Hundewiese am Volksfestplatz wird offiziell

Von: Gabi Zierz

Bald eingezäunt: Gut 1000 Quadratmeter dieser Wiese in den Geislinger Ängern hinter der Eissporthalle können Hundebesitzer künftig offiziell für ihre Vierbeiner nutzen. Im Laufe des Jahres soll es soweit sein. © Peter Gebel

Seit Jahren ist die Wiese hinter der Eissporthalle in den Geislinger Ängern als Hundeauslauf beliebt. Jetzt werden rund 1000 Quadratmeter davon offiziell als Hundewiese ausgewiesen – und eingezäunt.

Erding - Das beschlossen die Stadträte im Planungs- und Bauausschuss einstimmig. Die Stadt investiert dafür knapp 30 000 Euro – eine freiwillige Leistung, wie OB Max Gotz (CSU) betonte. Dazu kommen jährliche Pflegekosten von geschätzt 5400 Euro.



Stadtbaumeister Sebastian Henrich stellte die Details vor. Kompetente Beratung hatte er von einem Mitarbeiter, „der selbst vier große Hunde hat“, wie Henrich erzählte. „Somit sind wohl alle Belange nachgewiesen.“ Die Hundewiese befindet sich östlich der Kleingartenanlage und westlich des Kunstrasenplatzes. Sie wird mit einem 1,20 Meter hohen Stabmattenzaun und zwei Türen eingefriedet. Die Türen befinden sich im Nordwesten und Südosten diagonal gegenüber. Im Südosten wird es auch eine Sitzgruppe geben, drei Bäume spenden Schatten.



Die Stadträte störten sich lediglich an den zehn geplanten Stellplätzen im Norden der Wiese. „Es ist schon zumutbar, an der Eishalle zu parken und von dort rüberzugehen“, sagte Hubert Sandtner (CSU). Der Kiesweg nördlich der Wiese werde häufig von Fußgängern, Radfahrern, Kleingärtnern und Kaninchenzüchtern genutzt. Das Rückwärtsausparken berge Gefahrenpotenzial. Auch seine Kollegen sahen die Stellplätze kritisch. So wird vorerst darauf verzichtet, auch wenn sich Gotz sicher ist: „Mit dem Auto werden die Hundebesitzer trotzdem hinfahren. Dann parken sie halt in der Wiese.“ zie