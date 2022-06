Kommentar: Debatten beleben die Demokratie

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die Pläne, Erding vor einem neuerlichen Hochwasser zu schützen, hat Gräben geschlagen. Doch die Debatte hatte auch etwas Gutes. Unser Kommentar zum Wochenende.

Das Jahr 2022 dürfte zu einem Entscheidenden für den Hochwasserschutz in Erding werden. Die Stadt hat ihr Konzept für die Gräben soeben beschlossen und will es noch heuer ins Genehmigungsverfahren bringen. Ähnlich ist der Sachstand bei den Planungen des Freistaats für Sempt und Fehlbach. Neun Jahre nach der Flut 2013 ist man endlich einen großen Schritt weiter.



Der Hochwasserschutz hat in Erding allerdings so tiefe Gräben gerissen, dass man in ihnen ein mittleres Hochwasser locker versenken könnte. Weder die Sempt- noch die Graben-Anlieger sind wirklich zufrieden. Dabei ist das letzte Wort längst noch nicht gesprochen.



Deswegen ist es der richtige Weg, mit beiden Vorhaben nun in die Planfeststellungsverfahren zu gehen. Bei den Gräben ist von Planungsfehlern die Rede, bei der Sempt herrscht Unverständnis für das Prinzip Mauern statt Renaturierung. Die Planfeststellung ist die richtige Plattform, das objektiv zu überprüfen. Und selbst danach gibt es noch die Möglichkeit, ein Gericht abwägen zu lassen.

Der Hochwasserschutz zeigt, wie komplex der Alltag geworden ist. Beide Seiten treten mit Argumenten auf, die kein normaler Mensch auf ihre Richtigkeit hin überprüfen kann. Das hinterlässt Skepsis und Zweifel – wahrscheinlich sind sie manchmal leider sehr berechtigt.



Das Gute an den Debatten: Sie haben die Demokratie in Erding belebt. Die BI-Mitglieder mögen – das ist legitim – aus Eigeninteresse gehandelt haben. Sie haben es den Planern nicht leicht gemacht. Das ist der beste Weg, am Ende das Bestmögliche zu bekommen, wenngleich es nie eine Lösung für alle gibt.