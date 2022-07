Hochwasserschutz: Langengeisling ist vorerst raus

Von: Hans Moritz

Sitzstufen am Semptufer wie im Stadtpark sind auch in Altenerding denkbar, damit die Hochwasserschutzmauern nicht ganz so auffällig sind. © Hans Moritz

Das Wasserwirtschaftsamt München will noch heuer ins erste Genehmigungsverfahren in Sachen Hochwasserschutz in Erding. Es legt im Gespräch mit unserer Zeitung einen Fahrplan vor.

Erding – Am 2. Juni 2023 jährt sich das verheerende Sempt-Hochwasser zum zehnten Mal. Erste Pläne zum Schutz Erdings sollen sich am Jahrestag bereits mitten im Genehmigungsverfahren befinden. Das Wasserwirtschaftsamt München legt im Gespräch mit unserer Zeitung einen Fahrplan für das nun gesplittete Gesamtprojekt vor.

Bemerkenswert ist eine Neuerung in Langengeisling: Hier ruhen die Pläne, bis klar ist, wie die Bahn den S-Bahn-Ringschluss bauen wird, und welche Auswirkungen das Gleis auf mögliches Hochwasser hat. Am anderen Ende der Stadt, ganz im Süden, wird es aber noch heuer konkret, kündigt Leeb an.

„Der Schutz des Gewerbegebietes Aufhausen ist unser erster Abschnitt, für den wir noch heuer beim Landratsamt das Planfeststellungsverfahren beantragen wollen“, so der Behördenleiter. Im Kern geht es um einen Deich, der südlich des Gewerbegebietes im 90 Grad-Winkel vom Bahndamm in Richtung Wiesengraben führt und dann an diesem entlang bis zur Pretzener Straße reicht. „Es wird ein Damm mit einer Spundwand, damit der Deich nicht so viel Platz braucht“, kündigt Leeb an. Der Wiesengraben erhalte ein Siel zum Abschiebern des Wassers. Beide Deiche sollen das Wasser aus Sempt und Schwillach daran hindern, wie 2013 das Gewerbegebiet zu überfluten. Leeb rechnet hier mit wenig Einsprüchen oder Klagen, „da so gut wie keine Anwohner betroffen sind“. Mit den Grundeigentümern sei man im Gespräch. „Die technische Planung ist fertig, wenn auch die Landschaftsplanung steht, wollen wir im September oder Oktober in Genehmigungsverfahren“, so Leeb.

Mit erheblich mehr Widerstand rechnet die staatliche Behörde in Altenerding, wo die Sempt im Bereich Landgerichtstraße mit bis zu 1,50 Meter hohen Mauern eingefasst werden soll. Bekanntlich wehren sich vor allem die unmittelbaren Flussanlieger dagegen, weil auch sie dann Mauern in ihre Gärten bekommen und den direkten Sempt-Zugang verlieren.

Leeb setzt weiter auf Dialog, weiß aber, „dass es hier sicher zu Klagen kommen wird“. Dennoch seien Mauern und Deiche alternativlos. „Es muss jetzt darum gehen, zu einer möglichst ortsbildverträglichen Lösung zu kommen“, sagt der Behördenleiter im Interview, macht aber auch klar, „dass wir um Fällungen im größeren Stil wegen der Bauarbeiten nicht herumkommen“.

Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamts München, setzt weiter auf Dialog, will aber noch heuer einen großen Schritt vorankommen. © Wasserwirtschaftsamt München

Er kann sich am Westufer entlang der Landgerichtstraße hinter der Mauer Sitzstufen wie im Stadtpark vorstellen. Dann würden die Bauwerke nicht mehr so stark auffallen, und der Fluss wäre sogar besser erreichbar als heute, so Leeb. Er weiß aber auch: Die Unterstützung der Sempt-Anlieger hat er damit nicht – sie säßen dann in ihren Gärten auf dem Präsentierteller.

Leeb kann sich vorstellen, Mitte kommenden Jahres mit dem zweiten Abschnitt ins Genehmigungsverfahren zu gehen. Seine Hoffnung: trotz Klagen bei dem Projekt zumindest in kleinen Schritten voranzukommen, etwa dem Neubau des dann barrierefreien Petersbergbrückerls für Fußgänger.

Aufhorchen lässt die Ankündigung Leebs, „dass wir den Hochwasserschutz für Langengeisling bis auf Weiteres zurückstellen“. Im Moment bringe es nichts, den dritten Abschnitt zu beplanen, „weil wir, Stand jetzt, nicht wissen, was die Bahn beim Ringschluss vorhat“. Es sei davon auszugehen, dass ein wuchtiger Bahndamm Auswirkungen auf ein Hochwasser haben werde. Bislang war geplant, parallel zum Fehlbach westlich der Bebauung einen Damm zu errichten sowie einen weiteren entlang der Fehlbachstraße. Erneut machte Leeb deutlich, dass ein Ableiten von Hochwasser nach Westen in Richtung Kronthaler Weiher/Kieswerk nicht in Frage komme. „Damit hätten wir einen kaum messbaren Nutzen, aber deutlich mehr Betroffene“, so der WWA-Chef.

Er versichert, „dass jeder Bauabschnitt für sich Schutz vor Hochwasser bietet und deswegen auch jeder für sich gebaut werden kann“. Zugleich schließt er aus, dass eine Maßnahme andere Teile Erdings oder Sempt-Unterlieger gefährdet. „Sonst dürften wir das Vorhaben gar nicht splitten.“

Aktuell stehen noch Kosten von 47 Millionen Euro im Raum, von denen die Stadt die Hälfte übernehmen muss. Wegen der Verzögerungen und der Preisentwicklung geht Leeb aber von einem deutlich höheren Betrag aus.

Im Interview ist er bemüht, Missverständnisse bezüglich des immer wieder geforderten „naturnahen, dezentralen Rückhalts“ auszuräumen. Zum einen stellt er klar, „dass Sempt und Schwillach südlich von Erding die Möglichkeit hätten, über die Ufer zu treten. Um gegen ein 100-jährliches Hochwasser gerüstet zu sein, „wären große Rückhaltebecken erforderlich, die ebenfalls deutlich zu sehende Bauwerke darstellen“. Kleine Lösungen seien auch nur für kleine Überflutungen geeignet.

Es sei auch keineswegs so einfach wie oft angenommen, landwirtschaftliche Wege einfach höher zu bauen, damit sie wie ein Damm wirken, so Leeb. „Das sind dann ebenfalls aufwendige Bauwerke.“ Und: Der Hochwasserschutz für Erding dürfe sich nicht auf den gesamten Oberlauf erstrecken, sondern müsse möglichst stadtnah geschaffen werden, weil hier auch der Nutzen entsteht.

