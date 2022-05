Innung fürchtet Bäckersterben

Von: Friedbert Holz

Droht einem traditionsreichen Handwerk im Landkreis Erding das Aus? Das befürchtet zumindest der Obermeister der Bäckerinnung.

Kirchasch - „Für kleinere Betriebe geht’s jetzt ans Eingemachte. Ich rechne damit, dass pro Jahr einer der insgesamt 16 Bäcker-Betrieben der Innung im Landkreis schließen muss.“ So lautet die pessimistische Perspektive von Franz Gruber, Inhaber einer Bäckerei mit Café in St. Wolfgang und Obermeister der Bäcker-Innung Erding.



In der Jahreshauptversammlung im Gasthof Bauer in Kirchasch nannte Gruber sehr ernüchternde Zahlen für seine Branche. „Verbraucher erfahren doch nur, dass der Mehlpreis um rund 20 Prozent gestiegen ist. Viel schlimmer sind aber die versteckten Kosten im Hintergrund.“ In nur wenigen Wochen seien etwa Verpackungen wie Alu-Kuchen-Formen, Kaffeebecher oder Papiertüten für Brot und Semmeln drei Mal hintereinander im Preis erhöht worden.

Auch Zutaten wie Zucker, Salz und Öl stiegen ständig. Und die Energiekosten: „Im Herbst habe ich 76 Cent für einen Liter Heizöl bezahlt, vor kurzem 1,08 Euro.“ Es wundere ihn nicht, dass ein Kollege in Moosinning habe schließen müssen (wir berichteten). „Weitere werden folgen“, prophezeite Gruber. Denn bei der sich nach unten drehenden Preis-Spirale für den Verbraucher („Im Supermarkt bekommen sie zehn Semmeln für unter drei Euro“) könnten die meist Familienbetriebe nicht mithalten.



Auch auf die von Edeka geplante Backfabrik in Erding ging Gruber ein: „Den Betreibern wünsche ich schon jetzt viel Spaß beim Rekrutieren von Personal.“ Diese Leute seien keine Bäcker mehr, allenfalls Maschinenführer. Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger kritisierte: „Für den Stadtrat sieht halt eine Backfabrik besser aus als ein Kleinbetrieb – allein schon wegen der zu erwartenden Gewerbesteuer.“



Die Entwicklung macht auch vor der Innung nicht Halt: Die Inhaber der sieben in Kirchasch versammelten Betriebe sprachen sich mehrheitlich dafür aus, eventuell noch heuer mit der Innung in München zu fusionieren. „Wir würden damit einem Trend folgen“, so Gruber, „und wir hätten auch Vorteile: mehr Rechtsberatung, eventuell Vorteile bei größeren Bestellungen“. Für kleinere Betriebe wäre ein Zusammenschluss auch wegen geringerer Gebühren sinnvoll.



Sorgen bereitet dem Obermeister auch, dass es in der neuen Berufsschule Freising wahrscheinlich keinen Lebensmittel-Lehrbereich mehr geben könnte. „Kein Wunder, würde doch allein die Einrichtung einer Backstube dort schon rund eine Million Euro kosten.“ fez