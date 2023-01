Immer mehr Schüler-Seelen brauchen Hilfe: Großer Bedarf an Jugendsozialarbeit

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Die Not an den Schulen hat nicht nachgelassen: Nach wie vor kämpfen Schüler mit Depressionen, Essstörungen und Schulangst. © Shutterstock / ABO PHOTOGRAPHY

Bisher fördert der Freistaat die Jugendsozialarbeit nur an Realschulen im Landkreis. Das Landratsamt springt bei den drei Gymnasien ein. Noch ist aber vollkommen unklar, wie es im kommenden Schuljahr weitergeht.

Landkreis – Die Jugendsozialarbeit gewinnt, nicht nur als Folge der Pandemie, immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile wird sie vom Freistaat zumindest an Realschulen gefördert. Bislang standen der Herzog-Tassilo-Realschule sechs Stunden wöchentlich zur Verfügung, der Realschule Taufkirchen fünf. Der Landkreis zahlte dafür 7800 bzw. 5200 Euro. Mitte des vergangenen Jahres haben beide Schulen je eine halbe Stelle für Jugendsozialarbeit beantragt, nun bezuschusst der Freistaat diese ab 1. Januar.

Der Jugendhilfe-Verein Brücke Erding wurde mit der Besetzung der zusätzlichen Wochenstunden an den beiden Schulen beauftragt. Zwei Sozialpädagoginnen in Teilzeit werden nun ab April respektive Mai 2023 in den beiden Realschulen starten.

Judith Heugel, Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding, ist glücklich über die Aufstockung, aber diese sei auch dringend nötig, betont sie. „Unsere Sozialpädagogin mit bislang sechs Stunden pro Woche war völlig überbucht“, berichtet Heugel. Denn der steigende Trend bei Schülern, die an Depressionen, Angst- und Essstörungen leiden, sei ungebrochen.

Auch Mobbing und ein unverhältnismäßiger Umgang unter Schülern seien Themen, die es mit vielen Gesprächen mit den Betroffenen, den Lehrern, der gesamten Klasse und auch mit den Eltern zu beheben gelte. Die Direktorin spricht damit ihren Kollegen, inklusive derer an den Gymnasien, aus der Seele. Lediglich das Gymnasium Dorfen meldet ein wenig Entspannung.

Josef Hanslmaier, Rektor an der Realschule Taufkirchen, konstatiert: „Der Bedarf an Unterstützungsangeboten ist merklich gestiegen. Es gibt mehr Lern- und damit auch Leistungsdefizite.“ Auch im sozialen Umgang untereinander stelle er eine Zunahme von auffälligen Schülern fest. Die Corona-Jahre hätten teils deutliche Spuren hinterlassen. Dieser Problemlage konnte die Schule laut Hanslmaier mit den bislang fünf Stunden Jugendsozialarbeit „nie voll gerecht werden“.

Der Träger der Mädchenrealschule Heilig Blut ist die Erzdiözese München-Freising. Bislang arbeitet eine Schulpsychologin sechs Stunden in der Woche vor Ort mit betroffenen Schülerinnen. Aber Schulleiterin Christiane Scharfe ist zuversichtlich: „Ich denke, wir werden für das nächste Schuljahr noch eine Sozialpädagogin in Teilzeit dazubekommen.“

Eine solche Zusage hätte sich Regine Hofmann, Direktorin am Anne-Frank-Gymnasium in Erding, auch gewünscht. „Die offizielle Förderung vom Freistaat für die Gymnasien ist im Moment nicht in Sicht“, bedauert sie. Alle drei Gymnasien des Landkreises hätten im Frühjahr 2022 einen entsprechenden Antrag gestellt. Zwölf Stunden für Jugendsozialarbeit stünden ihrer Schule zur Verfügung – „hinten und vorne zu wenig“. Vor allem in der Zeit nach der Pandemie, wenn es so wichtig wäre, „sich um unsere Jugend angemessen zu kümmern“.

Der Landkreis habe eine Spende von je 10 000 Euro für alle drei Gymnasien locker gemacht und den Etat von 8333 Euro auf 12 500 Euro aufgestockt, wie auch das Landratsamt bestätigt. Aktuell sei das eine große Hilfe, „aber ab nächstem Schuljahr können wir wieder schauen, wie wir das Geld beschaffen“, klagt die Direktorin. Denn der Bedarf an Jugendsozialarbeit sei am AFG dringlich. Nach wie vor gebe es psychosozial sehr angeschlagene Kinder. Auch große Wissenslücken machten sich bemerkbar. „Deshalb bin ich ja so verzweifelt, dass wir da so alleine gelassen werden.“

„Beim Landkreis konnten wir unser Thema anbringen, und der nimmt das auch ernst“, sagt Andrea Hafner, Direktorin am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding. Nun sei es das gemeinsame Ziel aller drei Gymnasien, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis auch die Förderrichtlinien bei der Regierung zu erkämpfen. „Wir bleiben da dran, die Jugendsozialarbeit ist uns ganz ganz wichtig.“ Die Not habe nicht nachgelassen.

Wolfgang Lanzinger, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums Dorfen, freut sich über den „beträchtlichen Zuschuss“ vom Landkreis. „Damit können wir die Stundenanzahl unserer langjährigen und erfahrenen Sozialpädagogin aufstocken.“ Lanzinger meint: „Wir haben genau das bekommen, was wir wollten.“ Auch wenn es kommendes Schuljahr aufgrund der angespannten Finanzsituation wieder anders aussehen könnte.

Zu wichtigen Trainings wie „Lernen lernen“ oder Konzentration sei die Jugendsozialarbeiterin gar nicht mehr gekommen. Auch habe sie keine Zeit gehabt, Klassen, bei denen es Bedarf gebe, auf einer Klassenfahrt zu begleiten. Der Deutsch- und Religionslehrer hofft, dass diese Maßnahmen nun wieder begonnen werden können. Denn laut der Schulpsychologin habe sich die Situation am Gymnasium Dorfen wieder entspannt.

Brücke-Leiterin Barbara Huber betont die Notwendigkeit der Jugendsozialarbeit an allen Schulen. „Im besten Falle können wir präventiv wirken, Konflikte im Voraus erkennen.“