Im Rathaus ist’s zu laut

Von: Gabi Zierz

Nachgerüstet werden muss das Einwohnermeldeamt wenige Monate nach seiner Eröffnung. © Hans Moritz

Deckenhohe Trennwände sollen das Akustikproblem im Erdinger Einwohnermeldeamt im Rathaus-Neubau an der Landshuter Straße beheben. Dafür muss die Stadt 140 000 Euro investieren.

Erding - Im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrates gab es dazu eine Debatte. Auslöser des sich hochschaukelnden Geräuschpegels in dem offen gestalteten Bereich im Erdgeschoss sind offenbar die Spuckschutzwände aus Plexiglas, die die Stadt wegen der Corona-Pandemie zwischen Rathaus-Mitarbeiter und Bürger nachträglich hat aufstellen lassen.



„Das gesprochene Wort findet wegen der Plexiglasscheibe nicht mehr den direkten Weg, sondern wandert zum Nachbarn. So reden alle lauter und die Lautstärke schaukelt sich hoch“, beschrieb Stadtbaumeister Sebastian Henrich die Situation. Das Problem ist offenbar so groß, dass es seit Einzug in den Neubau zu Klagen der Mitarbeiter kommt.



Die Stadt will deshalb zügig Abhilfe schaffen. „Wir kommen nicht umhin, dass wir schnellstmöglich nachrüsten“, betonte OB Max Gotz (CSU) mit Verweis auf den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Auch der Ärger der Bürger sei berechtigt. „Wir kriegen das nur weg, wenn wir seitlich die Trennwände mit Glas bis unter die Decke hochziehen“, erklärte Henrich.



Gemeinsam mit dem TÜV Süd, der sogar für eine Begutachtung vor Ort war, hat der Architekt diese Lösung gefunden. Denn momentan will die Stadt noch nicht auf die Spuckschutzwände verzichten. Der TÜV hat zudem festgestellt, dass an der Decke keine schallabsorbierenden Flächen vorhanden seien. „Dadurch kann der am Arbeitsplatz von den Mitarbeitern erzeugte Schall über die Deckenfläche reflektiert werden und verteilt sich somit innerhalb der offenen Büroflächen“, heißt es in dem Schreiben. Auch das trage zu den ungünstigen Werten bei.



Die Frage von Tobias Krüger (AfD), ob es etwas gebracht hätte, „wenn wir Absorptionsflächen an der Decke angebracht hätten“, blieb unbeantwortet. Henrich meinte nur, Deckensegel könne man immer noch machen. Es gebe im Foyerbereich ausreichend absorbierende Flächen, „auch wenn man sie auf den ersten Blick nicht sofort sieht“.



Für Herbert Maier (Grüne) sind die deckenhohen Trennwände, deren obere Hälfte aus Glas sein wird, zwischen den acht Arbeitsplätzen eine „suboptimale Lösung“. Diese würden die Situation kaum verbessern, meinte er und fragte: „Warum haben wir nicht eine Gegensprechanlage begutachten lassen, wie es der TÜV vorgeschlagen hat?“ Darauf antwortete Gotz: „Wollen wir eine Distanz wie im Gefängnis?“ Der TÜV habe die Gegensprechanlage nicht empfohlen, sondern am Ende seines zweiseitigen Schreibens nur als Alternative aufgezeigt.



„Wir sollten der TÜV-Empfehlung folgen“, sagte Burkhard Köppen (CSU), der Austausch über eine Sprechanlage sei sehr unpersönlich. Am Ende der Debatte stimmten alle Stadträte für die Akustiktrennwände.

