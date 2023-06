Saubere Nahrung braucht saubere Felder

Von: Veronika Macht

In einem Waldstück hat Florian Greckl diesen Haufen gesammelt – vor allem Bierflaschen und -dosen. © Florian Greckl

Fastfood-Tüten, Zigaretten, Flaschen: Landwirte beklagen zunehmend Müll auf ihren Äckern.

Erding – Glasscherben in der Wiese, Plastik auf dem Feld: Müll, der achtlos weggeworfen wird, ist ein großes Problem – für die Umwelt, für die Landwirtschaft und damit auch für die Lebensmittelproduktion. Die Bauern müssen regelmäßig Unrat auf ihren Feldern sammeln – wenn er nicht schon im Boden ist.

Wenn Amadé „Mogli“ Billesberger mit dem Traktor unterwegs ist, kann es passieren, dass er mitten in der Arbeit stehen bleibt. „Wenn ich große Stücke Müll sehe, steige ich ab“, erzählt der Biobauer aus Moosinning. Und Müll, der findet sich inzwischen fast überall. „Schätzungsweise 60 bis 70 Prozent landet sicher durch den Wind dort“, vermutet Billesberger. Luftballons mit Hochzeitskarten zum Beispiel.

Anders der Müll auf Feldern neben viel befahrenen Straßen und beliebten Spazierwegen, wie Fastfood-Tüten, teils noch mit Essen drin. „Ich finde das asozial. Das und Zigarettenstummel überall: Wenn man das schon konsumieren muss, dann soll man es wenigstens richtig entsorgen“, findet Billesberger, der aber auch schon Autoreifen, Möbel oder Schuhe gefunden hat, erst kürzlich einen Flipflop im Wasserkraftwerk. „Und seit Jahren fast jeden Tag eine kleine Wodkaflasche. Da muss jemand am Bach leben und die reinwerfen.“

Blätter und kleine Äste, die im Kraftwerk ankommen, kompostiere er und fahre sie auf die Felder, sagt Billesberger. „Wir sortieren da viel aus, aber den Kompost ganz rein zu bekommen, ist unmöglich.“ Er appelliert deshalb an seine Mitmenschen, ihren Müll selbst zu entsorgen und den Kindern ein Vorbild zu sein, „um ihnen einen halbwegs sauberen Planeten zu hinterlassen“.

Rund um den Billesberger-Hof war vor einiger Zeit die ehrenamtliche Gruppe „Müll überall – wegschauen ist einfach, aufheben auch“ mit Initiatorin Sarah Friedrich unterwegs. „Die Bauern investieren in die Lebensmittelerzeugung viel Arbeit und Mühe. Da haben sie nicht die Zeit, um die Felder vom Müll zu bereinigen“, sagt die Eichenriederin. Sie findet es „traurig, dass man ihnen die Arbeit erschwert und nicht die eigene Verbindung zur Nahrung sieht. Denn wenn es blöd läuft, kommt der Müll in den Verarbeitungsprozess, und am Ende isst man ihn mit.“ Man könne den Bauern „unglaublich helfen, indem man das gar nicht erst macht oder beim Spaziergehen Müll einsammelt“.

Gemeinsame Aktion auf dem Billesberger-Hof: die Ehrenamtlichen der Müllsammelgruppe um Sarah Friedrich (vorne, 2. v. l.). © (Müll überall)

Das tun offensichtlich immer mehr Menschen. Zuletzt haben sich bei Friedrich vermehrt Bürger gemeldet, die sich die Greifer der Gruppe ausleihen wollten, um in ihren Orten Sammelaktionen zu starten. „Das ist gut, denn dieses Thema kann man nur als Gemeinschaft lösen.“

Einer derer, die selbst aktiv werden, ist Sebastian Stemmer. Er betreibt mit seiner Familie in Niederding Strigl’s Hofladen mit regionalen Produkten. „Wir bauen Gemüse wie Kartoffeln, Rote Bete und Zwiebeln an, dazu Raps und Getreide.“ Auch der Landwirtschaftsmeister macht die Erfahrung, dass Müll besonders an den Straßen ein Problem ist, wo viele Autos fahren. „Da wird wahrscheinlich viel aus dem Fenster geworfen“: Flaschen, Dosen, Joghurtbecher.

Vor zwei Jahren wurde in Niederding mit der Landjugend erstmals eine Sammelaktion gestartet. „Wir waren 20, 25 Leute. An einem Vormittag kam ein Acht-Tonnen-Kipper zusammen. Drei, vier Kubik Müll werden es gewesen sein“, so Stemmer. Bei der Wiederholung dieses Frühjahr sei es weniger gewesen, das kleine Ramadama möchten die Niederdinger jährlich veranstalten.

Aber reicht das? „Wenn ich beim Kartoffellegen bin und was sehe, steige ich ab und sammle das ein, damit wir einen sauberen Boden für die Lebensmittelproduktion haben. Ohne Plastik, ohne Glasscherben“, sagt Stemmer und meint: „Es wäre gut, wenn Spaziergänger am Feldrand was sehen, dass sie es zum nächsten Mülleimer mitnehmen. Da wäre schon viel geholfen.“ Oder es an den Feldrand legen, damit es dort eingesammelt werden könne. „Oder noch besser: Einfach nichts wegwerfen.“

Müll in Feldern, der untergeackert wird. Glasflaschen, die zerbrechen: „Das stört mich schon immer wahnsinnig“, sagt Florian Greckl, der aus einer ehemaligen Landwirtsfamilie stammt. Der Unterschwillacher ist viel mit dem Fahrrad unterwegs, „da fällt mir das extrem auf. Je stärker befahren die Straßen, umso schlimmer das Problem.“ Haushaltsmüll, der schnell gekauft und ebenso schnell durchs Autofenster entsorgt wird: Zigarettenschachteln und -stummel, Alkoholflaschen, Kaffeebecher, Fastfood-Tüten sowie immer mehr Pfandflaschen und -dosen, „die man auch zurücktragen könnte“. Denn selbst wenn viele Pfandautomaten bei zerdrückten Dosen oder dreckigen Flaschen Zicken machen: Die Händler seien zur Rücknahme verpflichtet, wenn ein Pfandsymbol drauf ist, sagt Greckl.

„Mich stört es deshalb so, weil ich es selber kenne, wenn man als Landwirt ständig auf- und absteigen muss, weil man den Müll nicht unterackern will“, sagt er. Oder beim Mähwerk für Heu und Silage – „spätestens nach dem dritten mal Drüberfahren zerbricht die Flasche, und man hat die Scherben im Heu und im Grünfutter“.

Wann immer er mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sei, hebe er Müll auf, erzählt Greckl. „Ich gehe da auch ins Untergebüsch rein.“ So habe er etwa beim ehemaligen Sportplatz in Herdweg auf 80 Metern gut ein Dutzend kleine Wodkaflascherl gefunden. „Acht Wochen später hat der Bauer an derselben Stelle ähnlich viel zusammengeklaubt“, ärgert sich Greckl.

Dabei sei das Müllsammeln so viel mehr als das reine Säubern der Natur von Unrat, findet Friedrich: „Es ist wie Meditation. Wir nehmen so viel von der Natur in Anspruch, da kann man auch was zurückgeben“, sagt sie.