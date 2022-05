Neue Schulleiterin gibt ein großes Versprechen ab

Von: Hans Moritz

Teilen

Herzlich begrüßt wurde Judith Heugel von Ministerialbeauftragtem Wilhelm Kürzeder (r.) und 2. Landrat Franz Hofstetter. © Hans Moritz

Mit Judith Heugel soll an der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding wieder Kontinuität einkehren. Es gibt einige Baustellen. Die Freude über ihren Amtsantritt ist groß.

Erding - Judith Heugel ist die dritte Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule in zwei Jahren. Bei ihrer offiziellen Amtseinführung am Mittwoch äußerten Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter den Wunsch, dass Heugel, die zum Halbjahr von der Realschule Taufkirchen gekommen ist (wir berichteten), möglichst lange bleiben und für Kontinuität sorgen möge. Vorgänger Tobias Schiller hatte nur ein kurzes Gastspiel hier.



Und es wurde bei aller Feierlichkeit deutlich, dass die Kinder nach den monatelangen Schulschließungen erhebliche Defizite aufweisen und die Schulsozialarbeit dringend ausgebaut werden muss. Heugel versicherte: Ich habe vor, lange zu bleiben.“ Und 2. Landrat Franz Hofstetter machte deutlich, den Notruf bezüglich mehr Schulsozialarbeit verstanden zu haben.



Wie backt man sich die ideale Schulleiterin? Dieser Frage ging im Festakt in der Schulturnhalle auf sehr erfrischende Weise die Klasse 5d mit ihrer Lehrerin Regina Rademacher nach. Als Zutaten rührten sie unter anderem Erfahrung, Kompetenz und digitale Kompetenz, aber auch Bodenständigkeit und sogar Tierliebe zusammen.



Wilhelm Kürzeder, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern-Ost, würdigte Heugel als „erfahrene und breit aufgestellte Schulleiterin“. Er ging auf Heugels private Leidenschaft ein, dem Dressurreiten, und zog eine Verbindung zur Schule. „In dieser Disziplin soll das Pferd schöner und selbstsicherer werden. Das könnte auch in einem Pädagogik-Lehrbuch stehen.“ Schule habe die Aufgabe, „den Kindern das mitzugeben, was sie fürs Leben brauchen, auch Herz und Charakter“, so Kürzeder. Schule solle Kinder stark machen. Ein Reiter übernehme Fürsorge für sein Pferd, fördere und fordere es. Beizeiten müssten die Zügel auch strammer gezogen werden. Der Vertreter des Kultusministeriums räumte ein, dass durch Pandemie und Krieg „viele Kinder leiden, die einen sichtbar, die anderen unsichtbar“.



Hofstetter, der Heugel noch aus Taufkirchen kennt, attestierte ihr: „Sie sind genau die Richtige für die Herzog-Tassilo-Realschule.“ Das Gebäude, für das der Landkreis zuständig ist, „ist wichtig, entscheidend aber sind die Pädagogen“. Wertevermittlung sei heute wichtiger denn je.



Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind wertete die Realschulen als wichtige Institution, weil sie neben Theorie auch praktische Fertigkeiten vermittelten. Gerade handwerklich befähigte junge Leute brauche man heute. Über Heugel habe sie „nur Gutes gehört“.



Elternbeiratsvorsitzende Korina Karl sicherte Heugel „jegliche Unterstützung“ zu. Sie wünsche sich Kontinuität nach zwei Jahren Corona und drei Schulleiterin. In deutlichen Worten wies Karl auf den hohen Unterstützungsbedarf vieler Kinder hin. Die Schulsozialarbeit sei stark unterdimensioniert. Dies stellte auch Markus Gallenberger, Vorsitzender des Fördervereins, fest.



Auf unterhaltsame Weise meldeten sich die Schülersprecher Zsofia Gal und Christoph Ismair zu Wort. Sie baten Heugel zum Schulquiz, welches diese gut meisterte und am Schluss den symbolischen Schulschlüssel ausgehändigt bekam.



Heugel selbst zeigte sich nach den Reden „gerührt, ergriffen und erheitert“. Digital habe man in der Pandemie stark zugelegt. Allerdings räumte die Direktorin ein, dass es „erhebliche Defizite bei der Lese- und Schreibkompetenz“ gebe. Die gelte es aufzuholen. Förderunterricht für alle Hauptfächer sei nun unerlässlich. „Die Tassilo-Realschule soll ein Ort sein, an den man gerne geht.“

ham