IHK: Fesseln der Bürokratie sprengen

Von: Hans Moritz

Nicht nur die Wirtschaft, auch die öffentliche Hand ertrinkt zusehends in der Bürokratie. © Erwin Wodicka

Dass die Wirtschaft überbordende Bürokratie kritisiert, ist nicht neu. Dass aber die kommunale Ebene denselben Zustand beklagt, war dann doch eine Überraschung im IHK-Regionalausschuss Erding-Freising am Donnerstagnachmittag im Erdinger Rathaus.

Erding - Zu Beginn des Unternehmerparlaments nannte stellvertretender Vorsitzender Andreas Scharf vier Herausforderungen und ihre Zusammenhänge – Fachkräftemangel, Wohnungsnot, schlechte Infrastruktur und mangelnde Mobilität. „Ohne Wohnungen finden wir keine Fachkräfte, und ohne Fachkräfte zieht die Wirtschaft nicht an“, so der Bus- und Reiseunternehmer.



Als Gastredner erklärte Erdings OB Max Gotz dazu: „Wir wollen gar keine großen Ausweisungen von Bauland mehr.“ Denn der Zuzug stelle die Kommunen hinsichtlich der sozialen Infrastruktur etwa mit Kitas vor zunehmend unüberwindbare Hürden: „Es gibt schlicht kein Personal mehr.“



Und damit war Gotz schon bei der Bürokratie: „Wegen der EU-Regelungen sind Einheimischenmodelle eigentlich nicht mehr darstellbar.“ Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, Städte, Gemeinden und Landkreise seien schuld an überlangen Genehmigungsverfahren. „Da sind wir nur ausführendes Organ. Das Problem sind die ausufernden Beteiligungsverfahren – ob bei der Bauleitplanung, beim Brand- oder Immissionsschutz.“ Das Problem: „Wir finden in Berlin kein Gehör mehr.“ Die kommunalen Spitzenverbände liefen bereits seit Jahren wie gegen Wände.



Das gilt laut Gotz auch für die Infrastruktur. Deutlich kritisierte er die Regierung von Oberbayern, die bereits seit neun (!) Jahren das Planfeststellungsverfahren für die Erdinger Nordumfahrung betreibe – und ein Ende nicht absehbar.



Vereinfachungen forderte Gotz auch beim Arbeitsrecht. „Es gibt viel zu viele Teilzeitkräfte. Der Aufwand ist aber genau so hoch wie bei Vollzeitkräften.“ Eine Teilzeitquote von 41 Prozent bei Lehrern sei zu viel. „Da muss man als Minister auch mal gegensteuern“, so der OB.



Der Energieunternehmer Friedrich Schweiger meinte: „Bei der Bürokratie stehen wir an einem Kipppunkt“ – also kurz vor dem Kollaps des Systems. „Ich glaube aber, dass Brüssel das nun erkennt.“ Umso wichtiger sei es, den Druck hochzuhalten. „Die IHK ist die Brücke zur Politik“, so Schweiger. Scharf sprach von einer nötigen „Zeitenwende“.



Bauträger Martin Sperr berichtete, er wolle in Dorfen mit dem BRK Betreutes Wohnen realisieren. „Dafür gibt es eine hohe Förderung. Doch die abzurufen, ist sehr kompliziert, und es dauert zwei Jahre. Da sind ja am Ende die Zinsen höher als die Förderung. Dann lässt man es am Ende doch.“



Bezeichnend: Diese Erfahrung hat man auch im Landratsamt gemacht. Wirtschaftsförderin Katrin Neueder sagte, man schrecke zunehmend davor zurück, Förderprogramme in Anspruch zu nehmen, weil sie zu komplex seien.



Julia Flötzinger-Wilson vom Erdinger Stadtmarketing indes appellierte an die Wirtschaft, wieder mehr Eigenverantwortung zu zeigen. „Es sind immer die gleichen Wenigen, die sich in Verbänden engagieren. Zugleich wird immer mehr auf die öffentliche Hand abgewälzt.“ ham