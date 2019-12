600 000 Notrufe in zehn Jahren

Integrierte Leitstelle Erding ist 2009 in Betrieb gegangen

von Hans Moritz

Das Rettungswesen in den Landkreisen Erding, Ebersberg und Freising ist vor zehn Jahren auf komplett neue Beine gestellt worden. Jetzt feiert die Integrierte Leitstelle (ILS), die der Landkreis Erding betreibt, ihr erstes Jubiläum. Am 31. Januar 2009 hatte sie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Betrieb genommen.