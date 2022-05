Erding: Hommage an den vergessenen Sohn

Von: Gabi Zierz

Großformatige Bilder von Albert Schiestl-Arding hängen derzeit im Frauenkircherl: Kuratorin Heike Kronseder, Sammler Joseph Hierling, Karin Schiestl und Erdings 3. Bürgermeister Harry Seeholzer freuten sich bei der Vernissage sehr darüber. © Peter Bauersachs

Die Stadt Erding würdigt Kunstmaler Albert Schiestl-Arding mit einer Ausstellung im Frauenkircherl.

Erding – Kräftige Farben, ein schneller, dicker Pinselstrich – das zeichnet die Bilder von Albert Schiestl-Arding (1883-1937) aus. Er brachte Landschaften, Stillleben, bunte Blumenarrangements in bauchigen Vasen, Dorfansichten und auch Porträts auf die Leinwand. Der Kunstmaler, der 1883 in Erding geboren wurde und seine Geburtsstadt im Namen trug, war hier lange Zeit in Vergessenheit geraten. Jetzt ist ihm eine sehenswerte Ausstellung im Frauenkircherl gewidmet.

Rund 30 Gemälde von Albert Schiestl-Arding, die meisten sind mit den Initialen ASA signiert, werden dort gezeigt. Viele stammen aus dem Besitz von Joseph Hierling. Der Tutzinger sammelt seit Jahren Werke des expressiven Realismus’ und hat sich in der Szene längst einen Namen gemacht. Er würdigt damit Künstler der so genannten verlorenen Generation, zu denen auch Albert Schiestl-Arding gehörte. Es ist die Generation, die um 1900 geboren wurde, zwei Weltkriege und den Nazi-Regime erleben musste. „Die Künstler erhielten Berufsverbot, wanderten aus oder starben frühzeitig“, fasste Kuratorin Heike Kronseder in der Vernissage am Donnerstagabend zusammen. Sie wurde von Jonatan Toldy an der klassischen Gitarre musikalisch umrahmt.

Vor drei Jahren lernte die promovierte Kunsthistorikerin, die das Stahl-Museum in Erding leitet, Sammler Hierling kennen, nachdem dieser im Museum Erding ein Bild von Albert Schiestl-Arding entdeckt hatte. Die gemeinsame Ausstellung war bereits für 2020 geplant, doch Corona ließ sie erst jetzt zu. Kronseder war genauso wie 3. Bürgermeister Harry Seeholzer voll des Lobes für Hierling, ohne den dies nicht möglich gewesen wäre. „Der Großteil der Werke gehört ihm“, betonte Seeholzer. Weitere stammen aus dem Museum Erding und aus Privatbesitz.

Kronseder zeichnete den Lebensweg eines großartigen Künstlers und eines bescheidenen Mannes, der viele Schicksalsschläge ertragen musste, beim Brand seines Ateliers fast alles verlor und mit nur 54 Jahren an Lungentuberkulose starb. Der Kunstmaler, der seit den 1920er Jahren den Zusatz Arding im Namen trug, entstammte der Kaufmannsfamilie Schiestl, die einst in Erding ein Kolonialwarenhaus betrieb (heute Müller-Drogeriemarkt).

Nach dem frühen Tod des geliebten Vaters zog es den jungen Albert in die Ferne, der familiäre Zusammenhalt war nicht groß. Auch das Verhältnis zu seinem Halbbruder Friedrich Schiestl, der später 2. Bürgermeister werden sollte, war angespannt. Albert Schiestl verließ Erding, landete nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, in dem er als Rettungssanitäter und Hundeführer freiwillig diente, in Worpswede bei Bremen, einem Künstlerdorf, dem er zeitlebens verbunden blieb. Dort liegt er auch begraben.

Aus Worpswede ist Karin Schiestl zur Vernissage gekommen. Sie ist die Schwiegertochter von Albert Schiestl-Arding und Witwe von dessen Sohn Thomas, der 2017 verstarb. Sie hatte für die Ausstellung das Familienarchiv geöffnet und so einen umfassenden Einblick ins Leben des Kunstmalers gewährt. Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Seine zweite Frau Irmgard, wegen ihrer schönen Stimme liebevoll „Amsel“ genannt, ist als Porträt im Frauenkircherl zu sehen.

Albert Schiestl-Arding hat viel gemalt – meist mit Ölfarben und aus Geldmangel nicht nur auf Leinwand, sondern auch auf Karton, Pappe, Holz oder Kartoffelsäcken, wie Kronseder erklärte. Viele Werke sind beidseitig bemalt. Der Alltag war beschwerlich, oft musste er sich und seine Familie mit Gelegenheitsarbeiten und Tauschgeschäften über Wasser halten. Seine erfolgreichste Schaffensphase hatte der Kunstmaler Anfang der 1930er Jahre. Sie währte nur kurz, denn bereits 1937 starb er mit nach langem Siechtum.

Zur Schau gibt es einen Katalog mit vielen Bildern und detaillierten Informationen. Er kostet 16 Euro und ist im Frauenkircherl erhältlich. Die Ausstellung über Albert Schiestl-Arding ist bis 15. Mai täglich von 13 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am Montag, 9. Mai, um 19 Uhr führt Sammler Joseph Hierling durch die Schau.