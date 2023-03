Jeder Notfall hinterlässt seelische Wunden

Von: Veronika Macht

Viel zu tun hatten die Kriseninterventionsteams kürzlich beim Amoklauf in Hamburg. Unser Foto zeigt Grablichter und Blumen vorm Tatort, dem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf. © Christian Charisius

Im Interview spricht Dr. Birgit Wahl über die Arbeit der BRK-Kriseninterventionsteams.

Erding – In Hamburg erschießt ein 35-Jähriger acht Menschen, acht weitere werden teils lebensgefährlich verletzt. Es sind Einsätze wie dieser Amoklauf vor wenigen Tagen, die auch Rettungskräfte fordern, die sich um seelische Verletzungen kümmern: die Kriseninterventionsteams (KIT). Beim Bayerischen Roten Kreuz ist die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) dafür zuständig.

Dr. Birgit Wahl ist Fachliche Leitung der PSNV des BRK auf Landesebene und engagiert sich in diesem Bereich beim BRK Erding auch für den Landkreis Freising und den Flughafen. Sie ist Fachärztin für Anästhesie und spezielle Schmerztherapie, leitende Notärztin im Landkreis Freising und Traumafachberaterin. Wir sprachen mit der 46-Jährigen, die in Neufahrn bei Freising lebt, über die Arbeit der Psychosozialen Notfallversorgung, über den Umgang mit traumatische Ereignissen und darüber, welche Rolle die modernen Medien spielen.

Frau Dr. Wahl, zu welchen Ereignissen wird die Krisenintervention im Rettungsdienst gerufen?

Wenn zuhause jemand plötzlich verstirbt oder ein Unfall im Betrieb passiert. Auch betreuen wir Lokführer, wenn ein Zug eine Person überfahren hat, und wir begleiten die Polizei, wenn Todesnachrichten zu überbringen sind. Daneben wird auch immer mehr Augenmerk auf größere Schadenslagen gelegt.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel bei Hochwasser. Da muss niemand zu Tode gekommen sein, aber wenn das Hab und Gut weg ist, sind die Leute höchst verzweifelt. Auch bei Busunfällen mit mehreren Verletzten oder bei einem Amoklauf sind wir fest in den Alarmplänen drin.

Größeres Bewusstsein für psychische Gesundheit beobachtet Dr. Birgit Wahl. Auch das Ansehen der Psychosozialen Notfallversorgung steige. © privat

Ein Amoklauf, wie er erst kürzlich in Hamburg passiert ist.

Genau. In Hamburg war die PSNV schon sehr viele Jahre in die Alarmpläne eingebunden, das hat sich bewährt. Ich habe erst vor wenigen Tagen mit der Einsatzleiterin von Hamburg gesprochen, und sie hat bestätigt, dass der Einsatz von Seiten der PSNV vorbildlich lief. Die Helfer waren eine dreiviertel Stunde nach dem Ereignis alarmiert und quasi vor Ort. Das ist sehr schnell. Früher sind wir immer vergessen worden, aber das Ansehen der PSNV ist zum Glück inzwischen in allen Bereichen gestiegen.

Woran liegt das?

Ich glaube, dass man mehr Wert auf psychische Gesundheit legt. Nicht erst durch Corona, auch durch Amokläufe wie in München oder am Breitscheidplatz ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, dass es nicht nur wichtig ist, eine blutende Wunde zu verbinden, sondern auch was für die Seele zu tun – und zwar frühzeitig, damit keine Erkrankungen entstehen. Auch die Politik steht inzwischen dahinter. Man kennt Sprüche wie „Beiß die Zähne zusammen“ oder „Wenn du nicht hart genug bist, dann lass es“. Da findet heute Gott sei Dank ein ganz großer Paradigmenwechsel statt.

Bei welchen größeren Einsätzen war das KIT dabei?

Unser Team in Erding und Freising gibt es seit 25 Jahren. Da haben wir schon einige große Einsätze hinter uns. Wir waren beim Hochwasser in Deggendorf, bei der Flugzeugentführung am Flughafen, beim Amoklauf an der Wirtschaftsschule in Freising, auch beim OEZ-Anschlag und im Ahrtal.

Wie bereitet man sich auf solche großen Einsätze etwa am Flughafen vor?

Dort gibt es zweimal im Jahr eine große Übung, da sind wir regulär dabei. Wie der Rettungsdienst sich um Mimen mit geschminkten Wunden kümmert, betreuen wir bei den Übungen Darsteller, die körperlich unverletzt sind, aber etwas Schlimmes erlebt haben. Die Mimen agieren wie nach Drehbuch, spielen Angehörige, Suchende, die von außen kommen, oder Hinterbliebene. Etwa eine Mutter, die von der Tochter getrennt wurde und jetzt Todesängste aussteht.

Sie kümmern sich aber nicht nur um Betroffene, sondern auch um Einsatzkräfte.

Ja, man unterscheidet zwischen der PSNV-B für Betroffene und PSNV-E für Einsatzkräfte. Das sind zwei unterschiedliche Teams, und es sind unterschiedliche Vorgehen vonnöten. Die Einsatzkräfte, die wir betreuen, haben unter Umständen ganz andere Bedürfnisse. Bei einem Amoklauf zum Beispiel, wo ein Sanitäter Leben rettet, aber gleichzeitig Angst um das eigene Leben haben muss, weil nicht klar ist, ob der Attentäter noch in der Nähe ist. Auch diesen Kräften tun Nachbesprechungen oder Einzelbetreuungen gut.

Und wie gehen die PSNV-Helfer damit um?

Es ist wichtig, dass sie schauen, dass sie gesund bleiben. Wir bekommen Supervisionen von Profis, die extra ausgebildet sind, um kritische Fälle, die uns nahe gegangen sind, nachbesprechen zu können. Auch wir müssen gut auf uns aufpassen.

Wenn man eigentlich unbeteiligt ist, aber entsprechende Bilder in den Nachrichten sieht, lässt das viele Menschen nicht los. Was können sie tun?

Natürlich prasselt in solchen Fällen sehr viel mehr auf uns ein als früher. Da ist es wichtig, nicht einfach ungefiltert vor allem in den Sozialen Medien alles zu glauben, sondern bewusst auszusuchen, was und auch wie viel man schaut. Wenn ich 24 Stunden lang nur am Handy den Liveticker verfolge, dann wird es mir irgendwann zu viel und ich kann es seelisch nicht mehr verarbeiten. Ich rate zum „Nachrichten-Fasten“ und einfach mal abschalten – im wahrsten Sinne des Wortes. Bewusst etwas Normales machen, was entspannt oder ablenkt. Es ist wichtig, dass wir die Normalität nicht vergessen und nicht nonstop im Medienfeuer gefangen sind.

Also hat sich der Medienkonsum verändert.

Ja, wir sind überall noch mehr live dabei als wir wahrscheinlich wollen. Damit müssen wir erst umgehen lernen, übrigens auch die Einsatzkräfte. Die Medien sind für sie ebenfalls sehr schwierig. Beim OEZ-Anschlag etwa wurden Helfer wie auch Angehörige von fragwürdigen Medien bedrängt. Nur um ein gutes Foto zu bekommen, wurden Grenzen überschritten. Du kämpfst um das Leben eines Schwerverletzten, während dir fünf Kameras vors Gesicht gehalten werden. Dieses Medienaufgebot ist auch für die Einsatzkräfte sehr belastend.

Wie ist die PSNV beim Erdinger BRK aufgestellt?

Wir sind sehr gut aufgestellt, die Teams sind gut geschult. Wir haben ausreichend Leute, im Team für Betroffene 23 und für Einsatzkräfte zehn. Außerdem sind wir sehr gut vernetzt mit Polizei und Feuerwehr. In einem Großschadensfall können wir gute Hilfe leisten. Darüber sind wir sehr froh, denn das ist nicht in jedem Landkreis so.

Bei der Leitung des Fachdienstes gab es kürzlich Änderungen.

Ja, zuletzt war meine Kollegin Iris Menzinger Fachdienstleitung und ich die Fachliche Leitung im Kreisverband. Da wir beide aber seit längerem in diesem Bereich auf Landesebene tätig sind, haben wir diese Aufgaben übergeben – an Sven Haarkötter und Danuta Pfanzelt. Neuer Fachlicher Leiter ist Pfarrer Martin Garmaier, und da sind wir auch sehr gesegnet, denn die Zusammenarbeit zwischen kirchlicher Seelsorge und PSNV läuft wirklich super. Das wird oft als Konkurrenz gesehen, bei uns aber überhaupt nicht.

Info zum PSNV

Wer aktiver Helfer im PSNV-Team werden möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel braucht man Zusatzausbildungen etwa zum Sanitäter und muss mindestens 23 Jahre alt sein, ein gesichertes soziales Umfeld haben und vom Charakter her für die Tätigkeit geeignet sein. Mehr Informationen gibt es auf www.brk-erding.de oder unter (0 81 22) 9 76 20.