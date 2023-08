Jugendlicher mit Maßkrug schwer verletzt

Von: Hans Moritz

Als Waffe eingesetzt hat auf dem Herbstfest ein junger Mann seinen Maßkrug (Symbolbild). © Jochen Zick

Angriffe mit Maßkrügen werden von der Justiz regelmäßig als versuchter Totschlag verfolgt. Deswegen steht einem 19 Jahre alten Norweger nun jede Menge Ärger ins Haus.

Erding - Harald Pataschitsch, Vize-Chef der Erdinger Polizei, berichtet, dass es am Montagabend auf dem Herbstfest zwischen dem Norweger und anderen Gästen in einem der Zelte zu einem Streit gekommen sei, in dessen Verlauf der Skandinavier nach einem Maßkrug griff und diesen einem 17 Jahre alten Erdinger ins Gesicht rammte. Der trug einen Nasenbeinbruch davon. Er musste ins Krankenhaus. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen, er war mit 2,18 Promille völlig betrunken. Die Polizei vernimmt derzeit weitere Zeugen, um den genauen Hergang zu ermitteln. ham