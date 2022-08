Das flüssige Gold fließt reichlich

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Honigernte ist für heuer abgeschlossen. © privat

2022 wird nach einigen Jahren Pause wieder ein gutes Honigjahr – so lautet das Fazit der Imker im Landkreis nach Abschluss der Honigernte in diesem Jahr. Für den Imkerkreisverband Erding zieht Herbert Schwarzer eine erste Bilanz.

Erding - Die Völker haben seinen Angaben zufolge den Winter gut überstanden. „Uns standen im Frühjahr vitale Völker zur Verfügung“, berichtet er. Im März und April habe wechselhaftes Wetter die Entwicklung zwar gebremst, im Mai sei die Witterung aber so gut gewesen, „dass nach einigen schwachen Jahren dieses Jahr eine gute Ernte an Blütenhonig erreicht werden konnte“, so der Imkermeister aus Dorfen.



Schlechter sehe es hingegen beim Waldhonig aus. Schuld daran laut Schwarzer: die Starkregentage im Juni. Im Juni und Juli sei dann die weitere Tracht „sehr schleppend“ verlaufen.



„Für viele Betriebe war das schwer vorstellbar, da dieses Jahr große Weißkleeflächen in den Wiesen die Nektarversorgung der Völker zu sichern schienen. Der Klee wurde von den Bienen auch angeflogen, es kam jedoch kaum etwas im Honigraum an – und so reichte es nur für die Eigenversorgung der Völker“, bilanziert Schwarzer. So entfiel bei vielen Betrieben die Juni-Ernte, und es konnte nur beim Abschleudern zum Saisonende noch etwas Sommerhonig geerntet werden. Aktuell fliegen die Bienen das Springkraut an und können so einen Vorrat als Herbst- und Winterfutter anlegen. Dieses wird von den Imkern nicht mehr angetastet.



Der Imkermeister berichtet, dass es im Landkreis mittlerweile mehrere Felder mit Silphie-Pflanzen gebe, die als guter Pollenlieferant gelten. Das ist für die Aufzucht junger Bienen eine gute Nachricht. Auch einige Sonnenblumenfelder sowie Blühstreifen lieferten wertvolle Nahrung.



Aktuell, so Schwarzer weiter, läuft bei den meisten Völkern die Behandlung gegen die Varroa-Milbe, einen gefährlichen Krankheitserreger. Diese sei im September abgeschlossen.



Grundsätzlich merkt der Experte zur Ertragslage an, „dass jeder Imker gute und schlechte Honigjahre selbst ausgleichen muss. Da es für die Imkerei keine staatlichen Direkthilfen gibt, sind wir auf einen fairen Honigpreis angewiesen.“



In diesem Zusammenhang spricht Schwarzer das Problem mit dem Mangel an Honiggläsern an. Zum Teil seien sie nur noch schwer zu bekommen, und die Preise für die Herstellung der Gläser seien stark gestiegen. Er bittet alle Kunden darum, die Behältnisse zurückzugeben. Wer Gläser mit Importhonig entsorgt, soll diese vorher gut ausspülen, um der Amerikanischen Faulbrut Einhalt zu gebieten. Diese sei heuer auch im Erdinger Land ausgebrochen und stelle für die Völker eine große Gefahr dar, erklärt der Imker.



Königinnen gibt es aktuell genug, nachdem im Juni und Juli eine gute Aufzucht möglich gewesen sei. Diese findet an der Belegstelle im Ebersberger Forst statt. ham