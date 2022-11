Jazztage: Veranstalter sind sehr zufrieden

Von: Hans Moritz

Unterhaltsamer Swing vom Feinsten bot die Matinee der Erdinger Jazztage im Konzertsaal der KMS mit (v. l.) Heinz Frommeyer, Josef Holzhauser, Ute Legner, Johannes Ochsenbauer, Andrea Rother, Barbara Frühwald und Walter Bittner. © Vroni Vogel

Aus Sicht der Veranstalter waren die Erdinger Jazztage wieder ein voller Erfolg. Gespielt wurde auch im Wirtshaus und sogar am Flughafen.

Erding - Gute-Laune-Musik vom Feinsten: Lässig swingend, mit mitreißendem Groove, harmonisch im Zusammenspiel und mit beeindruckenden Soli gingen die Erdinger Jazztage am Sonntagvormittag ins Finale. Unter dem Titel „Swing Alive – Swing Tanzen verboten!“ gastierte das wunderbare Gesangsterzett Barbara Frühwald, Ute Legner und Andrea Rother mit einer hervorragenden Jazzband im Konzertsaal der Kreismusikschule.



Es spielten Heinz Frommeyer (Piano), Josef Holzhauser (Gitarre, Trompete), Johannes Ochsenbauer (Bass) und Walter Bittner (Schlagzeug). Im Stil der Andrew Sisters und doch mit eigenem, unverwechselbarem Gepräge stellten die drei Sängerinnen flotte Swingnummern aus den 20er bis 40er Jahren vor, die bei aller Lockerheit etwas Subversives hatten.



Denn Swing war im Nationalsozialismus verboten – ihn zu tanzen ebenso. Alles zum Glück Geschichte. Die drei Stimmen klangen harmonisch zusammen, wobei die Sängerinnen zudem solistisch ihren Stücken eine individuelle Note verliehen. In dieser Formation jazzte einfach alles, selbst „Der kleine grüne Kaktus“.



Spannend, wie „In the mood“ sehr fein und relaxed als gut aufgelegte Gesangsnummer mit dem aufmerksam reagierenden Instrumentalensemble funktionierte. Kurt Weills „September Song“ widmete die Band allen Musikerinnen und Musikern, die, wie der Komponist, Nazideutschland verlassen mussten. Diese Ballade begann mit einem Bass-Solo, zu dem sich die Stimmen gesellten, um dann die Tür für die gesamte Band zu öffnen.



Man hörte in der Matinee virtuose Soli von Piano, Gitarre und Trompete, packenden Schlagzeugdrive und einen elegantes Bassrhythmus.



Für den ausgezeichneten Bassisten Johannes Ochsenbauer war die Veranstaltung ein Heimspiel, weil er an der Kreismusikschule unterrichtet. Mit klugem Charme sagten die Sängerinnen die jeweiligen Stücke an und erhellten schlaglichtartig die Entstehungsgeschichten. „Man swingt in den Sonntag hinein“, sagte eine Besucherin lächelnd in der Pause, in der die Gäste ein Weißwurstfrühstück und resche Brezen genossen.



Als Sängerin Andrea Rother bei der Verabschiedung zum begeisterten Publikum sagte: „Ich habe Sie innerlich tanzen gesehen“, brachte sie die lockere Atmosphäre des hochkarätigen Konzerts auf den Punkt, das wie die anderen Veranstaltungen der Erdinger Jazztage gut besucht war.



„Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Patrik Goldes vom Team der Stadt Erding. Ob Abendkonzerte, beispielsweise mit dem herausragenden Schlagzeuger Benny Greb und seiner Band, Frühschoppen oder Jazz für Kinder – das Programm kam gut an.



Jenseits der Bühne sorgten die Technik-Crew und Hausmeister Erich Rumler für einen reibungslosen Ablauf der Jazztage, die schwerpunktmäßig in der KMS stattfanden. Die Frühschoppen waren im Gasthaus Zur Post und in der Tenne am Flughafen beheimatet. VRONI VOGEL