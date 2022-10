Erding ist Absteiger-Region

Nach wie vor ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist die Region Erding. Allerdings hat er infolge der Corona-Pandemie stark an Dynamik verloren. Viele hiesige Branchen waren vom Lockdown besonders betroffen. Das könnte aber auch ein Indiz für eine zügige Erholung sein. © Martin Neumaier

Jahrelang galt Erding wirtschaftlich als einer der dynamischsten Landkreise in ganz Deutschland. Attraktiv ist der Standort immer noch, allerdings hat er in der Corona-Pandemie erheblich Federn lassen müssen.

Erding - Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) steckt Erding in die Kategorie der Absteigerregionen. Doch das könnte nur eine Momentaufnahme sein.

Zuerst die gute Nachricht: Der Großraum München bleibt bei der Wirtschaftskraft die deutsche Nummer eins. Dazu gehört auch Erding. Der Landkreis rangiert hier auf Platz 17 von 400 Landkreisen und kreisfreien Städten. Diesen Status Quo errechnet das IW aus Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität. Hier kann Erding punkten. Bemerkenswert: Die Lebensqualität macht 49 Prozent des Erfolgs aus. Das heißt: Die Landkreisbürger fühlen sich überwiegend sehr wohl in ihrer Heimat.



Die andere Seite der Medaille: Bei der wirtschaftlichen Dynamik ist Erding tief abgesackt. Das IW weist hier den 351. Rang bundesweit zu. Es dürfte eine der heftigsten Talfahrten zwischen Sylt und Zugspitze sein. Betrachtet man die Fragestellung der IW-Studie – „Wie hat die Corona-Pandemie Deutschlands Regionen verändert?“ –, muss man zu dem Schluss kommen: Hier hat das Virus nicht nur gesundheitlich besonders stark gewütet.



Die Autoren weisen darauf hin, dass einige Indikatoren sehr sensibel auf so genannte exogene Schocks wie eine Pandemie reagierten. Einer davon ist die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft, maßgeblich beeinflusst von der Gewerbesteuer. Auf Erding übertragen heißt das: Hier waren die Rückgänge besonders massiv. Bundesweit kommt Erding hier nur auf Platz 387 von 400. Deutlich stabiler, zum Vergleich, ist die Lage in Ebersberg. Der Nachbarlandkreis liegt im Dynamik-Ranking auf Platz 66. Erding bildet in der Metropolregion das Schlusslicht.



Blickt man auf die großen Gewerbesteuerzahler, verwundert das nicht. Da ist zum einen das Rechenzentrum Amadeus in Erding, das Flug- und Reisebuchungen abwickelt. Während der Lockdowns war aber bekanntlich so gut wie kein Flieger gestartet oder gelandet, und Reisen waren verboten. Das ist auch der Grund, warum der Flughafen und mehrere hundert in dessen Umkreis angesiedelte Firmen als Gewerbesteuerzahler ausfielen oder viel geringere Beträge überwiesen.



Weitere Faktoren der wirtschaftlichen Schieflage waren die (über Monate geschlossene) Therme, die vorübergehend stillgelegte Messe in Riem und, daraus resultierend, die in den Dornröschenschlaf geschickte Hotellerie und Gastronomie.



Betrachtet man diese Branchen, wird aber auch deutlich, dass das Erdinger Land rasch wieder an Dynamik zulegen kann. So verzeichnet etwa die Therme Erding schon wieder erste Besucherrekorde, und auch die Luftfahrt erholt sich überraschend schnell.



Doch im Moment muss Erding damit leben, beim IW eine von 113 Absteiger-Regionen zu sein. Sie zeichnet ein starkes Niveau, aber zugleich eine relative Schwache Dynamik aus. Dieses Schicksal teilt der Landkreis übrigens mit allen Regionen, in denen die Automobilindustrie besonders stark ist, etwa Ingolstadt (Audi).



Das IW warnt davor, dass sich Absteiger aufgrund ihres hohen Niveaus „auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen und die entscheidenden Weichenstellungen für eine erfolgreiche künftige Entwicklung verpassen“ – ein klarer Fingerzeig an die Stadt- und Gemeinderäte und deren Ansiedlungspolitik.



Diese Botschaft ist für die Gemeinden nicht neu: So weisen etwa Erding und Oberding – beide sind als bislang größte Zahler besonders stark von Gewerbesteuerausfällen betroffen – zusätzliche Gewerbeflächen aus, mit denen sie auch etwa vom Luftverkehr/Tourismus unabhängiger werden wollen. In der Stadt Erding erholen sie die Finanzen derweil schon wieder spürbar.

