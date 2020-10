Kleingärtner wollen nicht wegschwimmen

Der Protest gegen die Hochwasserschutzpläne des Wasserwirtschaftsamts (WWA) für die Stadt Erding reißt nicht ab. Nun wehrt sich der Vorstand des Kleingärtnervereins mit seiner Anlage am Blumenhof gegen die Einschätzung des WWA, im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers sei es hinzunehmen, dass weite Teile der Laubenkolonie überflutet würden.

Erding – Vorsitzender Bernd Grabert weist in einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an die Mitglieder darauf hin, dass man bereits den Einwand vorgebracht habe, dass Dämme und Deiche entlang des Fehlbachs eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit mit sich brächten, die in der Kleingartenanlage als „Hort biologischer Vielfalt“ zu extremen Überschwemmungen führen würde.

Mit extremen Konsequenzen: „Nicht nur, dass die Gartenhäuser nach einer Überschwemmung unbrauchbar werden. Weit über 30 Gärten verschlammen, auch unser erst vor zwei Jahren angelegtes Biotop mit 16 verschiedenen Lebensräumen würde vernichtet. Es kämen immense Kosten auf die Pächter und den Verein zu“, sorgt sich Grabert.

Die Stadt habe ihm versichert, dass an der Entscheidungsfindung auch die Verbände beteiligt würden. „Es wurde uns zugesichert, dass wir als besonders betroffener Verein in die Diskussion mit eingebunden werden“, betont der Vorsitzende.

Von dem Ortstermin am Montag habe man nichts gewusst, die öffentliche Einladung in den Medien übersehen. Deswegen stimme die Aussage nicht, dass man gegen die Pläne nicht protestiert habe. Grabert verweist auf ein Schreiben des Vereins von Ende April, in dem er OB Max Gotz gebeten habe, die Bedenken des Vorstands gegenüber dem WWA vorzubringen. Die Stadt ist Eigentümerin der Fläche und Verpächterin der meisten Areale in den Geislinger Ängern.

Grabert berichtet darüber hinaus, dass er sich mittlerweile ans WWA gewandt habe. Er fordert einen weiteren Ortstermin, damit die Kleingärtner auf die Betroffenheit und die zu erwartenden immensen Schäden aufmerksam machen könnten. ham