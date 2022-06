Hochwasserschutz: Gräben-Konzept für Erding steht

Von: Gabi Zierz

Erding und seine Stadtteile vor Hochwasser schützen: Das ist das Ziel des Konzepts für die Gräben, das der Stadtrat jetzt genehmigte. Unser Bild zeigt Bergham und Aufhausen.

Jahrelang wurde darum gerungen: Jetzt steht das Hochwasserschutzkonzept für die Gräben in Erding. Mit großer Mehrzeit stimmte der Stadtrat zu.

Erding – Neun Jahre sind seit dem verheerenden Hochwasser in Erding vergangen. Jetzt sind planerisch die Weichen für die Umsetzung umfangreicher Schutzmaßnahmen an den vier Gräben, die im Süden von Erding auf die Stadt zulaufen, gestellt. Der Stadtrat stimmte mit großer Mehrheit für die modifizierte Vorzugsvariante, die das Ingenieurbüro Björnsen erarbeitet hatte – inklusive einiger Verbesserungsvorschläge der Bürgerinitiative (BI) Naturnaher Hochwasserschutz. Kosten: rund zwölf Millionen Euro – ohne Grunderwerb.

Nach eingehender Diskussion wollten nur Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) und Hans Fehlberger (Freie Wähler) bei dem Beschluss, mit diesem Konzept das Planfeststellungsverfahren zu beantragen, nicht mitgehen. Zur Sondersitzung in der Stadthalle waren auch zahlreiche Bürger gekommen.

OB Max Gotz (CSU) wies eingangs die Kritik der BI an Stadt und Ingenieurbüro „entschieden zurück“ und bat darum, „ein bisschen mehr an Grundvertrauen aufzubringen“. Er erinnerte an die Bürgerbeteiligung in unterschiedlichsten Facetten. „Wir haben uns für die BI zwei Jahre Zeit genommen.“ Er wiederholte, dass der Antrag auf Planfeststellung nicht bedeute, dass sämtliche Beteiligungselemente abgeschlossen seien. Vielmehr gehe es jetzt ins Anhörungsverfahren. „All das, was die Menschen bewegt, kann hier eingebracht und überprüft werden.“ Gotz sieht die Stadt in einer guten Position, denn durch die Bürgerbeteiligung „haben wir verschiedene Planungen bereits vertieft untersucht“.

Die Kritik von Stefan Lorenz (Grüne) dass nur zwei Wochen Zeit gewesen seien, um alles zu bewerten, ließ Gotz nicht gelten. Jetzt, nach neun Jahren, „haben wir schon den Auftrag, den Genehmigungsprozess in Gang zu setzen“. Er wolle diejenigen stärker in den Blick nehmen, die erwarten könnten, vor Hochwasser in Schutz genommen zu werden.

Wie berichtet, konnten nach der Überarbeitung der Pläne die Dammbauwerke bei drei der vier Gräben verkleinert und der Flächenverbrauch reduziert werden. Hans Egger (Erding Jetzt) richtete seinen Blick auf die Rückhaltevolumina, die durch die berücksichtigten Vorschläge der BI für einen eklatanten Unterschied gesorgt hätten.

Christian Famira-Parcsetisch von der Stadtentwicklung erklärte dazu, das Rückhaltevolumen habe sich reduzieren lassen, „weil wir den Drosselabfluss erhöhen konnten“. Er betonte, „es gibt kaum eine Variante, die wir nicht untersucht haben“.

Wie schon im Stadtentwicklungsausschuss stellte Marion Reichel vom Ingenieurbüro Björnsen die Planungen vor. Demnach soll der Neuhauser Graben ein zentrales Rückhaltebecken an der B 388 erhalten, dort, wo er verrohrt ist, ertüchtigt werden und eine zusätzliche Ableitung zum Altwasser/Sempt bekommen. Eine der Alternativen, der Ersatzneubau des Grabens mit einem größeren Rohr, scheidet wegen der diffizilen Baumaßnahmen – auch in Privatgrundstücken – aus. Lorenz stellte „mit Entsetzen fest, mit welchem Aufwand“ dies durchgeführt werden müsste. Die Fragen des Grünen-Stadtrats zu den Bewertungskriterien im Variantenvergleich beantwortete Reichel. Er stimmte letztlich für das Konzept.

Zu den von der BI favorisierten und nicht berücksichtigten Erdbecken am Wiesengraben und Aufhauser Graben in Bergham sagte Reichel, dass dafür fast 18 000 Kubikmeter abgegraben werden müssten, bis wegen der Geländeneigung eine ebene Fläche erreicht sei. Diese riesige Zahl habe nichts mit dem Rückhaltevolumen zu tun. Der Eingriff auf ganzer Länge sei im Vergleich zum Damm erheblich.

Beim Itzlinger Graben bleibt es bei einem bis zu 4,80 Meter hohen Damm südlich der Therme. Eine größere Menge Wasser in den Schlotgraben abzuleiten, einer der BI-Vorschläge, sei nicht möglich, sondern eine Verlagerung des Problems in eine andere Flur. Der Schlotgraben sei jetzt schon an der Grenze. Für drei kleinere Becken bei Itzling, ebenfalls eine BI-Idee, sei der Flächeneingriff relativ groß.

Fehlberger sprach sich grundsätzlich für den Hochwasserschutz aus, obwohl er nicht davon ausgeht, dass die Regenmengen des Jahres 2013 heute die selben Folgen hätten, „weil wir seither viel verbessert haben“. Er denke, dass noch mehr möglich wäre – für die Natur, die Anlieger und was die Dimension der Dammbauwerke und Rückhaltebecken betreffe: „Da hätte ein Runder Tisch mit der BI noch mal gut getan.“ Dafür hatte mit markigen Worten auch deren Sprecher Markus Auerweck wenige Tage vor der Sondersitzung plädiert (wir berichteten).

Schmidbauer (Erding Jetzt) sah es ähnlich und konnte vor allem den Vergleich von Erdbecken und Damm nicht nachvollziehen. Außerdem mahnte er an, die Folgekosten – etwa durch den Grunderwerb – in die Entscheidung einfließen zu lassen. Gotz konterte, für das Verfahren seien die Grundstückspreise irrelevant, und für Schritte zur Grundstücksbevorratung sei der Planfeststellungsbeschluss das Minimum. Der OB sprach Schmidbauer jegliche Kenntnisse ab, wie es im Verfahren zugeht. „Wir können erst mit Steuergeldern umgehen, wenn wir wissen, welche Flächen wir brauchen.“

Alexander Gutwill (SPD) erklärte, es sei nach so vielen Jahren Zeit, endlich zu handeln. Erdings Bürger hätten den besten Schutz vor einem erneuten Hochwasser verdient. Per Pressemitteilung dankte Gutwill der BI für ihr Engagement, erklärte aber auch, „dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können, wenn die Planungen effektiv, wirtschaftlich darstellbar und förderfähig sein sollen“.

Auch Burkhard Köppen (CSU) hatte Verständnis für die Grundstücksbesitzer, „die die Nutzung ihrer Flächen anders sehen. Aber wir haben die Aufgabe, einen adäquaten Hochwasserschutz herzustellen. Der existiert zur Zeit nicht.“ Aus Erfahrung wisse man, dass es vier, fünf oder sechs Jahre dauern wird, „bis wir zu Baumaßnahmen kommen“.

Nach einer zehnminütigen Sitzungsunterbrechung auf Antrag von Herbert Maier (Grüne) stimmte die große Mehrheit für das vorgestellte Schutzkonzept. Es ist demnächst auf der Homepage der Stadt Erding einsehbar.