IHK schlägt Alarm: Flaute bei Gründern

Von: Hans Moritz

Innovation gilt als Treiber der Wirtschaft. Doch dieser Motor stottert wieder - auch im Landkreis Erding. © Christian Charisius/dpa

Der Erdinger Wirtschaft geht der Gründergeist verloren, die berufliche Selbstständigkeit büßt an Stellenwert ein.

Erding - Darauf weist die Industrie- und Handelskammer (IHK) hin und beruft sich auf Daten des Statistischen Landesamts. Es ist aber offensichtlich kein Erding-spezifisches Problem.



Laut IHK ist die Zahl der Existenzgründungen im Landkreis voriges Jahr um fast sechs Prozent gegenüber 2021 auf rund 1080 zurückgegangen. In Oberbayern gab es im gleichen Zeitraum einen Rückgang von minus 13 Prozent. Das teilt IHK-Sprecher Florian Reil mit. Es könnte sich um eine Trendwende nach der Pandemie handeln, denn in der Corona-Zeit hatten sich viele Menschen – nicht zuletzt aufgrund vieler Schließungen – beruflich auf eigene Bei ne gestellt.



Besonders viele Neugründungen gab es laut Reil unter anderem in den „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“, zu denen unter anderem die Vermietung von Fahrzeugen und Geräten, Arbeitskräftevermittlung, Sicherheitsdienste und Reisebüros gehören (134 Neugründungen, plus 1,5 Prozent gegenüber 2021), bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, zu denen neben der Rechts-, Unternehmens- und Steuerberatung auch Architekturbüros, Werbeagenturen und Dolmetscher zählen (109/+ 8 %), aber auch im Handel (240/- 3 %).



Der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen, die sogenannte Selbstständigenquote, geht nach Angaben Reils indes wie in ganz Oberbayern weiter zurück, die IHK spricht von einem „langfristigen Trend“. Im Kreis Erding sank die Quote seit 2011 von 17,9 Prozent auf 13,1 Prozent im Jahr 2021. „Das entspricht einem historischen Tief“, so Reil. Trotz Zuwächsen bei der erwerbstätigen Bevölkerung insgesamt sei die Zahl der Selbstständigen in den vergangenen zehn Jahren demnach um rund 1300 Personen geschrumpft.



Dieser Trend fällt in wirtschaftlich unstete Zeiten. Denn aktuell bewerten Selbstständige das Geschäftsklima laut ifo-Index vom Juni im Vergleich zur Gesamtwirtschaft deutlich ungünstiger. Im Vormonat, so Reil, hätten 19 Prozent der Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen von Existenzsorgen berichtet. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft sind es nur sieben Prozent. „Die IHK plädiert daher für eine aktive Wirtschaftspolitik, die auf die besonderen Bedürfnisse von Gründern und Selbstständigen eingeht und keine weitere Verunsicherung schafft, zum Beispiel bei den Themen Scheinselbstständigkeit und Altersvorsorgepflicht“, so IHK-Regionalvorsitzender Otto Heinz.



In diesem Zusammenhang kritisiert er auch die Bürokratie: „Sie nimmt kein Ende. Immer mehr und immer neue Auflagen, Berichtspflichten und Anforderungen machen vor allem Selbstständigen und Kleinstunternehmen zu schaffen, denn: „Je kleiner ein Unternehmen ist, desto höher sind die Kosten für die Erledigung der ganzen bürokratischen Anforderungen.“ Die Wirtschaft benötige „eine stärkere Kultur der Selbstständigkeit, ein besseres Gründungsklima, weniger Bürokratie und einfachere Steuerregeln“. Selbstständige, Start-Ups und neue Unternehmen stünden für Innovationen und Dynamik. Auch sie legten „das Fundament für künftige wirtschaftliche Erfolge“, betonte Heinz. ham