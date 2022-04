Impfpflicht im Gesundheitswesen: Arbeitsverbote frühestens im Sommer

Zur Corona-Impfung müssen alle Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen. Bußgeld von bis zu 2500 Euro Kein Bedarf an Beratung

446 Meldungen beim Gesundheitsamt Erding

Von Timo Aichele

Die Verfahren für die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeberufen sind angelaufen. Im Landkreis Erding wurden bisher 446 Beschäftigte beim Gesundheitsamt gemeldet.

Erding – Die allgemeine Impfpflicht gegen das Corona-Virus ist gescheitert, für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen gilt sie allerdings. Doch die Umsetzung wird wohl Monate dauern. Werden keine Nachweise vorgelegt, erfolgt die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. „Mit einem Beschäftigungsverbot ist – wenn überhaupt – frühestens im Sommer zu rechnen. Sollte der Klageweg beschritten werden, auch später“, berichtet Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin des Landratsamts Erding, auf Nachfrage.

Dem Erdinger Gesundheitsamt wurden bisher 446 Personen gemeldet, die bei ihrem Arbeitgeber keine oder zweifelhafte Impfnachweise vorgelegt haben. Davon sei gut die Hälfte dieser Fälle von Unternehmen über das zentrale Meldeportal mitgeteilt worden. „370 Personen wurden von uns bereits angeschrieben. Sehr viele davon rufen uns daraufhin an“, beschreibt Fiebrandt-Kirmeyer die Situation.

Sowohl Arbeitgebern als auch Beschäftigten drohen Bußgelder von bis zu 2500 Euro. Unternehmen könnte es dann treffen, wenn sie Beschäftigte trotz eines amtlichen Verbots weiterarbeiten lassen oder es nicht dem Gesundheitsamt melden, wenn Mitarbeiter keinen Nachweis vorlegen. Weigern sich Beschäftigte dauerhaft, einen Nachweis vorzulegen, kann als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommen. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dürfte es in der Regel aber zunächst zu einer Abmahnung kommen.

„Wir werden in Bayern in Bezug auf Sanktionen großzügig verfahren und prüfen, den bundesrechtlichen Bußgeldrahmen nicht auszuschöpfen, sondern nur deutlich reduziert anzuwenden“, hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek allerdings angekündigt. Man werde alle Spielräume ausnutzen, die das Gesetz hergebe. „Alles andere wäre denjenigen gegenüber unfair, die seit zwei Jahren an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen“, sagte der CSU-Politiker.

Den Unmut mancher Betroffener bekommt auch das Gesundheitsamt in Erding zu spüren. „Etwa 30 Prozent der Anrufer äußern teilweise sehr vehement ihr Unverständnis über die einrichtungsbezogene Impfpflicht“, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer. Ein Zehntel artikulieren konkrete Ängste vor der Impfung „und wollen sich beraten lassen, was sie nun tun sollen, ob sie gleich kündigen sollen, oder lieber abwarten. Leider kann das Amt bei dieser Entscheidung auch nicht helfen“. Die Mehrheit der Anrufer wolle sich über das weitere Verfahren aufklären lassen und einfach nur wissen, welche Nachweise akzeptiert werden und wie diese zu übermitteln sind.

Daraufhin würden viele Betroffene Impfnachweise in jeder Form schicken – Kopien, Bilder oder Scans – sowie Atteste zur Kontraindikation. Diese prüfe das Gesundheitsamt jetzt nach und nach. Der nächste Schritt im Verfahren ist ein Beratungsangebot im Impfzentrum. „Hier meldet sich bisher beim Impfzentrum so gut wie niemand“, so Fiebrandt-Kirmeyer.

Zwei Impftermine seien der Behörde nach dem ersten Kontakt gemeldet worden. 27 Verfahren wurden bereits beendet. Viele seien aber noch in Bearbeitung. Für die Anhörung gibt es eine etwa dreiwöchige Rückmeldefrist. Deswegen sei noch kein Bußgeldverfahren eingeleitet.

„Zudem wird ein Tätigkeitsverbot geprüft, dies aber immer in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber“, beschreibt die Sprecherin. Hier bestehe ein gewisser Ermessensspielraum, insbesondere hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Hier werde es eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Arbeitgebern geben.

Etwa 200 der bisher gemeldeten Betroffenen arbeiten laut Landratsamt in Kliniken, 190 in Pflege- und Behinderteneinrichtungen (auch ambulant) sowie etwa 50 in Praxen. Außerdem sind noch Beschäftigte in Physiotherapie, heilpädagogischen Praxen, Logopädie und Ergotherapie sowie Heilpraktiker und Schulbegleiter darunter.

„Alle Betroffenen arbeiten derzeit. Allerdings sind Neueinstellungen von nicht vollständig geimpften Bewerbern bereits nicht mehr möglich“, erklärt Fiebrandt-Kirmeyer.