Flüchtlingshilfe in Geldnöten

Von: Hans Moritz

Flüchtlingshilfe im Dialog mit der Politik (v. l.): Jule Maylandt (Grüne), Michaela Wagner (FlüHi), Carola Bock (Grüne), Benno Zierer (FW), Martin Kern (SPD), Petra Bauernfeind (FW), Harald Fink (FlüHi), Ulla Dieckmann (SPD), Anita Stang (FlüHi), Thomas Schmid (SPD) und Konrad Thees (Grüne). © FlüHi Erding

Seit 2015 kümmert sich die Flüchtlingshilfe Erding (FlüHi) um Asylsuchende, sorgt dafür, dass sie in ihrer neuen Heimat mit dem Nötigsten ausgestattet werden. Nun braucht die FlüHi allerdings selbst Hilfe.

Erding/Isen - Zwar ist es dem Verein, der seit der Gründung Lager im Fliegerhorst nutzen durfte, nach jahrelanger Suche gelungen, neue Räumlichkeiten zu finden. In Isen zogen die Ehrenamtlichen ein neues Logistikzentrum auf. Doch dafür müssen sie Miete bezahlen – in beträchtlicher Höhe. 6000 Euro fallen an, pro Monat – viel Geld für einen kleinen Verein. Und: im Moment zu viel. Daher erneuert die FlüHi ihren Spendenaufruf.



„Wir suchen Paten“, erklärt FlüHi-Schriftführer Stefan Lanio in einer Pressemitteilung. „Mit einem Dauerauftrag über sieben Euro pro Monat können Bürger eine Patenschaft für einen der 900 Quadratmeter Lagerfläche übernehmen. So können sie dazu beitragen, die Hilfstätigkeit im Landkreis zu sichern“, so Lanio. Natürlich könnten auch Patenschaften für größere Flächen übernommen werden, etwa durch Firmen oder Vereine.



Die FlüHi hat sich auch nach staatlicher Unterstützung umgesehen. Um die Möglichkeiten zu klären, hatte der Verein laut der Mitteilung zu einem runden Tisch mit Vertretern der Parteien aus Landtag, Kreistag und Kommunalparlamenten eingeladen. Diese waren sich nach den Worten Lanios „einig, dass Spendengelder vorrangig für den ideellen Zweck des Vereins, die Hilfe für Geflüchtete und Bedürftige, verwendet werden sollten“.



Die Politiker wollen sich nun in einer fraktionsübergreifenden Initiative im bayerischen Landtag für eine dauerhafte Förderung der Betriebskosten des Vereins stark machen.



Auch ohne Geld können Bürger der FlüHi helfen: Für den Umzug im Juli werden Ehrenamtliche gesucht, erklärt Lanio. Und ab August werden die wöchentliche Spendenannahme, das Sortieren der Spenden und die Zusammenstellung der Lieferungen in Isen stattfinden. Auch dafür werden neue Helfer im Umkreis von Isen gesucht.



Für den Kleiderladen am Bahnhof Erding ändert sich nichts, er bleibt wie gewohnt geöffnet, versichert der Schriftführer. Die samstägliche Spendenannahme am Fliegerhorst-Haupttor in Erding wird voraussichtlich durch einen monatlichen Termin ersetzt. Dafür sucht der Verein noch Menschen, die mit einem 7,5-Tonner-Lkw aushelfen können.



Wer sich in einem der Bereiche bei der FlüHi engagieren möchte, meldet sich unter Tel. (01 73) 7 21 38 17. Dort gibt es auch Infos zu den Patenschaften, ebenso online auf www.fluechtlingshilfe-erding.org. ham