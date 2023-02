Erding: In der Beziehung ausgetickt

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Mehrmals und wiederholt hat ein junger Erdinger auf seine Freundin eingeschlagen. Sie trug Prellungen, Schürfwunden und Hämatome davon. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa

Ein junger Erdinger ist vom Amtsgericht wegen mehrfacher Körperverletzung zu einem Wochenarrest verurteilt worden. Außerdem hat er Kontakverbot zu seiner ehemaligen Freundin.

Erding – „Wir haben ein Riesenproblem, eine Aussage-gegen-Aussage-Situation“: Das war der letzte Strohhalm, nach dem der Verteidiger griff. Vielmehr hatte er selbst ein Problem: Er musste seinen just am Tag der Verhandlung 21 Jahre alt gewordenen Mandanten vertreten, gegen den die Faktenlage eindeutig sprach. Nach drei Stunden Prozess am Amtsgericht war alles Nachhaken bei der Geschädigten umsonst. Ihr Ex-Freund wurde wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung in neun Fällen für schuldig befunden und zu Jugendarrest verurteilt. Zudem darf der Erdinger Student zu der Markt Schwabenerin keinen Kontakt mehr aufnehmen.

Hintergrund des Ganzen: eine „toxische On-Off-Beziehung“ – immerhin darin waren sich beide Parteien einig. Der Fokus lag auf den Geschehnissen am Nachmittag des 22. Mai 2022, die die heute 20-Jährige dazu bewegten, Anzeige zu erstatten. Damals war es auf dem Parkplatz der Mädchenrealschule zu einem Streit im Auto gekommen. Der Erdinger wurde laut Staatsanwältin zunehmend aggressiv, schlug seiner Freundin zehnmal auf den Kopf und ebenso oft ins Gesicht. Mit dem Knie habe er ihr gegen Nacken und Hals getreten, zudem gewürgt und an den Haaren gezogen. Das Opfer sagte als Zeugin aus, dass sie fast das Bewusstsein verloren habe, ihr die Luft weggeblieben sei.

Lange sei sie nicht zur Polizei gegangen, weil sie die Lage falsch eingeschätzt habe. Sie habe mit niemandem darüber gesprochen, Hämatome verdeckt oder überschminkt. Doch als sie sich in psychotherapeutische Behandlung begeben habe, sei sie „langsam wach geworden“. Die junge Frau listete mehrere Vorfälle detailgenau auf. Es sei immer dasselbe Muster gewesen: Streit, er tickt aus, Schläge folgen.

Der Angeklagte stritt alles ab. Er sei ein ruhiger Mensch, „mir war ihre körperliche Unversehrtheit immer wichtig“, beteuerte er. Die Schärfe in dem Streit am 22. Mai sei von ihr ausgegangen. Generell sei sie nicht kompromissbereit. Doch woher stammten die Verletzungen, die Fotos der Polizei, aber auch ein Arztbrief aus der Notaufnahme des Erdinger Klinikums bestätigten? Schädel- und Gesichtsprellungen, Prellungen im Schulterbereich, Schürfwunden, Halswirbelsäulendistorsion, Hämatome am Auge und hinter dem Ohr? Vielleicht habe sie sich die ja selber zugefügt, meinte der Angeklagte, oder sie sei von der Mutter geschlagen worden. Das bestritt die Zeugin. „Das Schlimmste für mich waren die Angstzustände“, sagte sie. Ihre Vorbereitung aufs Abitur habe sehr gelitten.

Der Verteidiger hakte immer wieder nach und befand, dass die Zeugin „die ausführlichste, affektierteste Missbrauchsaussage“ hingelegt habe, die er in seiner 20-jährigen Karriere erlebt habe. Eine Dreiviertelstunde lang habe sie „wie ein Wasserfall geredet“. Dabei habe er „keine Art der Traumatisierung“ festgestellt. Und bei den vielen Schlägen müsse man doch mehr auf den polizeilichen Fotos erkennen können, mutmaßte er.

Eine als Zeugin geladene Polizistin bezeichnete die junge Frau dagegen als glaubhaft – im Gegensatz zum Angeklagten. Der Verteidiger dagegen bezeichnete ihn als Musterschüler, der nie negativ in Erscheinung getreten sei. „Irgendwann müssten doch sonst auch mal Aggressionen aufgetreten sein“, meinte er.

Richter Michael Lefkaditis sah das anders und befand den jungen Mann für schuldig. Er ging zwar nicht so weit wie die Staatsanwältin, die zehn Monate Haft auf Bewährung forderte. Doch er verurteilte den Erdinger zu einer Woche Dauerarrest, zehn Tagen Sozialdienst, fünf Beratungsgesprächen bei der Brücke Erding, und er folgte mit dem Kontaktverbot dem Vorschlag der Anwältin der 20-Jährigen.

Jede andere Annahme, woher die Verletzungen stammten, sei „völlig abwegig“, so Lefkatidis. Es gebe oft sozial gut integrierte Männer, „die aber in einer Beziehung austicken“. Dass der Angeklagte noch bei den Eltern lebt und nicht eigenständig ist, spreche für Jugendstrafrecht. Ebenso die Art und Weise, wie er sich in der Beziehung verhalten habe.