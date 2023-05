Immobilienbranche in historischer Krise

Von: Uta Künkler

Wie eine bunte Schlange reihen sich die Neubauten am Poststadl aneinander. Von 16 Reihenhäusern ist nur ein einziges bereits verkauft. © Hans Seeholzer

Maurer, die keine Aufträge mehr bekommen; Familien, die ihren Traum vom Eigenheim begraben; Bauträger, die auf ihren Häusern sitzen bleiben; Mieter, die künftig tiefer in die Tasche greifen: Die Immobilienbranche krankt. Was hat das für Folgen im Landkreis Erding?

Erding - „Bis Oktober passt noch alles, danach wird’s brutal“, sagt Georg Bader aus Maria Thalheim. In den vergangenen Jahren war seine Rohbaufirma immer auf mindestens zwölf Monate ausgebucht. Jetzt hat sein Auftragsbuch leere Seiten. Bader hat einen kleinen Drei-Mann-Betrieb, der werde sich auch mit kleineren Arbeiten eine Weile über Wasser halten können. Aber viele Großbetriebe seien in großer Sorge.



Absagen gehören im Baugewerbe derzeit zum Tagesgeschäft. Bader erzählt von Familien, die ihre Vorhaben verschieben – auf nächstes Jahr oder den Sanktnimmerleinstag. „Bauen kann sich im Moment keiner mehr leisten“, sagt er. Nicht bei den aktuellen Preisen für ein Einfamilienhaus von mindestens 600 000 Euro – zuzüglich Grundstück.



Günstiger jedoch könnten die Firmen nichts mehr realisieren. Nicht der Lohn sei verantwortlich für den Wucher, sondern die Preise für Rohstoffe, beteuert Bader und rechnet am Beispiel Beton vor: „Der Kubikmeter hat letztes Jahr noch 140 Euro gekostet, jetzt sind es 170 Euro. Das summiert sich.“ Eine Kostensteigerung von mehr als 20 Prozent.



Überhöhte Materialpreise, zu wenige Aufträge – in der Folge, sagt Martin Bichlmaier vom Erdinger Bauunternehmen Bichlmaier & Bartl, „beginnt der Preiskampf im hart umkämpften Markt“. Die größten Einschnitte erlebt der Chef von 20 Mitarbeitern beim Bau von klassischen Familienhäusern. Die Auftragslage in diesem Sektor sei im Vergleich zu vergangenem Jahr „mindestens um die Hälfte zurückgegangen“.



Bauherren versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen, um sich ihr Nest überhaupt noch leisten zu können, sagt Bichlmaier. Nach der Devise: Lieber keinen Keller, keine Garage und auf lange Sicht auch keine Urlaubsreise mehr, dafür aber überhaupt ein Haus. Erst kürzlich seien zwei Kunden abgesprungen, obwohl sie bereits das Grundstück gekauft hatten, berichtet Bichlmaier. Sie warten auf bessere Zeiten.



Als „richtigen Cut“ habe er den Kriegsbeginn in der Ukraine erlebt, erinnert sich der Fachmann für schlüsselfertiges Bauen und Sanieren. Seitdem sei die Branche geprägt von Unsicherheit, Materialknappheit, Inflation und Zinserhöhungen. Dazu die horrenden Grundstückspreise. „Ein bisserl was“, sagt Bichlmaier, „kostet hier schon eine Million Euro. Mit normaler Arbeit kann sich das niemand mehr leisten.“ Bauen könne nur noch, wer geerbt hat.



Neuer Wohnraum wird knapp. Notgedrungen rücken da die Menschen näher zusammen. „Wir bauen wieder vermehrt um“, berichtet Bichlmaier. „Die Leute optimieren ihre Häuser.“ Es wird wieder stärker in den Bestand investiert – vom Anbau bis zur Aufstockung. „Große Häuser aus den 80er Jahren werden in zwei Wohneinheiten für die Alten und die Jungen geteilt“, erklärt Bichlmaier.



„Die Dächer überm Kopf werden nicht mehr“, fasst Jürgen Zellner die Lage zusammen. Der Geschäftsführer von Sperr & Zellner, Immobilienmakler und Bauträger aus Dorfen, beobachtet die Entwicklung mit Unbehagen. Denn der Bedarf an neuem Wohnraum im Erdinger Land sei heute höher denn je.



Das Problem: „Wenn sich auch Gutverdiener nichts Eigenes mehr leisten können, bleiben sie zwangsläufig in der Miete“, erklärt Zellner. Das bedeutet mehr Mieter bei nahezu stagnierendem Wohnraum. In der Folge steigen die Mieten und die Geringverdiener fallen am Ende hinten runter. „Die Mietspirale ist schon in Gang gesetzt, die Preise steigen bereits“, beobachtet Zellner.



Der Immobilienmakler sieht keinen Grund zum Optimismus. „Mittelfristig wird sich da erst einmal nichts ändern. Im Gegenteil, wir sind gerade erst am Anfang.“



Fallende Preise prognostiziert Zellner indes für ältere Bestandsimmobilien. „Häuser aus den 60er bis 80er Jahren waren in den letzten fünf Jahren extrem im Wert gestiegen. Für sie wurde fast so viel bezahlt wie für Neubauten. Jetzt werden sie wieder etwas zurückfallen“, vermutet Zellner und weist auf die wachsende Bedeutung des energetischen Zustands hin.



Auf den Neubausektor freilich habe das keinen Einfluss, meint Zellner. Im Gegenteil, nicht nur die finanzielle Situation, sondern auch staatliche Vorgaben wie Stellplatzsatzungen oder Spielplatzverordnungen würden für Erschwernisse sorgen.



Neben Privatleuten sind auch Bauträger hart von der aktuellen Entwicklung betroffen. Denn sie gehen stark in Vorleistung, haben zu alten Konditionen und hohen Preisen Projekte realisiert – und bleiben jetzt auf ihren Häusern sitzen.



Helma, ein Branchenriese aus Niedersachsen, baut in Erding Reihenhäuser für knapp 1 Million bis 1,8 Millionen Euro. Derzeit entstehen an der Greißlbräustraße im ersten Bauabschnitt 14 Häuser. Vier sind verkauft, schreibt Helma im Internet. Noch schlechter ist die Quote am Poststadl. Von 16 Häusern ist eines verkauft. Helma umwirbt potenzielle Käufer offensiv. „Wir haben die Preise gesenkt“, heißt es auf der Webseite.



Die Zeiten für Bauträger waren schon einmal rosiger. Ein Lied davon singen können auch Unternehmen aus dem Landkreis. Die Betriebe von Bichlmaier und Zellner treten beide zusätzlich auch als Bauträger auf. „Ich bin froh, dass wir gerade keine Familienhäuser realisieren“, sagt Zellner. Sondern zwei Projekte mit Mehrfamilienhäusern in Dorfen und Taufkirchen. ujk