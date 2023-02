Erdinger Bäcker über Insektenmehl: „Ungeziefer gehört nicht ins Brot“

Von Uta Künkler schließen

Erding– Seit wenigen Wochen erlaubt die EU Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer als Nahrungsmittel. Diese dürfen unter anderem auch als Mehl in Backwaren landen. Das verunsichert nun Kunden, die sich fragen, ob beim Bäcker ums Eck fortan gemahlene Insekten mit ins Brot wandern. Auf Nachfrage unserer Zeitung stellen Bäcker im Landkreis Erding aber klar: Nein, wir verarbeiten keine Insekten.

Christine Gruber von der gleichnamigen Bäckerei in St. Wolfgang wirkt vom Thema Insektenmehl gereizt. „Schon wieder dieser Schmarrn“, schimpft sie am Telefon. Täglich würden bei ihr besorgte Kunden nachfragen, wie ihre Bäckerei das denn handhabe mit den Schaben und Käfern. „Es gibt überhaupt keinen Grund für uns, Insektenmehl beizumischen“, lautet ihre Antwort. „Vielleicht gibt es das in 50 Jahren mal, falls die Klimaerwärmung hier alles auf den Kopf stellt. Aber aktuell haben wir in Bayern Spitzenlandwirte, die ein Spitzengetreide anbauen, und Spitzenmühlen, die ein hochwertiges Mehl produzieren – warum sollte ich da denn Insekten rein mischen?“

Im Gegenteil, gemahlenes Getier bringe in mehrerlei Hinsicht nur Nachteile mit sich, meint Gruber. „Insektenpulver hat keine Backeigenschaften“, erklärt sie. Schließlich brauche ein Teig auch die Klebefunktion von Getreide. Gruber: „Rein technisch würde es gar nicht funktionieren.“

Außerdem sei das Mehl aus Krabbeltieren zig Mal so teuer wie herkömmliches Getreidemehl. Ein Kilo Grillenmehl koste 150 Euro, habe sie gelesen, sagt Gruber. Bei diesen Einkaufspreisen wirtschaftlich zu arbeiten, sei kaum möglich. Die Proteinbombe aus gemahlenen Insekten müsste schon als Spezialität für ein Vielfaches der herkömmlichen Backwaren über die Ladentheke gehen.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Absatz gibt“, sagt Michael Stelzer von der gleichnamigen Bäckerei in Dorfen. Auch er lehnt Insektenmehl partout ab. „Um Gottes Willen! Ungeziefer gehört bei uns doch nicht in die Backwaren.“

Grillen und Getreideschimmelkäfer sind nicht die ersten Insekten, die von der EU als Lebensmittel zugelassen wurden. Bereits seit 2021 sind Mehlwurmlarven und Wanderheuschrecken erlaubt. Egal, welche Art – auch der Reithofener Bäcker Jakob Neumeier ist von der Idee nicht begeistert. „Früher wären wir von der Lebensmittelbehörde abgestraft worden, wenn sie Käfer im Mehl gefunden hätten“, erklärt er und betont: „Ich bin Bäcker.“ Und da gehöre es für ihn zur Berufsehre, „den besten Weizen, Roggen und Dinkel zu verarbeiten, den ich in Bayern kriegen kann“.

Auch Neumeier ist genervt vom Thema. Die Verunsicherung der Kunden bekomme er tagtäglich zu spüren. In seinem Laden hat er deswegen schon ein entsprechendes Info-Plakat aufgehängt. Auch auf Facebook hat er kürzlich gepostet, dass bei ihm nur Getreide ins Brot kommt.

Sebastian Brugger von Martin’s Backstube mit Stammhaus in Dorfen und Filialen im ganzen Landkreis distanziert sich ebenfalls klar: „Wir verwenden kein Insektenmehl und werden das auch in Zukunft nicht tun.“ Die Erdinger Bäcker sind sich also einig: Insektenmehl kommt hier nicht ins Brot.

Knapp hinter der Landkreisgrenze hingegen findet sich einer, der schon länger mit Mehlwürmern experimentiert und heuer einen ganz speziellen Krapfen in der Ladentheke liegen hat: Der Moosinninger Bäcker Ludovic Gerboin in der Anzinger Bäckerei Postel.

Experimentierfreudig war Konditor- und Bäckermeister Ludovic Gerboin schon in seinem eigenen Betrieb in Moosinning. Neue Ideen setzt er nun auch als Mitarbeiter der Bäckerei Postel in Anzing um, darunter den Protein-Krapfen. Der steht mit dem Hinweis „(Krapfen mit Insekten)" in der Auslage. „Der Teig besteht aus Mehlwurmmehl, in der Schoko-Karamell-Glasur sind geriebene Grillen", erklärt Gerboin.

Experimentierfreudig war Konditor- und Bäckermeister Ludovic Gerboin (l.) schon in seinem eigenen Betrieb in Moosinning. Neue Ideen setzt er nun auch als Mitarbeiter der Bäckerei Postel in Anzing um, darunter den Protein-Krapfen. Der steht mit dem Hinweis „(Krapfen mit Insekten)“ in der Auslage. „Der Teig besteht aus Mehlwurmmehl, in der Schoko-Karamell-Glasur sind geriebene Grillen“, erklärt Gerboin.

Mit alternativen Zutaten experimentiert der gebürtige Franzose (44) schon länger, etwa mit Algen. Beim Insekten-Krapfen-Projekt arbeitet er mit der Hochschule für Ingenieurwissenschaften in Sion (Schweiz) und dem Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie an der TU München zusammen. Weil immer wieder entsprechende Fragen auftauchen, steht im Laden auf Plakaten und Zetteln: „Die Bäckerei Postel verarbeitet keine Insekten in andere Backwaren!“ Eine weitere Kreation von Gerboin und seinem Kollegen Alfred Dorsch ist der „Klimakleber-Krapfen“ – innen Crème brûlée, oben drauf eine Hand aus Marzipan, aufgeklebt mit Karamell. Inspiriert ist er von der Gruppe „Letzte Generation“. Bäckerei-Inhaber Florian Postel (31) hatte einst seine Lehre bei Gerboin absolviert. Nachdem dieser seine Bäckerei schließen musste, ist er zu seinem ehemaligen Azubi gewechselt. „Er hat freie Hand“, sagt der Chef.