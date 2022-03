Hohe Spritpreise: Fahrlehrer gibt Tipps

Von: Hans Moritz

Teilen

Teurer Griff zur Zapfpistole: Noch nie war Sprit so teuer wie jetzt. Fahrlehrer Christoph Flittner gibt Tipps. © privat

Spritsparen war schon immer gut. Jetzt schont es aber auch den eigenen Geldbeutel. Wie verhalte ich mich richtig?

Der Krieg in der Ukraine hat die Preise an den Tankstellen in die Höhe schießen lassen. Der Liter kostet deutlich über zwei Euro, erstmals muss man für Diesel mehr bezahlen als für Benzin. Jetzt ist Sparsamkeit gefragt. Aber wie kann ich den Spritverbrauch senken? Wir haben Christoph Flittner gefragt, Inhaber von vier Fahrschulen in Erding, Dorfen, Isen und Wartenberg.



„Eine sparsame Fahrweise lässt sich durch viele kleine und leicht umzusetzende Tipps erreichen“, macht Flittner Mut. Dazu gehörten Dinge wie Luftdruck am Reifen leicht erhöhen, Gewicht im Fahrzeug reduzieren, Kurzstrecken vermeiden und Motor im Stand ausschalten.



„Das größte Einsparpotenzial trägt aber der Fahrer selbst“, erklärt Flittner. Er rät zu vorausschauendem Fahren. „Hierzu gehört, früh vom Gas zu gehen beziehungsweise rasch hochschalten, wenig anhalten und möglichst spät auskuppeln.“



Flittner bietet dafür sogar Kurzseminare an. Zunächst wird 30 Minuten die individuelle Fahrweise analysiert. Es folgt eine Theorieeinheit mit Tipps und Handlungsanweisungen. Flittner ist überzeugt, dass sich so auf 100 Kilometer zwei Liter Kraftstoff sparen lassen. Und: „Die Leute kommen schneller ans Ziel, sind weniger gestresst und setzen sich einer geringeren Unfallgefahr aus.“ Die Teilnahme kostet 89 Euro – weniger als eine Tankfüllung.

ham

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.