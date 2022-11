„Überhaupt nicht barrierefrei“: Große Probleme bei Inklusion

Von: Alexandra Anderka

Eine angeregte Diskussion entwickelte sich beim Runden Tisch zum Thema Inklusion im Landkreis, zu dem Johannes Becher (l.) eingeladen hatte. © Alexandra Anderka

Im Landkreis Erding herrscht gewaltiger Nachholbedarf beim Thema Inklusion. Das wurde bei einem Runden Tisch mit MdL Johannes Becher deutlich.

Erding – „Wie inklusiv ist der Landkreis?“, lautete das Thema beim Runden Tisch Soziales, zu dem Grünen-Landtagsabgeordneter Johannes Becher in den Erdinger Weißbräu eingeladen hatte. Dass er es ernst meint, bewies er gleich bei seiner Ankunft am S-Bahnhof. Parteikollegin Cornelia Ermeier holte ihn ab. Die Erdinger Stadträtin sitzt im Rollstuhl, Becher tat es ihr gleich und bewältigte den Weg in die Stadt ebenfalls im Rollstuhl. „Eine komplett andere Perspektive, sehr lehrreich“, so sein Fazit.

Neben dem eklatanten Fachkräftemangel war Barrierefreiheit eines der dringlichen Themen der Diskussionsrunde, der sich gut 20 Bürger angeschlossen hatten, darunter die beiden Schulleiter der St. Nikolaus-Schule, Vertreter der Behindertenwerkstätte Algasing und von Frühförderstellen sowie Stadträte und 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind.

Erding sei „überhaupt nicht barrierefrei“, beklagte Rollstuhlfahrerin Daniela Born aus Erding. Das Kopfsteinpflaster bereite ihr große Schwierigkeiten. Bauernfeind bat um etwas Geduld und erinnerte: „Die neu gestaltete Landshuter Straße ist barrierefrei.“ Man habe dort auch versucht, eine Orientierung für blinde Menschen zu schaffen. Wenn die Stadt jetzt was baue, sei es „natürlich barrierefrei. Wir sind dabei, aber es dauert.“

Auch Florian Geiger, Gemeinderat in Isen, meinte: „Es wird daran gedacht, aber oft ist das eine große Herausforderung.“ Gerade in Isen gebe es viele Steigungen. Komplett barrierefrei sei hier eine Utopie, aber barrierearm wäre schon was.

Gerhard Blenninger, Inklusionsbeauftragter und Leiter der Förderstätte Algasing, beklagte die Situation in Dorfen: „Die Tore schließen die Rollstuhlfahrer aus, die sind ja nicht einmal mit einem Rollator begehbar.“ Cornelia Ermeier lobte die barrierefreie Bushaltestelle am Kronthaler Weiher, bemängelte aber, dass der Bus nur unter der Woche fahre.

Der Moosburger Becher kritisierte ebenfalls die nicht zu Ende gedachten Lösungen. So müssten Gehbehinderte an vielen Bahnhöfen, darunter auch Aufhausen, einen großen Umweg machen, um ans Ziel zu gelangen – oder gar wieder umkehren.

Die meisten Beiträge kamen zum Thema Kinder und Schule. Die aktuelle Lage stellt sich laut den Anwesenden dramatisch dar. Regina Hartl, Leiterin der Frühförderstelle in Dorfen, die für rund 100 Kinder zuständig ist, „bricht es das Herz“, dass heuer „so viele wie noch nie unversorgt zuhause auf sich alleine gestellt sind“.

Besonders schlimm treffe es die Kinder von Geflüchteten. Das Hauptproblem seien hier im Landkreis aber nicht einmal die fehlenden Räume, sondern der Fachkräftemangel, der sich aus der steigenden Zahl der zu versorgenden Kinder, der Überbelastung des Personals und bürokratischen Hürden ergebe. So würden etwa Erzieherinnen aus dem Ausland oft nicht anerkannt, wusste Becher und merkte an: „Wir sind hier aber auf Zuwanderung angewiesen.“

Auch die Kitaplätze der Nikolausschule und der Montessori-Schule in Erding hätten Wartelisten. Die Gruppen oder Klassen zu vergrößern, sei keine Lösung, so würde man die Bedingungen wieder verschlechtern, waren sich alle Verantwortlichen einig. Georg Bauer, Leiter der St. Nikolaus-Schule, mache der Fachkräftemangel im sonderpädagogischen Bereich und die daraus resultierende Belastung für seine Kollegen „brutal Angst“, sagte er.

Sein Stellvertreter Korbinian Müller schilderte in dringlichen Worten die aktuelle Situation: „Eltern kommen mit einem Papier, auf dem der rechtliche Anspruch auf einen Inklusionsplatz schwarz auf weiß steht, und ich muss sie abweisen. Können Sie sich das vorstellen?“ Auch in den Berufsschulen bräuchte es Sonderpädagogen, forderte Daniela März, Inklusionsbeauftragte an der Berufsschule Erding. Sie sehe, wie benachteiligt Jugendliche mit Behinderung auch in dieser Phase ihres Lebens seien. „Wir müssen das Personalproblem in den Griff kriegen“, erklärte Bauernfeind entschieden.

Fürs Thema Wohnen blieb nur wenig Zeit. Hier kamen die Anwesenden zu dem Ergebnis, dass es nur über Wohngenossenschaften funktioniere, die es im Kreis Erding bereits gebe. Becher, der es verstand, alle Anwesenden in die Diskussion einzubeziehen, konstatierte: „Inklusion ist überall, und sie geht uns alle was an.“