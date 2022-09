Erding: Im Hallenbad wird’s kühler

Von: Gabi Zierz

Teilen

Das Freibad von oben: Riesig ist die Anlage, die die Stadtwerke Erding betreiben. Vorne zu sehen sind Sprungbecken, Sportbecken und Nichtschwimmerbecken. Am Samstag öffnet das Hallenbad. © Peter Bauersachs

Auf niedrigere Wassertemperaturen müssen sich die Besucher im Erdinger Hallenbad einstellen. Die Stadtwerke reduzieren um ein bis zwei Grad. Die Freibad-Saison verlief durchschnittlich.

Erding – Eine Freibad-Saison ohne Corona-Einschränkungen ist in Erding zu Ende gegangen. Rund 77 000 Besucher tummelten sich zwischen Mitte Mai und Anfang September auf dem weitläufigen Areal. Die Zahl entspricht dem Durchschnittswert vergangener Jahre, so Robert Maier, Leiter der Freizeitanlagen bei den Stadtwerken Erding. Am morgigen Samstag um 9 Uhr öffnet das Hallenbad. Dort müssen sich die Besucher auf einige Veränderungen einstellen, die der Energiekrise geschuldet sind.

Ab 7. September hat das Freibad geschlossen. „Dann ist auch das Wetter schlechter geworden, da hat sich das Heizen nicht mehr rentiert“, so Maier. Bis dahin war der Sommer schön – und heiß. An die Rekordjahre 2018 und 2015 mit gut 100 000 Besuchern kam das Freibad aber nicht heran. Verzichten mussten die Stammkunden auf die beliebte Saisonkarte. „Sie wäre wünschenswert gewesen, aber da unklar war, wie sich Pandemie und die Energiekrise entwickeln, haben wir sie nicht angeboten“, erklärt Maier die Entscheidung. Eine Alternative sei der 50er Coin gewesen, die auch im Hallenbad und zeitlich wesentlich länger gelte.

Mit Blick auf die explodierenden Energiekosten und die angespannte Versorgungssituation hatten die Stadtwerke schon im Freibad ab Mitte Juni die Wassertemperatur von 24 auf 23 Grad reduziert. „Wir haben die Heizung aber kaum benötigt, weil es die Außentemperaturen nicht erforderlich gemacht haben“, erklärt Maier: „Wir hatten immer 24 Grad, weil die Sonne das Wasser gewärmt hat.“ Die Bäder werden mit einem Blockheizkraftwerk gasbetrieben, für Spitzenzeiten gibt es zusätzlich einen Gaskessel. „Wir hängen also sehr an der Gasthematik“, sagt Maier.

Das werden auch die Hallenbad-Besucher merken. So werde es diesen Winter keine Warmbadetage am Wochenende mehr geben, kündigt Maier an. Die Wassertemperatur im Sportbecken werde von 28 auf 26 Grad reduziert, im Kinder- und Nichtschwimmerbecken von 31 auf 29 Grad. „Das wird man schon merken“, weiß Maier. Das Lehrschwimmbecken wird 26 bis 27 Grad warm sein, vorher waren es 28 bis 28,5. Zudem werde nur eines der beiden Dampfbäder geöffnet. Vergangene Saison waren beide pandemiebedingt geschlossen.

„Wir werden das Angebot so gut es geht aufrecht erhalten“, sagt Maier und spricht von einem Spagat, den man versuche zu finden. Schließlich soll die Attraktivität des Bades nicht zu sehr leiden. „Da muss man überlegen, wo man Energie einspart, wir wollen ja die Gäste halten.“ Keine Einschränkungen müssen sie beim Duschen hinnehmen. Dort werde die Temperatur nicht reduziert. Es gebe bereits Energiesparköpfe. Von den zwischenzeitlich eingebauten, aber störanfälligen Druckknöpfen ist man wieder abgekommen. Es gebe nur noch Einhebelmischer, so Maier. Der Badegast bestimmt also selbst, wie warm und wie lange er duscht. „Die Gäste schauen sehr gut drauf“, weiß Maier aus Erfahrung.

Neu ist der Bistro-Pächter im Hallenbad. Beatrix Neumann hat nach insgesamt 19 Jahren aufgehört, informiert Maier. Ihr Nachfolger ist Alexander Beil. Das kleine Bistro ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Das Hallenbad selbst hat dienstags bis freitags von 8 bis 21.30 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag ist geschlossen, da erfolge am Vormittag die Grundreinigung, so Maier. Ab Mittag sei das Bad vermietet für Kurse, ab 17 Uhr herrsche Vereinsbetrieb.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Erwachsene zahlen 4,80 Euro, ermäßigt 3,80 Euro, Kinder (6-14 Jahre) zwei Euro. Dazu gibt es 10er, 20er und 50er Coins und einen Familientarif.