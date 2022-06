Wachstum findet auf dem Land statt

Von: Hans Moritz

Erdings derzeit größte Baustelle: die Wohnsiedlung Poststadl an der B 388. Im Jahr 2020 wurden landkreisweit über 600 neue Wohneinheiten fertiggestellt und 1021 Baugenehmigungen erteilt. Aktuell gibt es landkreisweit 61 400 Wohneinheiten. © Peter Gebel

Der Landkreis Erding hat das erste Pandemie-Jahr ohne größere Schrammen überstanden. Es handelt sich um eine unverändert prosperierende Wachstumsregion.

Erding - Bemerkenswert: Das Plus an Bürgern und Arbeitsplätzen fällt vor allem in den kleineren Landgemeinden (prozentual) stärker aus. Kleiner, aber hoch effizienter Wachstumsmotor war bis jetzt die Flughafen-Gemeinde Oberding. Sie bekommt allerdings die Auswirkung der historischen Talfahrt der Luftfahrt besonders hart zu spüren.

Wie sich Erding von 2010 bis 2020 entwickelt hat, und welche Prognosen es für die Region gibt, vermitteln vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München jetzt zusammengetragene Daten. Der Landkreis ist demnach seit 2010 um 9,4 Prozent beziehungsweise knapp 12 000 Menschen auf 139 000 Einwohner gewachsen. Im Raum München ist das nach Dachau (12 %), Ebersberg (11,5) und der Stadt München (10) der vierthöchste Wert. Der Zehn-Jahres-Vergleich zeigt: Pro Jahr sind es gut 1000 Bürger mehr. Bis 2040 soll Erding auf 151 000 Menschen wachsen.



Prozentual am stärksten entwickelt haben sich Eitting (plus 21 %), Oberding (19,9) und Kirchberg (18,7). Die Stadt Erding verzeichnet ein Plus von 5,6 Prozent, Dorfen von 7,8 Prozent. Nur eine Gemeinde ist geschrumpft – Wörth um 1,3 Prozent (minus 59 Menschen). In absoluten Zahlen hat die Kreisstadt am stärksten zugelegt (plus 1941 Einwohner), gefolgt von Taufkirchen (1462) und Oberding (1071).



Das Wachstum ist immer stärker dem Zuzug-Wegzug-Saldo und immer weniger dem Geburten-Sterbe-Saldo geschuldet. Letzterer betrug im Jahr 2020 nur 157, der der Bevölkerungsbewegung hingegen 650. Besonders stark von der Fluktuation betroffen sind Oberding, Eitting und Wartenberg mit einem Zu- und Wegzugssaldo von 23,7, 20,1 und 18,1 Prozent. Das heißt: Hier ist es ein knappes Viertel beziehungsweise Fünftel der Gesamtbevölkerung, das pro Jahr neu zuzieht oder wieder absiedelt. Am anderen Ende der Tabelle: Hohenpolding mit einem Saldo von 9,6 Prozent.



Wo immer mehr Menschen leben, muss auch gebaut werden. Seit 2010 ist die Zahl der Wohnungen von 50 500 auf 61 400 gestiegen. Allein voriges Jahr konnten über 600 Wohneinheiten neu fertiggestellt werden. Zugleich wurden 1021 Baugenehmigungen erteilt. Bemerkenswert, aber nicht verwunderlich: Prozentual nimmt die Zahl der Einfamilienhäuser ab, die der Mehrfamilienhäuser hingegen zu. Betrachtet man den Bestand, sind die Einfamilienhäuser weiterhin in der Mehrheit (24 300). Zum Vergleich: 12 800 Häuser beinhalten zwei Wohneinheiten, 22 200 drei und mehr. Gewachsen ist dabei auch die durchschnittliche Pro-Kopf-Quadratmeterzahl: von 42 im Jahr 2010 auf 47 in 2020.



Eine weitere Konsequenz des Zuzugs: Es wird immer mehr Fläche versiegelt. Entfielen vor zehn Jahren 10,7 Prozent (9300 Hektar) eines Gemeindegebiets auf Siedlungs- und Verkehrsflächen, waren es 2020 bereits 12,1 Prozent (11 000 Hektar). Zum Vergleich: Region München: 18 %, Bayern gesamt: 12,2 %. Am dichtesten besiedelt (und damit versiegelt) sind Erding (27,5 %) und Oberding (23 %). In Kirchberg sind es nur 7,5, in Buch 7,6 Prozent.



Wachstumsregion ist Erding auch auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg seit 2010 von 50 200 auf 60 300. Darunter sind immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, deren Anteil von 58,8 auf 76,8 Prozent stieg. Besonders stark fiel das Plus in Oberding (219,1 %/8131 Beschäftigte und Eitting (154,6 %/861) aus. Oberding kommt dabei auf 1835 Arbeitsplätze je 1000 Einwohner – Einpendlergemeinde Nummer 1 im Erdinger Land. Insgesamt gab es zuletzt 21 000 Ein- und 39 000 Auspendler, 14 000 sind innerhalb des Kreisgebietes unterwegs.



Der ÖPNV kann davon allerdings nicht profitieren: Die Kfz-Dichte nimmt laufend zu: Kamen 2010 auf 1000 Einwohner 729 Fahrzeuge, waren es zehn Jahre später 844. Damit liegt Erding deutlich über der Region München (680) und Bayern gesamt (786).

