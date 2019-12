Hospizverein bildet 16 Helfer für stationäre Einrichtung aus

In Erding entsteht gerade das erste Hospiz, ermöglicht durch eine Freisinger Stiftung. Der Christophorus Hospizverein Erding wird sich sowohl beim Aufbau als auch später beim Betrieb einbringen.

Erding – In Erding entsteht gerade das erste Hospiz, ermöglicht durch eine Freisinger Stiftung. Der Christophorus Hospizverein Erding wird sich sowohl beim Aufbau als auch später beim Betrieb einbringen. Und so wie am Sternweg im Nordosten der Kreisstadt der Einrichtung der Boden bereitet wird, so bereitet sich auch der Christophorus Hospizverein Erding vor. In den vergangenen Monaten hat er zahlreiche neue Hospizhelfer ausgebildet. 2020 wird ein zweiter Fortbildungskurs stattfinden.

„Die Verantwortlichen im Verein wissen, dass ein stationäres Hospiz nur mit hinreichend vielen freiwilligen und gut ausgebildeten Hospizhelfern den Rund-um-die-Uhr-Betrieb gewährleisten können wird“, berichtet Burkhard Köppen aus dem Vorstand. Ehrenamtliche Hospizhelfer seien die erforderliche, wichtige Ergänzung zu den hauptamtlichen Mitarbeitern.

Bei der Adventsfeier erhielten die 16 Kursteilnehmer Urkunden und kleine Geschenke. Die Übergabe bestritten Vorsitzender Dr. Johannes Schollen und Otti Kober sowie die hauptamtlichen Koordinatorinnen Mechthild Haubelt-Awe, Angelika Eckl und Jutta Mayer.

