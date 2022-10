Ein neues Gesicht für die Altstadt

Von: Hans Moritz

Grünes Erding: Gerade aus der Luft erkennt man den Baumgürtel gut, der die Altstadt umgibt. © Hans Seeholzer

Das Gesicht Erdings wird sich in den nächsten Jahren erheblich verändern – dank S-Bahn-Ringschluss und neuem Bahnhof. Diese Gelegenheit möchte die Stadt Erding nutzen, auch die Altstadt für die nächsten Jahrzehnte zu rüsten und attraktiv zu halten.

Erding - S-Bahn-Ringschluss, neuer Bahnhof und ein weiterer Stadtteil auf dem Fliegerhorstgelände sind Jahrhundertprojekte für die Herzogstadt. Diesen Umwälzungsprozess möchte Erding nutzen, die Altstadt einem Wandel zu unterziehen, ohne die historische Substanz anzutasten, Wegeverbindungen aber zu erhalten und neue zu schaffen. Dazu wird mit Experten ein Integriertes Städtebauliches Konzept (ISEK) erarbeitet. Die Beteiligung der Bürger ist wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Konkret wird das an diesem Freitag.



Mit Ringschluss und Bahnhof im Fliegerhorst bekommt Erding eine neue Achse in die Innenstadt – die (zurzeit nicht allzu repräsentative) Landshuter Straße. Nach Meinung der Planer könnte die zu einer neuen „Visitenkarte Erding“ werden, wie es in einem Sonderheft zum ISEK heißt. Mit den Bürgern soll die Gestaltung dieser Verbindung diskutiert worden. Unter anderem gilt es, Platz für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zu schaffen. Ein Gedanke ist, einen – elektrisch betriebenen – Pendelbus zwischen Bahnhof und Innenstadt einzusetzen.



In der Broschüre stellen Stadt und Planer fest, „dass sich die Innenstadt mit einer Reihe an grundlegenden Zukunftsaufgaben konfrontiert sieht“. So habe sich Corona stark auf den Handel ausgewirkt. Der Klimawandel mache eine Umgestaltung überwiegend versiegelter Flächen erforderlich.



Ziel der Bürgerbeteiligung ist, Lösungen zu finden, die auf breite Zustimmung stoßen sowie gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln, wie die Erdinger Innenstadt künftig aussehen könnte.



Die Planer gehen von einem Aufschwung aus, sobald Erding besser auf diesem Schienenweg erreichbar ist. Diese Potenziale gelte es zu nutzen, heißt es in dem Heft. Dann könnte Erding als Wohn-, Arbeits- und Einkaufsort profitieren.



Eine große Entwicklungsfläche ist das Areal des heutigen Bahnhofs, das eines Tages frei wird und dann mit Wohnhäusern bebaut werden soll. Durch den längeren Bahntunnel, der bis in den Stadtpark reicht, ergibt sich die Chance, die jetzige Gleistrasse städtebaulich ansprechend zu gestalten. Den Planern schwebt dabei eine „Grüne Fuge“ vor, die einen (alleeartigen?) Geh- und Radweg aufnehmen könnte.



Sie wäre neu und eine Ergänzung zum „Grünen Innenstadtring“, der Baumbestand entlang Sempt und Fehlbach. Hier ist es Ziel des ISEK, diesen zu stärken und qualitativ als „Eingänge ins Zentrum“ aufzuwerten. Dritter Aspekt sind die „Grünen Spangen“, die Ost-West-Verbindungen zwischen Landratsamt sowie zwischen aktuellem Bahnhof und Grünem Markt/Innenstadt. Sie sollen als wichtige Achsen gesichert werden.



Auch die Altstadt selbst steht vor einem Wandel. Die Landshuter Straße ist bereits saniert. Wie in der Wochenendausgabe berichtet, sollen demnächst der Rätschenbach und der Friedrich-Fischer-Platz saniert und barrierefrei umgestaltet werden. Bei Letzterem ist zudem geplant, die Verkehrsströme neu zu lenken und mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger zu schaffen.



Insgesamt stellt sich mit dem ISEK die Frage: „Was braucht die Altstadt, dass sie auch in Zukunft ein attraktives Zentrum von ganz Erding ist?“ Und genau hier sollen die Bürger mitreden.



Auch das Mayr-Wirt-Areal – der Abriss hat am Montag begonnen – wird bei der neuen Altstadt eine große Rolle spielen. Ein städtebaulicher Wettbewerb ist in Arbeit. Auch hier sollen die Bürger sagen können, welche Nutzungen sie sich künftig wünschen.



Es gibt drei weitere Potenzialflächen: der alte Bauhof und die Feuerwehr an der Lebzelterstraße. Hier befindet sich aktuell ein Parkplatz, die Feuerwehr wird in einigen Jahren ans Stadion umziehen. Es gibt Forderungen, hier ein Parkhaus zu erreichten.



Ebenfalls als großer Parkplatz genutzt wird das Areal am Mühlgraben, für die Planer „wichtiges Bindeglied“ zwischen Altstadt und neuem Bahnhof. In diesem Bereich ist auch das Kunst- und Begegnungshaus neben dem Stahl-Museum geplant.



Für den Parkplatz zwischen Dr.-Henkel- und Landgestütstraße gibt es mittlerweile neue Pläne für ein großes Wohn- und Geschäftshaus. Sätdtebaulich relevant ist das Areal als laut ISEK „Trittstein“ zwischen Altstadt, neuem Bahnhof und der künftigen Achse Landshuter Straße.



Innenstadtforum: An diesem Freitag, 14. Oktober, starten vom Schrannenplatz aus zwei Stadtspaziergänge, die etwa eineinhalb Stunden dauern. Um 16.30 Uhr schließt sich im Schrannensaal der Sparkasse eine Offene Werkstatt mit OB Max Gotz an. Eine Zusammenfassung und einen Ausblick gibt es um 18.30 Uhr. Danach wird ein Buffet gereicht. Jeder Bürger ist zum Mitmachen aufgerufen.

ham