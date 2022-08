Erding: Hochzeitstag auf dem Herbstfest

In Tracht vor dem Riesenrad, ihrem Lieblingsfahrgeschäft: Lisa und Thomas Matejka mit Tochter Amelie und Sohn Quirin. © Lea Warmedinger

Ein Herbstfest-Besuch am Hochzeitstag: In diesen Genuss kommen Lisa und Thomas Matejka jedes Jahr. Am Montag genossen sie einen entspannten Familiennachmittag.

Wir wollten wissen, wie ansprechend, aber auch kostspielig das Herbstfest inzwischen für Familien ist. „Es kommt schon gut was zusammen“, stellt Thomas Matejka fest. Der 39-Jährige ist mit seiner Ehefrau Lisa und den beiden Kindern Amelie und Quirin unterwegs.

Das Herbstfest besucht die Hörlkofener Familie in Tracht. „Das gehört einfach dazu, und man ist mit einem Dirndl immer chic angezogen“, findet Lisa Matejka. Beim Riesenrad wird der erste Halt gemacht. „Das ist wie eine Tradition bei uns“, erzählt die 34-jährige Account-Managerin. „Jedes Jahr besuchen wir an unserem Hochzeitstag das Herbstfest. Und wenn es ein Riesenrad gibt, feiern wir den mit einer schönen Fahrt.“

Heuer, zum 80. Jubiläum, steht es in seiner ganzen Größe bereit. Die Familie genießt die Fahrt in einer der 26 Gondeln, die dank der Ermäßigung am Familiennachmittags nur die Hälfte und somit insgesamt neun Euro kostet. Vom Ausblick in 38 Metern Höhe ist vor allem Amelie (10) begeistert: „Ich kann so vieles sehen, das ich kenne.“ Ihr Bruder Quirin (7) macht bei der Fahrt nach oben lieber die Augen zu.

Die um einen Euro vergünstigte Fahrt durch die Geisterbahn kostet drei Euro pro Person. Von den gruseligen Skeletten und großen Spinnen lässt sich das jüngste Familienmitglied nicht einschüchtern. „Quirin fand die ganze Fahrt langweilig“, berichtet seine große Schwester. Der Papa habe sich schon ein bisschen gegruselt.

Zur Stärkung gibt es anschließend im Weißbräu-Biergarten Ente (1/4), Schweinswürstl und Käsespätzle, dazu Bier und Russn für die Eltern und Apfelschorle und Wasser für die Kinder. „Das Essen war sehr lecker“, betont Amelie. Lediglich die Käsespätzle hätten nach ihrem Geschmack etwas sahniger sein können. Die Familie bezahlt fast 80 Euro.

Treffsicher zeigt sich Thomas Matejka. Für die Gattin schießt er eine Rose, für die Kinder ein kleines Plüschtier. © Lea Warmedinger

Gut gesättigt geht’s zum Kettenkarussell. Zehn Euro kosten die Runden in den fliegenden Sitzen. Am Schießstand möchte Thomas Matejka sein Können beweisen. Da der Metzgermeister schon in seiner Jugend im Schützenverein war, trifft er für sieben Euro mit fast jedem der zehn Versuche die weißen Kunststoffplättchen. Als Preis erhält er eine Rose für seine Frau und einen Plüschdalmatiner für die Kinder. Im Anschluss gibt es eine kühle Erfrischung an der Dreh-Bar.

„Ich mag Fahrgeschäfte mit einem Adrenalinschub am liebsten“, schwärmt Amelie. Deshalb geht es jetzt zur XXL-Schaukel. Die mutige Schülerin probiert das Fahrgeschäft gerne aus: „Aber nur, weil es keinen Überschlag macht!“ Mit einer Mindestgröße von 1,40 Metern und dem halben Preis von drei Euro kann die schwindelerregende Fahrt beginnen. „Ich bin froh, dass der Papa mitfährt. Dann muss ich das nicht“, sagt Lisa Matejka lachend. Mit verwehten Haaren, aber fröhlichen Gesichtern steigen Vater und Tochter aus dem Fahrgeschäft.

Zum Abschluss kauft sich die Familie immer gerne gebrannte Mandeln. „Die mögen wir alle total“, sagt Amelie. In den vergangenen zwei Jahren sei ihr das Herbstfest schon sehr abgegangen. „Die Geselligkeit und viele Leute wieder zu treffen, ist auf jeden Fall schön“, bestätigt Thomas Matejka. „Und bei Gelegenheit feiert man auch gerne mal ein bisschen.“

Weit über 100 Euro hat die Familie auf dem Herbstfest ausgegeben. „Das ist schon viel, aber wenn man zu viert ist, kommt eben einiges zusammen“, wägt der Familienvater ab. Beim Kindernachmittag am Donnerstag, 1. September, gibt es nochmals ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften. LEA WARMEDINGER