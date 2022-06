Stimmung wieder so mies wie im Lockdown

Die strenge Corona-Politik in China lässt globale Lieferketten reißen. Das ist Gift für eine exportorientierte Wirtschaft, wie die im Landkreis Erding. © Jonas Walzberg/dpa

Obwohl die Geschäfte derzeit noch gut laufen, ist die Stimmung der heimischen Wirtschaft im Keller. Das sind die Gründe:

Erding - 2022 sollte das Jahr werden, in dem Wirtschaft und Gesellschaft Corona (erst mal) hinter sich lassen und wieder zu alter Stärke zurückkehren. Doch dann überfiel Russland am 24. Februar die Ukraine – und auch die Region taumelte in die nächste Krise. Aktuell ist die Stimmung in der Wirtschaft wieder so schlecht wie Anfang 2021 – in der Zeit des zweiten Lockdowns. Das ergibt die im April 2022 durchgeführte IHK-Konjunkturumfrage unter anderem im Landkreis Erding.



Die Ergebnisse zeigen: Es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, der den Unternehmern aufs Gemüt schlägt. Weitere massive Unsicherheitsfaktoren sind nach den Worten von IHK-Sprecherin Almut Burkhardt Chinas Null-Covid-Strategie mit reißenden Lieferketten sowie vor allem die starken Preissteigerungen und Engpässe bei der Materialversorgung. Burkhardt berichtet, dass „die Betriebe aktuell mit ihren Geschäften noch weitgehend zufrieden sind, aber mit Sorge auf die kommenden Monate blicken“. Jedenfalls ging der IHK-Konjunkturindex um zehn auf 113 Punkte zurück.



Die Zufriedenheit mit der Geschäftslage, die als eine Komponente in die Berechnung des Konjunkturindexes einfließt, hat im Vergleich zum Jahresbeginn sogar leicht zugelegt, teilt die Kammer-Sprecherin mit. 45 Prozent der Unternehmen bewerteten ihre Geschäfte als gut, nur 15 Prozent als schlecht. „Weggefallene Corona-Einschränkungen sowie gut gefüllte Auftragsbücher bei Industrie und Baugewerbe haben zu der erfreulichen Entwicklung beigetragen“, diagnostiziert Burkhardt.



Belastungen meldeten jedoch knapp 70 Prozent der Unternehmen aufgrund von starken Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Waren sowie 62 Prozent aufgrund von Material- und Rohstoffknappheit.



Jedes zweite Unternehmen beklagt laut Umfrage Lieferschwierigkeiten. „Mit Blick auf die kommenden Monate ist eine massive Verunsicherung spürbar. Die Geschäftserwartungen, die zweite Komponente der Indexberechnung, stürzen regelrecht ab“, so die Sprecherin: „Nur ein Viertel der Unternehmen rechnet mit einer Belebung der Geschäfte, ein Viertel mit einer Eintrübung.“ Dazu trügen vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise bei: 68 Prozent der Betriebe sehen in ihnen ein Geschäftsrisiko. Als weitere solcher Risiken benennen 60 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel und 48 Prozent die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.



Schlechte Stimmung schlägt auf den Geldbeutel. Die IHK stellt eine deutliche Zurückhaltung bei den Investitionen fest. Für einen abrupten Ausgabenstopp gibt es laut der Sprecherin indes keine Anzeichen. Nur ein Viertel der befragten Betriebe will künftig mehr ausgeben, 14 Prozent weniger. Immerhin: Jeder vierte Betrieb will Personal einstellen, sofern er welches findet. Nur elf Prozent stehen vor einem Stellenabbau.



Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses und Vizepräsident der Kammer, hat in dieser Situation klare Erwartungen an die Politik: „Es muss alles dafür getan werden, die Versorgungssicherheit und damit Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu erhalten. Gleichzeitig müssen wir zwingend die Abhängigkeit von Russland bei Energie und Rohstoffen reduzieren. Dafür brauchen wir wiederum einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ Allerdings dürfe das nicht mit weiteren Preissprüngen einhergehen. Im Gegenteil: Heinz fordert Entlastungen für die Wirtschaft. Neue Freihandelsabkommen etwa mit Indien, Australien und Neuseeland könnten die Wirtschaft ankurbeln.

