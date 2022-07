Lehrstellenmangel immer dramatischer

Wer heute nicht ausbildet, hat wenig später auch keine Fachkräfte mehr. Die Gewo Feinmechanik in Hörlkofen gehört zu den stärksten Ausbildern in der Region,

440 offene Stellen, 20 Prozent mehr als vor einem Jahr – Experten: „Es ist noch nicht zu spät“

Von Hans Moritz schließen

Der Fachkräftemangel in der Region nimmt immer drastischere Ausmaße an.

Erding - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) berichtet einen Monat vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September von 440 unbesetzten Lehrstellen allein im Landkreis. Die Agentur für Arbeit Freising teilt mit, in 160 Berufen gebe es noch offene Azubi-Stellen. Für die Wirtschaft wächst sich das zu einem immer größeren Problem, einer Wachstumsbremse und einem Krisenbeschleuniger aus.

Laut Florian Reil, Sprecher der IHK, bedeuten die 440 offenen Lehrstellen ein Plus von 22 im Vergleich zu 2021. Die Lücke wird sich auch nicht mehr ganz schließen lassen. Denn aktuell sind der Kammer nur 136 Bewerber bekannt, die noch auf der Suche sind. „Im Landkreis kommen damit rein rechnerisch auf jeden unversorgten Jugendlichen rund drei Lehrstellen“, rechnet Reil vor.



Zwei Trends machen den Betrieben nach den Worten von Otto Heinz, IHK-Chef in der Flughafenregion, besonders große Sorgen: „Die Zahl der Schulabgänger sinkt von Jahr zu Jahr. Viele tendieren eher zu einer akademischen Ausbildung.“ Die IHK erinnert aber daran, dass rund ein Drittel aller Studienanfänger ihr Studium vorzeitig und ohne Abschluss beende. „Eine praxisnahe Berufsausbildung könnte für viele junge Frauen und Männer der bessere Start ins Berufsleben sein“, sagt Heinz. Zusätzlich habe die Corona-Pandemie Schnupperpraktika, Berufsinfotage oder Ausbildungsmessen verhindert.



„Ohne gut ausgebildeten Fachkräftenachwuchs wird sich der schon jetzt bedenkliche Personalmangel noch weiter zuspitzen“, ist Heinz überzeugt. „Ohne Fachkräfte lassen sich auch die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende und Klimaneutralität letztendlich nicht erreichen.“ Die gleiche Befürchtung hatte vorige Woche Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger in dieser Zeitung geäußert (wir berichteten).



Die IHK für München und Oberbayern verzeichnete im ersten Halbjahr in ganz Oberbayern 8553 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Im Landkreis Erding gibt es um die 170 IHK-Ausbildungsbetriebe. Im Handwerk fangen pro Jahr etwa 250 junge Menschen pro Jahr ihre Lehre an – Tendenz wegen der geburtenschwachen Jahrgänge sinkend.



Die Agentur für Arbeit berichtet von knapp 1800 offenen Lehrstellen in den Kreisen Erding, Freising, Ebersberg und Dachau. Am schlimmsten ist die Lage in Freising, wo 605 Azubiplätze vakant sind. Doch der Freisinger Agentur-Direktor Nikolaus Windisch dreht den Spieß um: „Die Aussichten für junge Leute, die noch auf der Suche sind, sind aktuell sehr gut – von A wie Augenoptik bis Z wie Zimmerer.



Windisch rät, sich nicht vom nahenden Beginn des Ausbildungsjahrs in knapp über einem Monat abschrecken zu lassen: „Wir werden mindestens bis Jahresende alles daransetzen, den verbliebenen Bewerbern durch gezielte Nachvermittlungsaktionen einen Ausbildungsplatz zu verschaffen.“



Zudem verweist er auf zahlreiche Fördermöglichkeiten wie berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizierungen, assistierte Ausbildung oder eine Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen. Infos gibt es bei der BA.



Weitere Informationen



unter www.ihk-lehrstellenboerse.de. Die Berufsberatung der BA ist unter der kostenlosen Nummer (0 800) 4 5555 00 erreichbar.

ham