Mehr Wert auf Deutsch als Sprache

Von: Hans Moritz

Angekommen: Judith Heugel (51) in ihrem neuen Büro in der Herzog-Tassilo-Realschule. © Hans Moritz

Judith Heugel (51) ist neue Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding. Deutsch als Sprache und die Wertevermittlung stehen in ihrer Agenda ganz oben.

Erding – Das hat es in Erding so noch nie gegeben: Alle weiterführenden Schulen in der Kreisstadt werden von Frauen geführt. Das vorerst letzte Männerbüro übernahm zu Wochenbeginn Judith Heugel. Die 51-Jährige ist neue Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule.

Während andere Schulen einen Titel nach dem anderen erwerben wollen und internationale Beziehungen anstreben, sind Heugels Ambitionen für die einstige Bubenrealschule wohltuend unspektakulär. Weniger wichtig sind sie freilich nicht. Eher im Gegenteil: „Ich möchte die sprachliche Förderung ausbauen“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. In ihrem Fokus: Deutsch, als Mutter- wie als Zweitsprache ausländischer Kinder. „Mein Eindruck ist leider, dass das Deutsche immer weiter verkümmert. Die jungen Leute lesen zu wenig, und sie schreiben zu wenig.“

Sie wolle die Sprache wieder „positiv besetzen“ – mit Lese-, Sprach- und anderen Förderprojekten auch in anderen Unterrichtsfächern. Deswegen freut sie sich, dass die Fachschaft Deutsch pro Woche eine Stunde Schönschreiben in den fünften und sechsten Klassen plant. „Darauf bin ich sehr gespannt.“

Auch die Werteerziehung liegt ihr am Herzen, etwa in Form von Projekttagen, kündigt die Nachfolgerin von Tobias Schiller an. Der hat sich nach nur zwei Jahren an der Schule vorerst in eine zweijährige Elternzeit verabschiedet und wird nicht wieder nach Erding zurückkehren.

Drittens ist Heugel ein Fortschritt bei der Digitalisierung von Schule und Unterricht ein Anliegen. „Da ist unsere Schule aber schon sehr gut aufgestellt“, erklärt die Lehrerin für Deutsch und Englisch auch in Richtung Landkreis als Schulträger.

Heugel kommt von der Realschule Taufkirchen, wo sie seit 2018 stellvertretende Rektorin war. Mehr als 800 Schüler waren es dort, in Erding sind es rund 100 weniger. Verantwortlich ist sie nun für gut 50 Lehrkräfte.

Heugel wohnt im Süden Landshuts. Dort hat sie 1990 ihr Abitur geschrieben – am Gymnasium Kloster Seligenthal. Danach ging sie zum Lehramtsstudium nach Regensburg. Ihr Referendariat absolvierte sie ab 1995 an den Realschulen in Aschaffenburg und Herzogenaurach. Ihre erste Stelle als verbeamtete Lehrerin trat Heugel an der Werner-von-Siemens-Realschule in München-Neuperlach an. Von dort ging es für zwei Jahre an die Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising. 13 Jahre lang unterrichtete sie an der Staatlichen Realschule Landshut. Dort fungierte Heugel auch als Seminarrektorin im Fach Deutsch, bildete also angehende Lehrer aus.

Auf die Erdinger Stelle habe sie sich beworben, weil hier ein Studienseminar für junge Pädagogen angegliedert ist, „und weil sie von mir zu Hause in erreichbarer Entfernung liegt“, verrät sie. Selbst unterrichten wird sie auch – Deutsch in einer fünften Klasse.

Heugel ist verheiratet und Mutter einer 13-jährigen Tochter. Den Ausgleich zum Beruf findet sie beim Reiten. „Wir sind im Dressurreiten aktiv“, verrät sie. Zur Familie gehören ihr Pferd und das Pony der Tochter. „Ich bin fast jeden Tag im Stall.“

Heugel ist froh, dass das Homeschooling vorbei ist. „Einige sind zwar gut damit klargekommen. Wir sehen aber leider auch, dass es vielen nicht gut getan hat, monatelang weder soziale Kontakte noch Schulgemeinschaft sowie einen strukturierten Alltag zu haben.“ Einen Gewinn sieht sie dennoch: „Wir haben gelernt, mit digitalen Unterrichtsformen zurechtzukommen.“

Auch der Tag der offenen Tür wird digital erfolgen. Doch Heugel hofft, „dass heuer noch Projekttage und vielleicht auch ein Schulfest möglich sein werden“.

Zurück zur geschleiften Männerbastion: Regine Hofmann leitet das Anne-Frank-Gymnasium, Andrea Hafner das Korbinian-Aigner-Gymnasium und Christiane Scharfe die Mädchenrealschule Heilig Blut. Von Männern geleitet werden in der Stadt Erding die Berufsschule (Dieter Link) und die FOS/BOS (Jens Baumgärtel).