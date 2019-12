Im Landkreis wurde heuer für 270 Millionen Euro neu gebaut

Im Landkreis Erding herrscht unverändert rege Bautätigkeit. Insgesamt wurden Bauvorhaben im Wert von 270 Millionen Euro realisiert.

Erding – Die Untere Baubehörde im Landratsamt bekam im zu Ende gehenden Jahr 1950 Verfahren auf den Tisch. Die Zahl der Sonderbauten erreichte mit 96 einen neuen Höchststand. Insgesamt wurden Bauvorhaben im Wert von 270 Millionen Euro realisiert. Dies berichtete Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) in der Jahrespressekonferenz.

„Wir verzeichnen eine konstant hohe Zahl an Bauverfahren“, erklärte Bayerstorfer. Zu den 1950 Anträgen zählten Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, denkmalrechtliche Erlaubnisse, Grundstücksverkehrsangelegenheiten und eingriffsrechtliche Verfahren.

Rekord bei den Sonderbauten: 96 Großprojekte vom Laden bis zur Gaststätte

Dass im Landkreis die Wirtschaft trotz bundesweiter Eintrübung der Konjunktur weiter boomt, zeigt der neue Rekord bei den Sonderbauten, mit denen sich das Landratsamt heuer befasste. Es waren laut Landrat 96 Großprojekte. Darunter fallen Läden mit mehr als 800 Quadratmetern, Gaststätten und Versammlungsstätten, Hotels und Pensionen sowie alle weiteren Gebäude mit mehr als 1600 Quadratmeter Fläche. Auch Brandschutzprüfungen bei größeren Garagen gehören in diese Kategorie.

Hier beschert der Flughafen der Baubehörde Jahr für Jahr viel Arbeit. Und dort wird bekanntlich zurzeit intensiv gebaut. Im Gegenzug erhält die Kreisverwaltung allein von der FMG Planungsgebühren, die bei großen Vorhaben schon mal siebenstellige Höhe erreichen.

In der Statistik nicht enthalten ist die Bautätigkeit der Großen Kreisstadt Erding

Nicht enthalten ist in der Statistik die Bautätigkeit in der Stadt Erding, wo zuletzt so viele Wohneinheiten auf 1000 Einwohner fertiggestellt wurden wie im gesamten Großraum München nicht. Als Große Kreisstadt hat Erding eine eigene Genehmigungsbehörde.

Als „recht planungsfreudig“ bezeichnet der Landrat auch die anderen 25 Landkreisgemeinden. Er berichtete von über 120 Flächennutzungsplan-, Bebauungsplan- und Satzungsverfahren.

Baukosten von rund 270 Millionen Euro im zu Ende gehenden Jahr umgesetzt

Die Statistik des Landratsamts beweist: Die Baubranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig im Erdinger Land. Im zu Ende gehenden Jahr summierten sich die umgesetzten Baukosten auf rund 270 Millionen Euro. Darunter fallen auch Erschließungen mit Wasser- und Kanalanschlüssen sowie Außenanlagen.

Die Zahlen zeigen, dass im Landkreis jedes Jahr sehr viel Fläche neu bebaut wird. Wie berichtet, wollen Landrat und Bürgermeister das ändern. Die Anforderungen an Neubauvorhaben sollen restriktiver werden. Ziel ist, dass mehr in die Höhe und Tiefe gebaut wird. Investoren sollen dazu gedrängt werden, Stellflächen verstärkt in Tiefgaragen anzulegen. Auch soll in Gewerbegebieten weniger Fläche verbraucht werden.

Die Bauverwaltung des Landkreises befindet sich seit Mai an der Freisinger Straße 67, den früheren Räumen der Agentur für Arbeit.

Bezahlbarer Wohnraum unter anderem in Taufkirchen und Erding

Zu bezahlbarem Wohnraum trägt unter anderem die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises bei, die heuer ein Miet-Objekt in Taufkirchen mit 18 Wohnungen für 3,3 Millionen Euro vollendet hat und sich im Thermengarten-Süd in Altenerding engagiert. Hier entstehen seit Mai dieses Jahres sieben Gebäude mit 65 Wohnungen. Im Herbst/Winter sollen die ersten Bewohner einziehen. Derzeit werden die Dachstühle gebaut. Das Investitionsvolumen liegt nach Angaben Bayerstorfers bei 14,5 Millionen Euro.