Erding: Hochwasserschutz für 35 Millionen Euro plus X

Erding – 2013 wurde Erding von einer Jahrhundertflut erfasst. Nun rollt eine Kostenlawine auf die Stadt zu. Der Hochwasserschutz vor allem der Stadtteile Bergham/Aufhausen, Altenerding und Langengeisling dürfte die Stadt 30 bis 35 Millionen Euro kosten. Diese Zahl nannte Oberbürgermeister Max Gotz jetzt in der Bürgerversammlung.

Damit ist seiner Auffassung nach das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Denn in diesen Batzen Geld seien die Ausgaben für die Sicherung der im Süden auf die Stadt zulaufenden Gräben noch nicht einmal eingerechnet.

So schnell und überraschend vor fünfeinhalb Jahren die Wassermassen Erding ins Chaos stürzten, so zähflüssig kommt die Planung für den Schutz voran. Dabei hatten das Wasserwirtschaftsamt und das damals von Ulrike Scharf geleitete Umweltministerium zwei Jahre nach der Flut erste Vorschläge geliefert. Erding könnte durch einen Damm bei Niederwörth oder aber durch Mauern entlang der Sempt in den Bereichen Altenerding und Langengeisling geschützt werden.

Das ist Makulatur. Im Herbst dieses Jahres machte das Wasserwirtschaftsamt einen Rückzieher, den Gotz in der Bürgerversammlung als „fatale Nachricht“ bezeichnete. Denn eine Neuberechnung der Überschwemmungsgebiete hat bekanntlich ergeben, dass der vor allem in der Nachbargemeinde Wörth äußerst kritisch gesehene Damm bei Niederwörth quer durchs Sempttal so gebaut werden müsste, dass er nicht – wie bisher angenommen – 1,3, sondern 1,9 Millionen Kubikmeter Wasser fassen und langsam ableiten müsste. Das Stauvolumen hat also quasi über Nacht um 50 Prozent zugenommen. Der meterhohe Damm müsste noch einmal 40 Zentimeter höher gebaut werden.

Gotz erklärte, dass diese neuen Berechnungen drastische Auswirkungen hätten. Denn nun habe das Vorhaben ein Volumen erreicht, dass eine zeitaufwändige und teure europaweite Ausschreibung erforderlich mache. „Das bedeutet, dass sich die Planung verzögert“, ärgert sich Gotz. Drei Varianten müssten überprüft werden: der Ausbau der Sempt mit Ufermauern, besagter Damm und eine so genannte Hybridvariante mit beiden Elementen.

Da konnte er mit seinem Ärger nicht mehr hinter dem Berg halten. An die Adresse des Wasserwirtschaftsamts sagte er: „Ich frage mich, was sind das für Planungen? Da ist es schon schwierig, künftigen Berechnungen Glauben zu schenken.“

Doch nicht nur im Bereich der Sempt, die in der Zuständigkeit des Freistaats Bayern liegt, geht es nicht so recht voran. Die Planungen für den Ausbau der auf Erding zulaufenden Gräben, für die die Stadt verantwortlich ist, gestaltet sich nach den Worten Gotz’ „so komplex, dass eine Aussage über den Abschluss der Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist“. Wie schnell man vorankomme, hänge insbesondere von der Mitwirkung der Flächeneigentümer ab. Erneut kritisierte er, dass die Stadt mancherorts von den Besitzern nicht einmal die Erlaubnis bekommen habe, auch nur zu Bodenuntersuchungen die Grundstücke zu betreten.

Was die Gräben betrifft, arbeitet Gotz auf einen Spurwechsel hin. Das Netz ist zehn Kilometer lang, teils verrohrt, teils offen – und mit vielen unterschiedlichen Eigentümern. Für den Unterhalt ist bis jetzt der Wasser- und Bodenverband Altenerding zuständig. Gotz hält es angesichts der bisher unterschätzten Bedeutung der Gräben für den Hochwasserschutz „für zielführend, die Gräben mitsamt Uferstreifen in das Eigentum der Stadt zu überführen“. In jedem Fall müssten Unterhalt und Pflege der Gräben vom Bauhof übernommen werden.

Das Petersbergbrückerl in Altenerding ist auch wegen der Hochwassergefahr bereits abgebrochen worden. Nun rückt eine weitere Querung in den Fokus: die Semptbrücke auf der Ardeostraße. Gotz deutete an, dass sie sich wegen ihrer niedrigen Höhe in ein Stauwehr verwandeln könnte.