus zwei Beamern formten sich unentwegt Gebilde, oft kombiniert mit grellen Lichtblitzen.

+ Hauptgewinn des BRK-Glückshafens: Den 500-Euro-Reisegutschein haben Christine Faltlhauser und Kurt Hartl aus Steinkirchen gewonnen. Die Lipp Markenvertriebs GmbH aus Erding hat ihn gestiftet (linkes Bild, v. l.): BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner, Glückshafen-Beauftragter Raimund Klaus, Christine Faltlhauser, Kurt Hartl und Lipp-Geschäftsführer Dirk Urland. © BRK

Anders als beim weithin sichtbaren Höhenfeuerwerk mit seinen lauten Böllern kamen ausschließlich diejenigen Festbesucher in den vollen Show-Genuss, die sich auf der Parkplatzwiese befanden. Es war eine gelungene Veranstaltung, die aber die Wirkung eines großen Feuerwerks nicht erreichte. Dafür war sie umweltfreundlicher. Denn das traditionelle Abfeuern von Pyrotechnik steht ähnlich wie Silvesterraketen wegen seiner Feinstaub-Belastung in der Kritik. Zum Abschluss der Show gab es freundlichen Applaus.

Auch OB Gotz ließ sich das Spektakel, das Stadt und Schausteller gemeinsam finanziert hatten, nicht entgehen. Er hatte die erwartungsvollen Zuschauer über die Lautsprecheranlage dazu begrüßt und sprach von einem gelungenen Herbstfest. Als er dabei die Mitarbeiter der Stadtverwaltung lobte, wurde kräftig geklatscht.

„Wir hatten einige Blitzabsagen von Schaustellern kurz vor dem Herbstfest – wegen Personalproblemen“, erklärte Gotz am Montag. Trotz der Kurzfristigkeit habe die Verwaltung Ersatz gefunden.

Schon am ersten Festwochenende wurde offensichtlich: Es kamen deutlich weniger Besucher als vor Corona. Auch wenn sich der Eindruck im Laufe der Woche relativiert hat, hatte das auch Vorteile: „Man hat auch ohne Reservierung einen Platz im Zelt bekommen“, sagte Gotz. Außerdem hat ihn gefreut, „dass es in der Innenstadt nach Ausschankende deutlich ruhiger war“. In den letzten Jahren habe es dort eine ungute Entwicklung aggressiver und alkoholgetriebener Entgleisungen gegeben. „Das war heuer offenbar nicht der Fall“, so der Stadtchef.

Festwirte

Eine gute Premiere feierte Patrick Schmidt, neuer Festwirt im Weißbräuzelt. In „arg große Fußstapfen“ sei er getreten, als Nachfolger von Uwe und Mario Pianka. Man habe aber ganz gut reingefunden, meinte er. „Fürs erste Mal bin ich sehr zufrieden“, sagte Schmidt – auch wenn der Bierumsatz rückläufig war. „Wir hatten vier Tage, da konnten wir mit 2019 mithalten, aber unter der Woche war’s weniger.“ Was Schmidt im Vergleich zur Landshuter Dult, auf der er auch ein Festzelt betreibt, festgestellt hat: „In Erding wird viel mehr gegessen.“ Im Weißbräuzelt seien vor allem die Ente und die Brotzeiten gut gegangen. „Die Küche hatte gut zu tun.“

Seit 48 Jahren betreibt Familie Römersperger-Richter das Stiftungszelt. „Wir haben uns unbändig aufs Herbstfest gefreut“, sagte Klaus Richter nach „zweieinhalb Jahren Berufsverbot als Festwirte“. Die Saison sei bislang sehr schön gewesen, „auch wenn’s im Vorfeld ein Vielfaches an Aufwand ist“, vor allem die Personalakquise. Richter hat feste Teams – aus Tirol, Ungarn und schon seit einigen Jahren aus der Slowakei. „Sie arbeiten auch alle auf dem Oktoberfest“, erklärt er. Rund 70 Bedienungen hatte er im Stiftungszelt beschäftigt.

Auch wenn die erste Hälfte der Festwoche verhalten gewesen sei: „Mia san zfriedn“, sagte Richter. Von Donnerstag bis Sonntag sei das Stiftungszelt sehr gut besucht gewesen. „Man merkt einfach, dass die Leute verhaltener sind. Das muss man akzeptieren.“ Dank des schönen Wetters sei der Biergarten stets gut gefüllt gewesen. „Das hat man schon beim Seniorennachmittag gemerkt: Viele setzen sich in den Garten“, sagte Richter.

Schausteller

„Wirklich jammern braucht heuer keiner“, sagte Schausteller-Sprecherin Gabi Rilke. „Wir hatten Glück mit dem Wetter, keine Stürme und nur einen Regentag. Da können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein.“ Die Wartenbergerin betreibt mit ihrer Familie auf dem Herbstfest den Autoscooter und das Entenheben. Sie hat festgestellt, dass in den ersten Tagen nachmittags weniger los gewesen sei und sich „das Ganze eher in den Abend verlagert“ habe. Am zweiten Wochenende sei dann auch nachmittags was los gewesen. Ihr Hauptproblem: ungeübtes Personal. Das mache den Auf- und Abbau mühsam. Rilke hat ihren Blick schon auf Moosburg gerichtet, wo am Freitag das Volksfest beginnt. Das Erdinger Herbstfest aber sei einfach kult. „Hier schmeißt sich schon die Jugend in Dirndl und Lederhose.“

BRK

„Nach einem turbulenten Start war das Volksfest für die BRK-Sanitätsstation eher ruhig“, meldet BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt. Insgesamt seien 55 Bürger wegen unterschiedlicher Verletzungen versorgt worden – vom Wespenstich bis zu Stürzen. Zur Weiterbehandlung ins Klinikum hat das BRK 18 Patienten gebracht. Außerdem wurden rund 230 Blasenpflaster verklebt. Für das BRK waren in der Sanitätsstation und beim Losverkauf 240 Ehrenamtliche im Einsatz.

Polizei

Auch aus der Sicht der Polizei verlief „das Herbstfest weitestgehend ruhig und friedlich“, so Harald Pataschitsch, Chef der Wiesn-Wache. Einzig am zweiten Freitag- und Samstagabend habe es mehr Polizeieinsätze gegeben. Insgesamt meldet Pataschitsch fünf Körperverletzungen, drei gefährliche Körperverletzungen, dreimal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte sowie zehn Verstöße gegen Jugendschutz-Bestimmungen. „Im Vergleich zu den Herbstfesten vergangener Jahre wurden deutlich weniger Straftaten verübt“, betont er. Positiv sei auch, dass weniger Verstöße wegen Alkohol im Straßenverkehr geahndet werden mussten.

Für Aufregung sorgte am letzten Herbstfest-Sonntag ein Exhibitionist, der gegen 21 Uhr vor einem Fahrgeschäft an seinem nackten Glied manipulierte. Der 40-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, berichtete die Kripo Erding. Kurz vor 21 Uhr war es bei den Sanitäranlagen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Vermutlich war dort ebenfalls der Festgenommene beteiligt. Zur Klärung bittet die Kripo Zeugen, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden.