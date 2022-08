30. Pferderennen in Erding: Neuer Termin, neuer Platz

Von: Gabi Zierz

Die Championesse hatte 2018 die Nase vorn: Marion Dinzinger gewann beim letzten Herbstfestrennen in Erding alle drei Vorläufe und den Entscheidungslauf. © Günter Herkner

Der Erdinger Herbstfest-Renntag findet am Samstag, 3. September, statt. Der Termin ist ebenso neu wie der Platz. Erstmals gibt es ein Mini-Traber-Rennen.

Erding – Drei Jahre mussten die Pferdesport-Fans ohne das Erdinger Herbstfestrennen auskommen. Heuer findet es wieder statt. Es ist das 30. Mal, dass der Rennverein die Traditionsveranstaltung in den Geislinger Ängern ausrichtet – diesmal mit zwei Neuerungen.

Der Renntag findet erst am zweiten Herbstfest-Samstag, 3. September, ab 13 Uhr statt. Und zum allerersten Mal werden die Pferde auf einer neu angelegten C-Bahn laufen. „Auf dem gewohnten Rennplatz kann durch den Bau des Gerd-Vogt-Sportparks kein Pferderennen mehr abgehalten werden“, erklärt Rennverein-Vorsitzende Anette Vogt. Die Stadt habe dem Verein ein sehr schönes, mindestens gleichwertiges Grundstück zur Verfügung gestellt, um diese Veranstaltung weiter durchführen zu können. Es befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt in Richtung Langengeisling.

Ungewohnt ist auch der Termin am zweiten Herbstfest-Samstag. „Hier mussten wir von unserer jahrelangen Tradition, der Durchführung am ersten Festsonntag, abrücken“, erklärt Vogt. Der Grund: Am letzten August-Wochenende findet auch der Barthelmarkt in Oberstimm bei Manching statt, zu dem es ein Pferderennen gibt. Da die Traber nicht an zwei Tagen hintereinander an einem Wettkampf teilnehmen dürften, und es immer weniger Traber gebe, müssten sich die Pferdebesitzer für ein Rennen entscheiden. Um die Situation zu entschärfen, habe sich der Vorstand des Rennvereins für eine Verschiebung des Erdinger Renntages ausgesprochen, so Vogt weiter. Sie dankt der Stadt dafür, dass das überhaupt möglich ist, weil auf die Nutzung des Geländes als Parkplatz verzichtet werde.

Also kämpfen die Sulky-Fahrer am 3. September auf der temporären C-Bahn um Pokale und Siegprämien. Los geht’s mit drei hoch dotierten Traber-Vorläufen. Die schnellsten Pferde fahren um den Großen Preis der Stadt Erding im Entscheidungslauf. Der Trostlauf bietet die Plattform für die letztplatzierten Pferde aus den Vorläufen.

Auch im Rahmenprogramm gibt es Neuigkeiten: Der Nachwuchs fährt mittlerweile seine eigenen Rennen aus. An den Start gehen – in erster Linie – die Kinder der Pferdebesitzer, ebenfalls im Sulky. Allerdings extra auf Kindergröße angefertigt und entsprechend auch von kleinen Pferden gezogen.

Zusätzlich gibt es wie gewohnt ein Ponyrennen und ein Galopprennen für Pferde aller Rassen. Die Distanz für das Pony-Rennen und das Mini-Traber-Rennen beträgt 600 Meter. Dies entspricht einer Runde. Den jungen Teilnehmern winken nicht nur Geldpreise. Jeder bekommt auch einen Pokal. Um einen fairen Rennverlauf zu garantieren, werden den Ponys – je nach Größe – vom Hauptstarter die Startplätze zugeteilt. Die Galopper legen etwa 1200 Meter zurück, sie umrunden das Oval also zweimal.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. So gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Prosecco und Mischgetränke. Im Schankwagen werden neben Bier auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt.

Bereits zum achten Mal findet heuer wieder eine Hutprämierung statt. Die durch Sponsoren besetzte Jury wird in zwei Kategorien bewerten. Zum einen wird der originellste Hut gesucht, zum anderen das schönste Ensemble. Prämiert werden jeweils die ersten drei Plätze, für die es Einkaufsgutscheine Erdinger Unternehmen gibt. Die Kinder werden in einer eigenen Kategorie bewertet.

Für die Teilnehmer an der Hutprämierung ist der Eintritt zum Renntag frei, alle anderen zahlen fünf Euro. Zudem gibt es ein Glas Prosecco, um die Wartezeit zu verkürzen. Alle Behüteten werden fotografiert und erhalten das Bild per E-Mail oder Post als Erinnerung.

Für Rennen und Hutprämierung kann man sich anmelden per Mail an info@rennverein-erding.de oder vogt.anette@googlemail.com sowie unter Tel. (0 81 22) 90 21 89 oder (01 74) 6 01 45 65. Meldeschluss für das Rennen ist 28. August, zur Hutprämierung kann man auch spontan kommen.