An der Sempt: „Zerstörung von Biotopen verhindern“

Von: Hans Moritz

Gut gefüllt präsentiert sich die Sempt nach dem tagelangen Dauerregen. Von Hochwasser blieb Erding verschont. Im Zuge der Baumaßnahmen zum Schutz der Stadt werden viele Bäume weichen müssen. © BI

Was macht eigentlich der Hochwasserschutz für Erding? Nicht viel. Die Gegner von Dämmen und Mauern an der Sempt indes sind nicht untätig.

Erding – Die Sempt ist zuletzt nach viel Regen recht flott durch Erding geflossen. Der Hochwasserschutz hingegen kommt eher plätschernd daher. Zehn Jahre nach dem Jahrhundert-Hochwasser steckt das Vorhaben noch immer tief in der Planung. Ein Baubeginn? Nicht in Sicht. Der Bürgerinitiative „Naturnaher und dezentraler Hochwasserschutz Sempt“ (BI) ist das recht. Sie kämpft weiter für ihr Konzept.



Die Pläne des Wasserwirtschaftsamtes München sehen drei Bauabschnitte vor: Deiche und Dämme bei Bergham, der Schutz der Stadt Erding vor allem im Bereich Altenerding sowie Langengeisling. Für den Berghamer Abschnitt läuft seit Ende 2022 das Planfeststellungs- sprich das General-Genehmigungsverfahren. „Die öffentliche Auslegung ist erfolgt, die Träger öffentlicher Belange wurden gehört“, so ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamtes zu unserer Zeitung. Nun sei das Landratsamt am Zug, das aber noch fehlende Unterlagen angemahnt habe. „Ich denke, demnächst kann der Erörterungstermin stattfinden“, so der Sprecher.



Was das Stadtgebiet Erding und hier insbesondere der Ausbau des Semptufers entlang der Landgerichtstraße betrifft, befindet sich das Amt nach wie vor in der Entwurfsplanung. Übernächste Woche, meinte der Sprecher, finde der nächste Austausch mit dem Ingenieurbüro statt. Dass noch heuer das Planfeststellungsverfahren für diesen Bereich beantragt werden kann, wird in München bezweifelt.



Noch weiter hinten liegt Bauabschnitt III, der Langengeisling umfasst. Um genau zu sein: Hier passiert aktuell gar nichts. „Wir müssen die Planungen der Bahn für den S-Bahn-Ringschluss abwarten“, so der Sprecher. Hinzu komme die Projektierung der Nordumfahrung von Erding. Erst wenn feststehe, wo genau die Züge fahren, und wie hoch die Bahndämme werden, könne man weitermachen. „Ohne Bahn würden unsere Schutzbauwerke größer ausfallen“, betont der Sprecher und versichert, dass bei der Umsetzung so vorgegangen werden müsse, dass ein Bauabschnitt nicht einen anderen gefährde.



Der Stadtrat hat sich mit dem sogenannten „linearen“ Ausbau abgefunden, für den weite Uferbereiche abgeholzt werden müssen. Nicht aber die Mitglieder der BI, der auch viele Sempt-Anlieger angehören. Die berichtet, mit Experten-Unterstützung 35 Seiten Einwendungen gegen den vom Wasserwirtschaftsamt durchgeführten Variantenentscheid eingereicht zu haben. „Wesentliche Kritikpunkte betreffen die Kosten“, heißt es in einer Mitteilung. In der Summe komme man auf rund fünf Millionen Euro, die nicht oder in zu geringem Umfang eingerechnet worden seien.



Die Gegner können auch die Gewichtung des Variantenentscheids nicht nachvollziehen: Mit 40 Prozent seien die Kosten angesetzt worden, aber nur fünf Prozent für die Sicherheit. „Bei kürzlich realisierten Hochwasserprojekten wurde die Sicherheit deutlich über die Kosten gestellt“, ärgert sich ein Sprecher. Das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ sei zu gering bewertet worden, das Schutzgut „Wasser“ und die menschliche Gesundheit überhaupt nicht.



Daher sieht sich die BI darin bestätigt, dass ihr Vorschlag der bessere sei: „Wir setzen uns weiterhin für einen Hochwasserschutz Hand in Hand mit der Natur und den Nachbargemeinden ein – durch Regenrückhalt in der Fläche, im Oberlauf und sämtlichen Zuläufen, Renaturierung sowie Wiederbelebung von Auen und Niedermooren.“ Wehranlagen und Kraftwerke müssten optimiert oder beseitigt, Anschwemmungen entfernt, das Flussbett gegebenenfalls tiefer gelegt werden. So könnte eine unnötige Zerstörung von Biotopen verhindert werden. ham