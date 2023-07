Im Nacktbereich: Thermengast betatscht Frauen unter Wasser

Von: Timo Aichele

Grenzen überschritten hat ein Mann in einem Becken der Therme Erding (Symbolbild) © Therme

Entspannung suchten Frauen am Mittwoch in der Therme Erding und erlebten Unangenehmes. Wie wurden von einem 52-Jährigen unsittlich berührt.

Erding - Zwei Frauen sind am Mittwochabend im textilfreien Bereich der Therme Erding unsittlich berührt worden. Ein 52-Jähriger aus dem niederbayerischen Raum an betatschte die Frauen laut Polizei unter Wasser. Als er darauf angesprochen wurde tat er so, als ob es ein Versehen gewesen wäre.

Die Betroffenen meldeten sich umgehend beim Thermenpersonal und zeigten den Mann an. Bademeister hielten den 52-Jährigen fest und übergaben ihn an die Polizei.

Bei der Tatbestandsaufnahme ergaben sich Hinweise auf weitere Geschädigte, die allerdings namentlich unbekannte sind. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erding unter Tel. (0 81 22) 968-0 zu melden.